XXV aniversario del Encuentro Panamá 2000 (1996 - 2021)

Visión

Hace hoy 25 años, bajo los auspicios del PNUD, se inauguró en Coronado el Encuentro Panamá 2000, durante el cual se entabló un diálogo abierto entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil del país en torno al tema del futuro traspaso del Canal a la República de Panamá.

En lo que para los panameños fue un ejemplar ejercicio patriótico, se logró que los partidos políticos depusieran odios y desconfianzas que se traían de la dictadura militar y de la invasión por los Estados Unidos, y la ciudadanía se encarrilara hacia una concertación nacional enfocada en el futuro de la vía interoceánica, de las áreas revertidas y de su incidencia en el desarrollo futuro del país. La agenda aprobada cubrió principalmente los siguientes temas:

• La transición de un canal estadounidense a un canal panameño.

• El Canal del Siglo XXI: los retos del futuro.

• Gobernabilidad: garantía a los usuarios del Canal y a la comunidad internacional de estabilidad política y jurídica.

Por lo histórico y trascendente que fue Panamá 2000 para el país, es imperativo registrar para siempre los nombres de los que lo hicieron posible: el facilitador y director de debates del encuentro y ex Presidente de Colombia, Dr. Belisario Betancur; el Dr. Mario Solórzano Martínez, Representante Regional del PNUD; el Dr. Fernando Zumbado, Director del Buró para América Latina del PNUD; la Dra. Ligia Elizondo, Representante Residente del PNUD, y la Lcda. Isabel St. Malo de Alvarado, Adjunta del PNUD. Todos ellos, y un universo de corrientes cívicas de apoyo representadas por I. Roberto Eisenmann Jr., Felipe Joseph, Fernando Manfredo, José Raúl Mulino, Jorge Eduardo Ritter, Gustavo García de Paredes y Stanley Muschett, y por los presidentes de los partidos políticos de la época.

Participaron en las fases sucesivas, además, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, el CONATO, el Sindicato de Trabajadores del Canal, el CoNEP, el Foro Mujer y Desarrollo, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, el Consejo Ecuménico, el Consejo de Rectores, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Grupos Académicos, Iglesia Católica, Asociaciones de Medios de Comunicación, Consejo Nacional de Cooperativas y la Fundación del Trabajo.

En la apertura del Encuentro, el Dr. Fernando Zumbado puntualizó, entre otras cosas, un importante enfoque sobre el tema de gobernabilidad que se estaba debatiendo, que se resume así:

“¿Cómo podemos implantar programas centrados en el desarrollo de los seres humanos si los canales de participación no son efectivos, si las instituciones políticas y sociales no dan fundamento a la búsqueda de estas metas? Por ello, la gobernabilidad ha pasado de ser una preocupación exclusiva de la academia a estar en boca de un público más amplio. Pero la gobernabilidad no está solo para ser propuesta, para ser asunto teórico. La gobernabilidad existe para ponerla en práctica y eso es exactamente lo que está pasando hoy en Panamá. El Encuentro Panamá 2000 es gobernabilidad en su sentido más puro. Hacer consensos es hacer gobernabilidad. Es fortalecer la democracia, es propiciar la creación de instituciones que den sustento al desarrollo humano.”

Para mejor comprender la esencia del Encuentro Panamá 2000, es de incalculable valor transcribir a continuación lo que nos legó el Dr. Mario Solórzano en su libro ‘Cuando los Políticos Cumplen’. En parte, dijo lo siguiente:

“El acto en sí mismo representó un claro mensaje a la nación. Por primera vez, la mayoría de partidos políticos de oposición y de gobierno invitaban a la sociedad civil, a otras fuerzas políticas y al gobierno a participar en un encuentro de diálogo y negociación sobre un tema trascendental para el país.

La visión de los partidos políticos participantes quedó claramente expuesta al señalar que para que el país y la comunidad internacional reciban los frutos de la gran obra que es el Canal de Panamá, la primera seguridad que tiene que dar la nación panameña, tanto internamente como hacia el exterior, es la estabilidad democrática a través de elecciones institucionales libres y puras. La segunda debe ser la capacidad para formular y cumplir con un acuerdo nacional que impida la politización del Canal de Panamá.”

Y agregó el Dr. Solórzano que el planteamiento puesto por los partidos de oposición ante el Encuentro Panamá 2000 incluyó los siguientes elementos de tremenda importancia:

1. Que todo acto prudente de Estado que implique compromiso debía asentarse en el calor de las fuerzas sociales, políticas y económicas de la Nación.

2. Que era preciso diferenciar los asuntos de Estado de los actos puramente de gobierno.

3. Que era imperativo despojarse de recelos y egoísmos para abordar con patriotismo tanto el tema de la transición hacia el Canal panameño, como el del Panamá después del año 2000.

4. Que todos tenían que apartarse del peligro que representan los que creen --- desde el gobierno --- que solo ellos conocen lo que es bueno para el Estado, y comprender --- gobierno, partidos políticos y sociedad civil --- que la madurez democrática solo se logra planteándose, cara a cara, con altura de miras, objetivos nacionales bien definidos.

