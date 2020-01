[ FE DE ERRORES ]

En la nota titulada ‘Tierra de colonizadores’, publicada en la página 8A de la sección Panorama, en la edición del jueves 14 de diciembre de 2017, al hacer referencia a los abogados y representantes legales de Max Van Rijswijk, se dijo equivocadamente: “...Eugenia Espinosa Arias trabaja actualmente en el Municipio de Panamá. Contactada al respecto prefirió no hablar del tema...”. Eugenia Espinosa Arias no ha sido en el pasado ni es actualmente abogada o representante legal de Max Van Rijswijk, y no está relacionada con la información que se detalla en la citada nota ni en su versión digital.