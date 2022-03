YoRegreso en la economía

La carrera de resistencia en la que se ha convertido esta pandemia ha marcado nuestras vidas con todo tipo de lecciones y desgarradoras secuelas. El impacto inmediato en familias desechas por los embates económicos o por la desaparición del ser querido, ahoga hogares enteros que claudican ante la desesperanza. El esfuerzo en colaboración es vital para implementar medidas drásticas que permitan la creación de plazas de trabajo digno, mejor remunerado y distribuido a nivel nacional.

Pero si de impacto en el largo plazo se trata, la secuela más potente podría ser la de condenar a una generación a simplemente no ser productiva, a no tener oportunidades de movilización económica en el mediano plazo, por no regresar a las clases presenciales. Este 7 de marzo es una fecha de trascendental relevancia para un sistema educativo cerrado por 2 años que, de no volver a esa interacción cotidiana ya probada como necesaria, enfrentaría consecuencias más funestas.

Han sido 2 años sin la presencialidad que se necesita para aprender. Hay mucha literatura sobre cómo las escuelas estimulan de manera singular, mientras los acudientes laboran y producen. Familias, personal administrativo y comunidades deben colaborar en una alianza que asegure que las medidas de protección se implementan: la vacunación contra la Covid-19, pero también contra otras enfermedades, y seguir usando mascarilla y quedarse en casa si hay síntomas. En la medida que todos hagamos nuestra contribución, el país gana. El regreso a clases presenciales podría suponer un impacto en la recuperación económica en otros sectores, como pequeños empresarios y personas en el sector informal. Desde busitos colegiales hasta la abarrotería de la esquina asoman la esperanza ante el despertar de lo que anhelamos sea un año parecido a algo “normal”.

La amenaza de la deserción escolar al no haber clases presenciales reduce significativamente la posibilidad de aprendizaje y por ende estos niños y jóvenes tendrán menores niveles de productividad e ingresos. Se estipula que cada año adicional de escolaridad en un estudiante equivale a 10% adicional en ganancias a futuro en la vida laboral. La campaña #Yoregreso, promovida por el movimiento cívico #TodoPanamá, junto a organizaciones sin fines de lucro, gremios y organismos internacionales, pretende crear conciencia sobre el impacto psicológico, monetario y financiero que implica no volver al formato presencial.

No regresar a clases presenciales implica una afectación en la empleabilidad de esta generación de estudiantes en el largo plazo y, por ende, un impacto nefasto en la productividad del país, golpeando nuevamente a los segmentos vulnerables y acrecentando brechas socioeconómicas. Enfocarse en el #Yoregreso el 7 de marzo puede ser la acción de mayor relevancia para sacudirnos de las secuelas mentales, intelectuales, académicas y económicas de esta pandemia.