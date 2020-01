Lo oriental está en boga

Pues le cuento que los defensores de una práctica llamada feng shui (probablemente a más de uno le suene este nombre) afirman que todo esto es así porque cada hogar es como una entidad viva cargada de energía proveniente de cada objeto que hay en él.

A su vez, sus residentes le transmiten su propia energía a las cosas, que puede ser positiva o negativa dependiendo de sus pensamientos, conflictos y emociones. El asunto es algo más complicado y se sustenta en toda una filosofía de la cual no tengo mucho conocimiento, pero en resumidas cuentas de lo que se trata más o menos es de que la mente y el espacio formarían un todo. Un todo cuyas partes están interrelacionadas de tal forma que lo que se hace en el entorno revierte en uno mismo.

Debo admitir que soy un poco escéptica con esto. No hay hasta ahora —ni creo que lo haya nunca— ninguna evidencia empírica que demuestre la validez de su método (tampoco pienso que la necesiten los que lo practiquen ). Aun así, todo el arte que implica no deja de parecerme muy interesante desde el punto de vista de la estética. No he visitado ninguna casa decorada con este estilo, pero las que he visto en la tele me parecen de lo más armoniosas.

En todo caso, lo cierto es que hoy por hoy temas como la búsqueda del misticismo y la espiritualidad, la creencia de que poseemos una energía vital que rebasa nuestros cuerpos o la investigación sobre el poder de la mente están de moda. Y nada como la cultural oriental para aportar en este terreno.

Así pues, y aunque muchas de las prácticas que siguen estas líneas no supongan más que eso, una moda, hay algunas que sí están siendo consideradas por la comunidad científica. A veces como objeto de estudio y otras como herramientas de apoyo.

El poder de la meditación Tal es el caso de la meditación, una práctica empleada desde hace más de tres mil años, pero que no había ganado demasiados adeptos en Occidente hasta ahora. Durante mucho tiempo se consideró como algo reservado a los budistas, a los seguidores de filosofías como el zen y a personas excéntricas o con cierto toque esnob.

Sin embargo, la lista de seguidores de por estos lares ha ido aumentando muchísimo en los últimos años hasta alcanzar cifras millonarias en países como Estados Unidos.

Además no se trata de fieles religiosos ni bohemios empedernidos que buscan sensaciones nuevas sino de ciudadanos comunes y corrientes. La mayoría porque se sienten agobiados por el estrés, otros, referidos por doctores que les recomiendan la práctica para sobrellevar el dolor y algunos interesados en profundizar en sí mismos y aprender a manejar sus emociones.

También los estudiosos han tardado un poco en concederle, a este hacer, la atención que ameritaba. Si bien mostraron interés ya en la década de los 70 (cuando numerosas investigaciones concluyeron que la meditación contrarresta los mecanismos cerebrales asociados al estrés), no fue hasta hace muy poco que su divulgación y popularidad se disparó.

Y todo, gracias a una colaboración muy peculiar: la del decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que puso su cerebro y el de sus monjes a disposición de un grupo de neurocientíficos norteamericanos. Con el cráneo repleto de electrodos —sensibles instrumentos que fotografían lo que ocurre en las redes neuronales— estos voluntarios permitieron dilucidar lo que pasa cuando se medita.

Las conclusiones de los expertos: esta práctica produce cambios en el cerebro asociados a emociones más positivas (ya que incrementa la actividad en el lóbulo frontal izquierdo que es donde estas residen) lo que ayudaría a eliminar las negativas y la tensión que provoca, por ejemplo, un atasco o una discusión con el jefe.

Eso por un lado; por otro, también ayuda a mejorar la función inmune. Importantes descubrimientos que en los tiempos que corren —plagados de situaciones estresantes y enfermedades psicosomáticas— no pasarán inadvertidos.