Comprar licor en horario restringido es posible

CRÓNICA NOCTURNA

Son las 4:00 a.m. del sábado 20 de abril y este diario empieza un recorrido por bares, discotecas, supermercados y casas de cita en la ciudad capital.

El objetivo es sencillo: determinar si algún establecimiento vende licor en violación al Decreto No. 1899, emitido por la Alcaldía de Panamá y que regula el horario de expendio de alcohol en comercios.

Esta iniciativa, mejor conocida como la ley zanahoria, fue ejecutada inicialmente por el exalcalde Bosco Vallarino y establece que, de lunes a jueves, los establecimientos comerciales solo pueden vender licor hasta las 2:00 a.m. mientras que de viernes a domingo hasta las 3:00 a.m.

El decreto fue modificado un año más tarde por el Ministerio de Seguridad Pública que extendió hasta las 3:00 a.m. de lunes a jueves y a las 4:00 a.m. de viernes a domingo el horario para vender licor. El sábado en la madrugada, a la hora en que este diario comenzó el recorrido, ya no estaba permitido el expendio de alcohol.

A las 4:05 a.m. las aceras de calle Uruguay son tomadas por cientos de personas que, botella en mano, salen dando tumbos de bares y discotecas.

Por más que se intentó comprar un trago en algunas de estas discotecas, ninguna lo vendió.

“Sorry bro, no más”, le dice el portero del local People a uno de sus clientes que también trata de tomarse un último vodka.

Emprendemos rumbo al Casco Viejo, en San Felipe, y a esa hora (4:20 a.m.) las calles están desiertas. La veintena de bares del Casco, frecuentados más que todo por turistas, están cerrados.

Nos dirigimos entonces hacia calle 18, en el corregimiento de Santa Ana, un lugar caracterizado por sus múltiples casas de cita y bares. Allí concurren personas de los barrios aledaños.

A esa hora solo algunas personas de ascendencia guna caminan por la calle llevando unos bultos a sus espaldas. Todos los locales están cerrados.

Metros más adelante, a las 4:45 a.m. llegamos al restaurante y bar La Melchi, en avenida B. El local está abierto y un par de hombres están en la barra escuchando música, mientras algunos policías conversan despreocupados.

Al entrar solicitamos un par de cervezas y el mesero detrás de la barra nos las niega. Le pregunto dónde puedo comprar cerveza y me dice que cerca de ahí solo hay un lugar donde las venden a esa hora.

“En el (súper) 99 de la terminal. Ahí sí te las venden”, me dice el hombre, mientras limpia el mostrador con un trapo viejo.





Cerveza sí hay

A las 5:10 a.m. llegamos al súper 99 de la terminal de Albrook. Vamos directamente a la refrigeradora, sacamos una cerveza y procedemos a pagarla en la caja.

Con indiferencia, la chica pasa por el lector óptico la lata y la cobra.

Ni el fotógrafo ni yo lo podemos creer. Para estar seguros de que no ha sido un error, salimos del supermercado dejamos la lata en el carro y vamos nuevamente a la refrigeradora.

Agarramos dos latas más y vamos a otra cajera. A continuación, pasa lo mismo. Con la pistola del código de barras, pasa el símbolo de las dos cervezas y nos dice que le debemos un dólar con ocho centésimos. Pagamos con un billete de cinco dólares y nos da el cambio.

Decidimos continuar con el recorrido y manejamos hasta el supermercado Rey, de vía España. Al entrar agarramos dos latas de cerveza, pero la cajera se niega a cobrarlas. “No se puede, sino hasta las 9:00 a.m.”, nos explica la joven, mientras debemos traducirle lo que está pasando a dos turistas estadounidenses que a esa hora también querían comprar cervezas.

Son las 6:00 a.m. y continuando con el recorrido llegamos al súper 99 ubicado en la avenida Ricardo J. Alfaro, de la urbanización Los Ángeles.

Repetimos la operación y tomo una lata de cerveza. La cajera la marca en la máquina y me la vende a las 6:06 a.m. a 54 centésimos.

Posteriormente, sin casi autos en la calle, a esa hora conducimos hasta el centro comercial El Dorado.

En el supermercado Rey intento comprar otra cerveza y la cajera me hace una seña con la mano negándomela y me da la misma razón que expuso su colega de la sucursal de vía España.

Tras la negativa, nos dirigimos hacia el súper 99 que está en ese mismo centro comercial.

Entro y a la derecha está la refrigeradora. Agarro la lata de cerveza y la pago.

Esta vez le pregunto a la cajera por qué no me aplica la ley zanahoria. Su respuesta es que esa ley es para otros supermercados.

Asiento con la cabeza y salgo del establecimiento con la lata en la mano.





Multas

Al ser consultado sobre lo que puede pasar si un establecimiento comercial incumple los horarios de la ley zanahoria, el coordinador de corregidores de la Alcaldía de Panamá, Franklyn Quiroz, informó que el Decreto No. 1899 contempla multas para esos casos.

El funcionario explicó que las sanciones por incumplir van desde $500 hasta los $10 mil.

“En caso de reincidencia sería el doble de la multa anteriormente impuesta”, precisó el funcionario.

Para imponer estas sanciones debe haber un operativo nocturno que compruebe la infracción. Además, cualquier ciudadano que tenga pruebas o quiera denunciar alguna irregularidad en cuanto a su cumplimiento, puede hacerlo a través de la línea 204-1100, que es el número de teléfono de la oficina de inspectoría nocturna de la Alcaldía de Panamá. Allí trabajan 10 funcionarios hasta las 4:00 a.m. para recibir las quejas de los ciudadanos.

“Usted puede poner la denuncia ante el corregidor de turno. El que administra la justicia es él. Yo mal podría decirle cuál es la sanción” en este caso, indicó Quiroz.

El funcionario añadió que dependiendo de la ubicación del local, dependerá del corregidor que esté a cargo del proceso legal.

Consultado sobre este tema, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal considera que al ser el presidente, Ricardo Martinelli, el dueño de la cadena súper 99 debería dar el ejemplo a la población.

“Es muy decepcionante que el señor Presidente no predique con el ejemplo y permita que se produzca este tipo de falta en los negocios de su propiedad. Esperemos que esta labor periodística sirva de llamado de atención y aplique de inmediato los correctivos correspondientes”, agregó.





Sin respuesta oficial

Este diario intentó en numerosas oportunidades obtener respuesta de voceros de la cadena súper 99.

En una visita a sus oficinas de Río Abajo, realizada el mismo 20 de abril, se nos informó que debíamos escribir una nota a la gerente general, Delia Luzcando.

Posteriormente, la nota con un cuestionario con copia de las facturas que se publican en este reportaje fue entregada el pasado 8 de mayo a la asistente de Luzcando, Yulín Perivancictt, que firmó la copia de la misiva como recibida.

10 días más tarde, al cierre de esta edición el cuestionario no había sido respondido, y Perivancictt no atendió a las llamadas telefónicas que le hizo este diario.