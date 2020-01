Advierten sobre injerencia de Martinelli en el TE

ESCOGENCIA DE NUEVO MAGISTRADO

Una amenaza se cierne sobre las elecciones generales de 2014.

Directivos de los partidos de oposición y miembros de la sociedad civil organizada temen que en el recién estrenado 2012, llegue al hasta ahora independiente Tribunal Electoral (TE) un magistrado con nexos políticos con el Gobierno.

La preocupación está porque a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –que este año tendrá una mayoría de magistrados designados por el presidente de la República, Ricardo Martinelli–, le tocará escoger al reemplazo de Gerardo Solís, a quien se le vence su período como magistrado del TE en noviembre próximo.

El diputado panameñista José I. Blandón prendió las alarmas, luego de lo sucedido con la elección del representante del corregimiento de El Bebedero, en Tonosí, el pasado 4 de diciembre.

En esa jornada electoral se denunció la compra de votos con recursos del Estado, ante una incomprensible pasividad de la Fiscalía Electoral y con la activa participación del director del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburrelli, como jefe de campaña de la candidata oficialista (y eventual ganadora de la justa).

“No sería de sorprender qué clase de magistrado del Tribunal Electoral vaya a designar la mayoría que ponga el presidente de la República en la Corte”, dijo Blandón.

Martinelli ya ha puesto a cuatro de los nueve magistrados de la Corte: Harry Díaz, Alejandro Moncada, Luis Fábrega y Hernán De León. Los dos últimos tomarán posesión de sus cargos el próximo martes.

El mandatario todavía debe nombrar a los tres integrantes de la Sala Quinta, lo que elevaría el número de magistrados de la Corte a doce; siete de ellos nombrados por Martinelli.

Solís sale en 2012

Gerardo Solís se retira del TE el 13 noviembre de 2012, luego de seis años ahí. A sus colegas Eduardo Valdés Escoffery (designado por el Ejecutivo) y Erasmo Pinilla (por el Legislativo) se les terminan sus períodos en el 2014 y el 2016, respectivamente. Son escalonados, tras la reforma constitucional de 2004. Ahí se consignó que el pleno de la Corte escogería a un magistrado para el TE cada seis años.

De Solís se dijo que su escogencia, en noviembre de 2006, fue producto de un acuerdo entre los magistrados de la Corte designados por los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso. El propio Solís reconoció entonces que los magistrados que votaron por él “son opositores al actual gobierno”, y hasta dijo enorgullecerse de ello.

Antes fue fiscal electoral por siete años, de 1999 a 2006. Su padre es Menalco Solís, quien fuera socio y amigo del fallecido expresidente Guillermo Endara.

Alertas

De acuerdo con el secretario general del Partido Panameñista, Alcibiades Vásquez, cuando se trata de la designación de altos funcionarios de mando y jurisdicción electoral, se deben buscar los mecanismos mínimos de consenso para que los elegidos gocen de la credibilidad y aceptación de amplios sectores nacionales.

“No veo justo que sea a través de un tinte político, porque allí estaríamos afectando la institucionalidad, y esto en vísperas de un proceso electoral, lo que va es a encrespar la ya iniciada campaña electoral”, advirtió.

A esta inquietud se le unió el presidente del también opositor Partido Popular (PP), Milton Henríquez.

“Las preocupaciones del diputado Blandón están bien fundadas y como referencia tenemos la designación del [actual] fiscal electoral [Eduardo Peñaloza] que es una persona sumisa al presidente Martinelli y que se ha caracterizado por el no hacer, no actuar y no perseguir a los denunciados por delitos electorales”, indicó.

Agregó que con ese antecedente y lo que se ha visto en las personas que ha nombrado el presidente en la Corte, “tenemos que preocuparnos sobre las futuras elecciones y el desempeño del Tribunal si esta Corte controlada por Martinelli escoge a un nuevo magistrado para el TE”.

Henríquez recordó que su partido ha denunciado con preocupación que se están dando las condiciones para que Martinelli tenga el campo abierto para su proyecto de perpetuación en el poder.

En similares términos se expresó el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens.

“Nosotros esperamos que los magistrados de la Corte actúen a favor de los mejores intereses del país, escogiendo a una figura que coadyuve al trabajo que vienen haciendo los actuales magistrados del Tribunal Electoral, que hasta ahora han llevado a esta institución a un nivel cimero de respeto por parte de la ciudadanía”, destacó.

Mucho cuidado

Para el exmagistrado del TE Guillermo Márquez, la población debe estar atenta.

“Tenemos que ser cuidadosos, tal vez esto no ocurra, pero cualquier cosa puede pasar”, indicó.

Roberto Troncoso, que fue parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, aseguró que la preocupación es válida, porque hay señalamientos de que se ha designado en puestos importantes a allegados al círculo de poder del gobierno.

“En 2012 se pondrá a prueba al Presidente de la República”, recalcó.

De manera distinta piensa Aníbal Galindo, vicepresidente del gobernante Cambio Democrático (CD) –que preside Martinelli–. “Cambio Democrático ha demostrado que respalda la democracia y comprendemos la importancia del trabajo que hoy realiza el Tribunal Electoral”, dijo.