Gremio exige información de la jornada única

La aplicación de la jornada única escolar es el secreto mejor guardado del Ministerio de Educación (Meduca), aseguró Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).

Denunció que hace dos meses solicitaron a las autoridades educativas una explicación sobre la implementación de la jornada única en los planteles, pero hasta la fecha no han recibido respuestas.

Entre los aspectos a conocer está la alimentación que se brindará a los estudiantes, la forma de contratación del personal para las actividades extracurriculares, entre otros.

No obstante, el director Nacional de Educación, Mario Rodríguez, expresó que si los integrantes de la Asoprof no conocen los alcances del proyecto es porque no están interesados.

Recordó que hace menos de 45 días llevaron a cabo una capacitación en una de las instalaciones del Meduca, ubicada en la Ciudad del Saber, a la cual asistieron los dirigentes magisteriales, excepto los miembros de la Asoprof.

Las autoridades educativas tienen planeado empezar con la jornada única a partir del próximo trimestre, en 20 planteles públicos de todo el país, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.