5. Que, en materia de democracia como forma de vida, es preciso (a) educar a la población para el desarrollo y la consolidación de auténticos valores cívicos y morales; (b) respetar los derechos humanos; (c) ofrecer a todos igualdad de acceso a los beneficios elementales de toda sociedad civilizada; (d) hacer efectivas las leyes que protegen a la familia, el niño, la mujer y los pueblos indígenas, y (e) distribuir equitativamente el ingreso nacional.

6. Que hay que entender que no existe verdadera vida en democracia en los pueblos que languidecen en permanente dependencia y que no pueden ser, con dignidad, protagonistas de su propio destino.

7. Que toda desviación de estos propósitos es o una forma de degradación política o un acto de crasa incapacidad.

8. Que los partidos políticos tienen que actuar en función de la sociedad entera, y no por apetitos de poder personal o colectivo.

El Presidente de la República, Dr. Ernesto Pérez Balladares, en atención a lo que se habría de debatir, incluyó en su intervención importantes señalamientos que, a manera de extractos, se citan a continuación:

“El Canal no es patrimonio de ningún partido, ni su suerte puede serle ajena a nadie. Las intrigas y los rumores no pueden presidir las discusiones sobre el futuro del Canal. Y como la sospecha y la desconfianza se combaten con transparencia más que con palabras, yo les reafirmo con hechos lo que predico con las palabras, el Canal está por encima de los partidos: prueba de ello son la manera como integré la Comisión de Transición y está después el equipo que redactó el anteproyecto de ley, la designación de Alberto Alemán como Administrador de la Comisión del Canal y la amplia consulta que he solicitado para el anteproyecto de Ley Orgánica.”

El planteamiento de la oposición sobre gobernabilidad recogió el concepto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que dice así:

“La gobernabilidad democrática supone la legitimidad de las instituciones políticas, económicas y administrativas a todos los niveles. Abarca los complejos mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones legales. Desde esta perspectiva, la gobernabilidad democrática tiene diversos atributos: es participativa y transparente en el proceso de toma de decisiones y dispone de mecanismos para la exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad; es eficiente en la utilización de los recursos para lograr los fines previstos, es equitativa y promueve el Estado de Derecho.”

Durante tres días se analizó y discutió exitosamente el Anteproyecto de Ley de la Autoridad del Canal de Panamá. Paralelamente se integraron tres bloques de discusión a reunirse posteriormente: el Económico-Social, cuyo moderador fue el Lcdo. Gilberto Sucre, representando al Partido MOLIRENA; el de Cuenca y Medio Ambiente, con el Lcdo. Jorge Flores como moderador, representando al Partido Nacionalista Popular, y el de Desarrollo Urbano, con el Lcdo. Gonzalo Menéndez Franco de moderador, en representación del Partido Arnulfista.

A manera de conclusión, el Dr. Mario Solórzano expresó en su libro lo siguiente:

“Panamá 2000 demostró que cuando el diálogo y los acuerdos se hacen a la luz del día, frente a la opinión pública, éstos no solo se comprenden, sino que son bien recibidos. En la perspectiva gubernamental, Panamá 2000 demostró que cuando un gobierno es serio, encuentra una oposición seria, que cuando un gobierno plantea con madurez un debate, sin cartas escondidas, es posible encontrar una oposición abierta y receptiva para asumir su responsabilidad. La actitud franca del gobierno panameño encontró una actitud franca de la oposición.”

Se concluyó el Encuentro con un amplio Acuerdo, cuya parte más relevante incluyó el siguiente compromiso:

“Los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno reconocemos los siguientes acuerdos como vitales para alcanzar nuestros objetivos de Nación:

A. Garantizar la exclusión de los intereses de política partidista o sectorial en las decisiones correspondientes a la Autoridad del Canal de Panamá.

B. Que el proyecto de Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá sea ampliamente debatido a nivel nacional, previo a su presentación a la Asamblea Legislativa.

C. La Ley de la Autoridad del Canal deberá garantizar los derechos y condiciones de trabajo del equipo humano del Canal.

D. Impulsar procesos comunicativos y educativos formales y no formales dirigidos a sensibilizar, orientar y educar a la población panameña en cuanto al tema del Canal y áreas revertidas.

E. La certeza de que los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, así como el Administrador y Sub Administrador serán nombrados únicamente con base en sus capacidades, méritos y probidad. La mayor representatividad que ostenten será la mejor garantía de continuidad más allá de las fechas electorales.

F. La realización de un proceso electoral en 1999 tan transparente como el de 1994, de conformidad con las normas y el calendario de nuestra Constitución y bajo la supervisión de todos los organismos nacionales e internacionales que deseen observar las mismas.

G. La preservación del patrimonio ecológico de la región interoceánica, como garantía de continuidad del Canal de Panamá.

H. La necesidad y conveniencia de celebrar encuentros a la mayor brevedad posible, destinados a considerar:

i. El anteproyecto de Ley de la Autoridad del Canal de Panamá.

ii. El Plan General de Uso de Suelos y el Plan Regional de la Autoridad de la Región Interoceánica.

iii. La conversión y re-utilización de las bases militares.”

El Acuerdo del Encuentro Panamá 2000 se cumplió y culminó, en junio de 1997, con la aprobación de la trascendental Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.

El autor es ex representante permanente ante las Naciones Unidas