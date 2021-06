¿Y soñamos con el bien común?

Demagogia Gubernamental

Esta semana de la mano del “vital líquido” llega “el bien de todos los panameños” y la “recuperación de la crisis”… si una cosa tiene los “lugares comunes” en el discurso político es la poca imaginación de quienes los usan. A echar mano de las ideas gastadas, para presentarlas en la demagogia oficial como justificación a lo injustificable.

En medio de lo que vivimos hoy, frente al crecimiento estatal que no se ha detenido desde marzo 2020 (¿austeri-qué?), un déficit fiscal para el 2021 que podría alcanzar los $4,149.3 millones, la adquisición desenfrenada de deuda pública –llegando ya a los 38,346 millones de dólares— sin un programa de inversión que evidencie que hay un plan para sacar al país de la crisis económica, sanitaria y social en la que estamos, un Panamá Solidario que sigue manejándose sin una verdadera rendición de cuentas, un plan de vacunación donde a los técnicos se les subordina a los políticos… ¿cómo podemos entender qué es y qué necesitamos para lograr el “bien común”?

No bastan discursos de funcionarios con gráficos de bonitos colores o con vocación de regañar o de reptar. Poderes políticos que solo entienden el bien de sus intereses y lo común de abusivos esquemas de ordeño de los recursos del Estado para alimentar sus maquinarias clientelares. Lotería vs Justicia, dixit. Queda claro que no hay plan, hay oportunismo de fuerzas, poderes e intereses. Y el uso continuo de conceptos sopeteados en el discurso político, sin cambios verdaderos en la práctica, lo evidencia. Las iniciativas ciudadanas por lograr cambios a la Constitución son la respuesta natural, mientras los partidos -con su propia iniciativa constituyente- nos dicen con los dientes apretados, mirando al suelo y pateando una lata imaginaria: “si hay que cambiar la Constitución, la cambiamos nosotros”. Tarea para ellos: leer sobre Teoría del Cambio.

¿Y si entendemos el bien común como la calidad de vida de la mayoría y no solo como índices económicos engañosos? Sabiendo que los anti-derechos -que se santiguan cuando se menciona a las Naciones Unidas- y los conformes con el sistema actual -porque les sirve- pegarán el grito al cielo con acusaciones de comunismo o de unicornios: ¿Y si logramos imaginar cómo sería Panamá si alcanzáramos los objetivos de desarrollo sostenible a los que el país se ha comprometido -gobierno tras gobierno- con pergamino, firma, foto y brindis? ¿Si dejamos a un lado la forma y nos asomamos al fondo de lo que significa “sostenible” y que implica que el primer deber del gobierno es garantizar la renovación de lo recursos y no acabarlos como una plaga de langosta bíblica?

Imaginar un país donde la mayoría de las personas tienen acceso al agua potable y saneamiento, con seguridad alimentaria, con educación y salud de calidad, con trabajo digno y diverso, con producción lucrativa pero responsable, logrando la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, reduciendo las inequidades… esa definición de bien común podría comenzar a usarse como lenguaje compartido, como hoja de ruta, hasta que llegamos al penúltimo objetivo de la lista, el 16: paz, justicia e instituciones sólidas. En ese objetivo el país se compromete a luchar contra todas las formas del crimen organizado, reducir los flujos financieros y las armas ilícitas, a fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados, luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, a reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, a crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, a garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales de todos sin discriminación, a garantizar acceso a la justicia y a respetar el Estado de Derecho. ¿Escuchamos todos el chirrido del frenazo?

En ese escenario el bien común serían los primeros 15 objetivos y el 16 cuando no se alcanza ¿el mal común? Porque queda clarísimo: la corrupción es el gran obstáculo para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible. De poco sirven los programas de asistencia social y los reportes con lindas gráficas de colores para indicar que el gobierno nacional está velando por los más necesitados:

La corrupción, ladrona de presentes y futuros, junto a la falta de plan y los lugares comunes que plagan la demagogia gubernamental son caldo de cultivo para un espeluznante peligro adicional: las voces populistas (de izquierda o derecha) que prometen acabar con la corrupción destruyendo las instituciones, violando la ley y los derechos fundamentales, dictadores en ciernes, que siempre que llegan al poder, promueven situaciones peores. Nos corresponde entonces entender y medir cómo estamos logrando implementar ese objetivo de desarrollo sostenible 16, si queremos lograr el bien común como una democracia. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana lo ha hecho, a través de un reporte paralelo descargable aquí: https://www.libertadciudadana.org/proyecto/ods-16/ Comencemos el diálogo desde los hechos y no desde la demagogia: No hay desarrollo sostenible posible con corrupción, especialmente ante los retos de la recuperación sanitaria, económica y social post Covid-19.

La autora es escritora y abogada