CSS brinda otra oportunidad a Riva S.A.

Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) decidieron dar otra oportunidad a la constructora Riva S.A., de capital argentino, para que culmine la construcción de la nueva policlínica Manuel de Jesús Rojas, del distrito de Aguadulce, a un costo de $17.8 millones, la cual mantiene un avance del 72%, y la entregue en febrero de 2016.

Estivenson Girón, director general de la CSS, aseguró que la empresa se ha comprometido a terminar la obra para la fecha pactada, intensificando los trabajos, por lo que la Caja exigirá que así se cumpla.

“Yo dije que se le iba a rescindir el contrato, basado en que no habían cumplido y el trabajo no ha avanzado, porque desde el 27 de julio se esperaba que entregaran la fianza de cumplimiento, pero esta no llegaba”, indicó.

“Al parecer, han tenido problemas administrativos, que están solventando internamente”, comentó.

Según Girón, la empresa se ha comprometido a entregar un cronograma de avance de obra, el cual incluye trabajos de plomería, pintura, ventanales, puertas y todo lo que se requiere para terminar los trabajos.

Riva S.A. es la firma que construye la policlínica de Boquete, que también refleja atraso en la obra y entrega.

Se buscó la reacción de sus ejecutivos, pero en los predios de la obra no se logró contactar a nadie que pudiera explicar la situación. En la capital se investigó la dirección de las oficinas de Riva S.A. y se llamó a cuatro teléfonos que aparecen en su portal digital y en el directorio telefónico, pero fue en vano, nadie respondió.