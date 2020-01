Biwater se defiende de acusaciones

POTABILIZADORA FEDERICO GUARDIA CONTE

Con 30 años de presencia en Panamá, operaciones en 90 países y oficinas en 30 de ellos, Biwater Group, empresa que actualmente está en el ojo de la tormenta por las dos crisis que la potabilizadora Federico Guardia Conte ha confrontado en menos de un año, se defiende.

Daniel Boersner, representante legal de Biwater International en el país, y director regional de América, con sede en Panamá, habla con este diario de los trabajos que desarrollan en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para poner en óptimas condiciones la potabilizadora y producir 250 millones de galones de agua potable al día, y del impacto que esta situación tiene en el grupo, así como la inversión que llevan a cabo.

¿Cuándo estará la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre en condiciones de producir 250 millones de galones de agua diarios?

No podría dar una fecha exacta, pero considero que en los próximos tres meses estará en condiciones para producir los 250 millones de galones de agua potable a diario. La planta ya produce por arriba de 200 millones de galones, y por la infraestructura que posee ya es capaz de producir los 250 millones de galones diarios.

>>>Si tiene la infraestructura para producir los 250 millones de galones de agua potable, ¿qué es lo que está ocurriendo?

Hay varios aspectos de los que hemos hablado en el pasado y en los que todo el mundo se metió. Estoy dispuesto a sentarme con usted o con la persona que usted decida a revisar todo, porque son informes de 300 páginas que el Idaan ha enviado a la empresa y nosotros a ellos.

Lo importante es que salió un acuerdo entre las partes involucradas que implica que la empresa tiene la responsabilidad de hacer una serie de mejoras para que la planta quede como nueva.

>>>¿Ustedes no son los únicos que están trabajando en la planta?

La ACP [Autoridad del Canal de Panamá] está haciendo trabajos de mejoras y de mantenimiento en conjunto con el Idaan y nosotros. Trabajamos muy de cerca con ellos, que es un punto que no se ha dicho en ningún lado. Escuché críticas al diseño y a Biwater por parte de personas que no han ido a la potabilizadora.

Sin embargo, por parte del personal del Idaan y de la ACP que laboró con nosotros durante la crisis conocida como “La Purísima” no ha habido ninguna crítica.

Trabajamos de manera tripartita Idaan, ACP y Biwater. Nos prestamos equipos, herramientas y consultores. Pocas veces he visto tres equipos tan disímiles laborar tan coordinadamente para alcanzar una meta en común.

>>>¿Cuál sería esa meta?

Esa meta no es cuestión de subsanar lo que alguien dice. No. La meta es que el pueblo panameño, que al final es nuestro cliente, reciba agua suficiente y de calidad.

La gente en la planta, desde el superintendente para abajo, está comprometida con el tema, por eso pocas veces he visto un grupo de funcionarios del sector público como los que ustedes tienen en el Idaan. Esos muchachos trabajan con las uñas; no tienen herramientas; no tienen piezas de repuesto. Ellos llevan seis años operando la planta. Yo no tengo responsabilidad de operar la planta, ni la tuve. A ellos se les va la goma de una bomba y para conseguir esa goma [se enfrentan a situaciones como] no hay dinero, la burocracia se los lleva por delante; mientras tanto ellos tienen que resolver. Entonces sacan una goma –esto es solo un ejemplo– de la bomba de repuesto y la colocan en el lugar en que hace falta, pero cuando se vuelve a dañar ya no se puede hacer nada.

>>>¿Con este argumento usted sostiene que el problema no es de diseño, sino de recursos?

Exactamente. Nos han dicho que no terminamos la planta. Sí la terminamos; quedaron algunas cosas que debíamos de terminar como lo hay en todo proyecto, pero no son fallas de diseño.

En el pasado el Idaan ha sufrido de falta de recursos como ocurre en este tipo de empresas en el mundo. Yo sé porque lo he escuchado del presidente, Ricardo Martinelli, y del ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux, que le están metiendo dinero, y me consta porque se ve.

>>>¿Cómo está el contrato entre ustedes y el Idaan?

El contrato está perfectamente bien. Tenemos un buen acuerdo con el Idaan. Alcanzamos entre 65% y 70% de avance en lo que se refiere a la rehabilitación, no en cambio de diseño, y en la restauración de los filtros y sedimentadores, por ejemplo.

La ACP está participando activamente, invirtiendo buen dinero en la rehabilitación de bombas. Se han cambiado todas las bombas de dosificación luego de la crisis de diciembre. Hoy por hoy la planta está bombeando 200 millones de galones por día, lo que quiere decir que están ingresando 220 millones de galones diarios.

Actualmente se están tratando 65 unidades nefelométricas de turbiedad (NTU) y sacando agua por debajo de 1 (NTU), cuando se decía que la planta no podía tratar 5 NTU.

Y no solo eso. Antes del evento del domingo [20 de noviembre] habíamos estado tratando agua de hasta 90 NTU, entrando y sacando agua por debajo de uno. Eso nadie lo sabe.

Ahora bien, si la potabilizadora con solo trabajos de rehabilitación tiene esta capacidad, se desvirtúan argumentos como que el diseño falló.

>>>¿En qué consisten los trabajos y cuál es el gasto hasta ahora de Biwater?

Los trabajos que se están haciendo son rehabilitación y reemplazo de bombas, equipos de dosificación, cloro, filtros, porque toda la planta necesita mantenimiento.

En los últimos ocho meses Biwater ha invertido un poco más de $2 millones, sin contar los gastos de personal, como los expertos del Reino Unido que vinieron a Panamá en diciembre por el evento de “La Purísima”.

>>>¿Considera Biwater que cumplieron con los acuerdos pactados con el Idaan?

Sí. A cabalidad; nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo. Hemos cumplido con nuestros acuerdos y los resultados se están viendo.

El trabajo ha sido duro, señala Boersner, director regional de Biwater para América, con noches largas y mucho dinero invertido para poder satisfacer a quien hoy abre el grifo para recibir agua, no aire.

PROFESIÓN

Ingeniero geólogo con maestría en Finanzas.

CARGO

Representante legal de Biwater International Limited. Director regional para América. En 2010 llegó a Panamá.

TRAYECTORIA

Forma parte de Biwater Group desde 1989 y allí ha desempeñado varios cargos.

Una tubería de 10 pulgadas, con más de seis décadas de funcionar y sin recibir mantenimiento, se rompió el pasado lunes en el Camino Real, corregimiento de Betania, por la presión de las raíces de un árbol debajo del que se ubicaba. Abilio Pittí, jefe metropolitano del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), explicó que administraciones pasadas pensaron reubicar esta línea, pero esto no se concretó. “Durante esta gestión se tiene previsto ubicarla por el borde de las calles o las aceras, pero urge hacerlo”, dijo. La entidad estima que este trabajo podría costar cerca de $2 millones.

Mientras cuadrillas del Idaan trabajaban para restablecer el suministro de agua, los moradores de áreas altas de Betania eran abastecidos en horas de la mañana por dos carros cisterna.

Pittí indicó que se reemplazó la tubería afectada por cinco metros de PVC, pero el resto de la línea de metal está bajo un edificio y patios residenciales. José Batista, exdirector de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, dijo que este es un ejemplo de la falta de planos de las redes de servicios públicos en la capital. La situación planteada por Batista se suma al bajo presupuesto que tiene el Idaan para dar mantenimiento a las líneas de distribución y a las potabilizadoras.

Didier Hernán Gil Gil