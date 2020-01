Bomberos confirman que edificio de Ancec ´es recuperable´

VíA RáPIDA

DAÑOS. La Dirección de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) determinó que el edificio de la Asociación Nacional contra el Cáncer (Ancec), afectado por un incendio el pasado viernes, “es recuperable”. El capitán Ángel Delgado, del servicio de emergencias médicas del CBP, explicó que durante la inspección a las estructuras solo hallaron equipos de oficina afectados, y que no se dectectaron daños estructurales. No obstante, agregó que todavía no se ha determinado la causa del siniestro.