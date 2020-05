23 corregimientos ejercen presión en la medición de la transmisión del virus

‘CLUSTER’

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) de la semana que va del 2 al 9 mayo muestra que de un total de 679 corregimientos en el país solo 23 reportaron más de 20 casos positivos de la Covid-19.

Así lo indicó el epidemiólogo Rodrigo DeAntonio, quien elabora las estimaciones sobre el comportamiento de esta enfermedad para el Minsa.

DeAntonio detalló que la mayoría de los casos se reporta en corregimientos de las regiones de Salud de Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste y en la comarca Guna Yala; y que es en estos puntos donde las actividades epidemiológicas serán más importantes desde el punto de vista de seguimiento y muestreo de contactos, que es lo que más influye en el número reproductivo efectivo (Rt) nacional, que esta semana se ubicó en 1.01.

El Minsa reportó ayer 8,783 casos acumulados, de los cuales 2,135 están en aislamiento, 6,021 son recuperados clínicos (sin síntomas), 375 están hospitalizados (295 en salas y 80 en cuidados intensivas) y 252 corresponden a muertes.

Ayer hubo 48 ingresos a sala de hospitalización, siendo el día con más casos en sala desde que comenzó la crisis sanitaria.

Los ‘cluster’ impiden bajar la meseta de los nuevos casos

El Ministerio de Salud (Minsa) estimó hace un mes tres posibles escenarios de contagio al 12 de mayo: el optimista (5 mil 877 casos confirmados), el moderado (7 mil 398) y el pesimista (9 mil 912).

Al día programado, el país sobrepasó el escenario moderado pero no llegó al escenario pesimista, lo que las autoridades de Salud consideran un “avance” porque se evitó la saturación del sistema hospitalario. No obstante, los nuevos casos de Covid-19, pese a una leve baja, mantienen desde hace varias semanas una tendencia a la estabilización, y la última semana creció el número de defunciones.

Por ejemplo, del 26 de abril al 2 de mayo hubo 1,418 casos nuevos, y en la semana del 3 de mayo hasta el 9 de mayo hubo 1,249 nuevos casos, es decir, un 12% menos que la semana anterior, tomando en cuenta que las medidas sanitarias de cuarentena y aislamiento llevan dos meses.

A su vez, en la semana del 26 de abril al 2 de mayo hubo 35 defunciones, mientras que en la del 3 de mayo hasta el 9 de mayo hubo 44, lo que representa nueve decesos más.

¿Qué lectura se le puede dar al movimiento de estos fríos números, ahora que, a partir de hoy, comienza a flexibilizarse la cuarentena?

El epidemiólogo Rodrigo DeAntonio, quien analiza las cifras de la Covid-19 para el Minsa, dijo: “Estamos dentro del rango programado” y ahora hay que hacer nuevamente proyecciones basadas en que se abrirán algunos sectores de la economía nacional.

No obstante, DeAntonio detalló que hay clusters o conglomerados de nuevos casos en sitios específicos que no permiten “bajar la meseta” (la curva epidemiológica) en todo el país y que son los que marcan un índice de contagio mayor.

DeAntonio detalló que estos conglomerados que afectan el índice nacional están registrándose en Tocumen, Curundú, Pedregal, 24 de Diciembre, Juan Díaz y El Chorrillo, todos en la provincia de Panamá, además de Arraiján, en Panamá Oeste, así como en Guna Yala.

“Lo que pareciera es que las personas que tienen salvoconducto están saliendo sin mantener las medidas de distanciamiento físico, lo que hace que se contagien, y cuando regresan a su hogar transfieren la enfermedad. Ese es el patrón que estamos viendo”, dijo DeAntonio, quien explicó que el Minsa está tratando de ubicar todos los posibles contactos de los positivos.

Un aspecto que destacó el científico es que la “densidad de población” en los corregimientos con más contagios es “muy alta” y esto favorece la aparición de nuevos casos.

A raíz de lo que está ocurriendo con los cluster, las autoridades de Salud están replanteando sus estrategias y evaluando el Rt (número de contagios a partir de un caso) por corregimiento.

En función de los resultados en esos corregimientos las autoridades buscarían la forma de que las personas se movilicen menos, a través del establecimiento de cercos sanitarios, como el que se puso en Koskuna, en el corregimiento de Veracruz.

“Esos son focos que afectan la estimación nacional. Los Rt por corregimiento ya se vienen estimando para entregarlos a las autoridaades de Salud regionales”, puntualizó.

Las defunciones

DeAntonio manifestó que el país mantiene una “transmisión comunitaria sostenida”, lo que significa que se van a seguir presentando casos, pero la idea es que se mantenga controlado el escenario. Por otro lado, recordó que las muertes son un reflejo de los 15 días anteriores, cuando la persona que falleció se contagió.

“Son personas que se enfermaron hace dos o tres semanas. Es el patrón que estamos viendo y la mayoría está en los mayores de 60 años y con algún factor de riesgo”, detalló el médico, quien precisó que el Rt sigue muy cerca al 1.

Se le consultó a Julio Sandoval, médico intensivista y parte de la Comisión Asesora por Coronavirus del Minsa, quien subrayó que desde que arrancó la pandemia en el país, poco más de 350 pacientes han llegado a cuidados intensivos. De ese total, un tercio murió, otro tercio permanece recluido y el resto se ha recuperado.

Sobre dónde ocurre el resto de las defunciones, Sandoval explicó que estas ocurren en salas de hospitalización, cuartos de urgencia, viviendas e, incluso, hay personas que murieron y después, cuando les hicieron las autopsias o evaluaciones finales, arrojaron positivo para coronavirus .

El especialista precisó que a medida que avanzaba la pandemia en el país y tomaba fuerza, el promedio de ingresos diarios a cuidados intensivos era de entre 8 y 10 personas, pero ahora, con algunos tratamientos tempranos en salas de hospitalización, se bajó ese número a cerca de 3 por día.

Javier Nieto, médico y también parte del Comisión Asesora, detalló que en las últimas semanas han observado una “meseta” en los casos. “Uno esperaría que los casos disminuyan pero hay áreas específicas o puntuales del país que mantienen la meseta [se estabiliza pero no baja la curva epidemiológica] y causan conglomerados de casos”, resaltó.

En cuanto a si estamos preparados para flexibiizar la cuarentena pese a la meseta, Nieto fue claro: Mientras tengamos un Rt de 1 o por debajo de 1, así como capacidad instalada del sistema sanitario y podamos aislar los contactos de los contagios, pienso que sí podemos relajar estas medidas. Yo no te voy a decir que no vamos a tener rebrotes porque eso no sería honesto de mi parte, pero la idea es mitigar estos brotes por 18 o 24 meses hasta que haya una terapia eficaz o una vacuna contra el virus. Esa es nuestra realidad y debemos aprender a vivir con ella.