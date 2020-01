Matrícula en UP decrece en el último quinquenio

EDUCACIóN SUPERIOR

La matrícula de estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Panamá (UP) ha disminuido en los últimos cinco años.

Desde 2009-2013, el número de alumnos interesados en cursar una carrera en la casa de estudio superior ha descendido un 8.2%.

Las estadísticas de la UP indican que en 2009 se matricularon 54 mil 901 estudiantes, pero cinco años después la cifra descendió a 50 mil 353.

Mientras, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) la realidad es distinta, ya que el ingreso aumentó un 15%, pero persisten las fallas académicas con las que llegan los alumnos de la educación media (ver tabla).

La directora de Admisión de la UP, Maira de Thompson, explicó que la baja en la matrícula obedece al surgimiento del dominado “pleno empleo”, es decir, los jóvenes en edad laboral y que desean hacerlo obtienen una plaza.

Históricamente, la mayoría de los alumnos egresados de la educación media acudía a esta casa de estudios superior, luego de gestionar un empleo, pero no lo lograban; sin embargo, esta realidad ha ido cambiando en la última década, explicó de Thompson.

Ahora son menos los egresados de educación media que optan por emprender una carrera de licenciatura de más de cuatro años en la UP y la mayoría busca una oportunidad para trabajar en los llamados call center, o estudiar s carreras cortas o técnicas como las que ofrece el Instituto Nacional de Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y los institutos superiores creados por el Ministerio de Educación (Meduca).

De Thompson reconoció que estos institutos compiten con las universidades, porque en casi dos años se inserta este personal en el mercado laboral.

También ha incidido en el descenso de la matrícula las becas que ofrecen las universidades privadas. “A los estudiantes le es llamativo cursar carreras cortas y más si son por cuatrimestre”, sostuvo la directora de Admisión de la UP.

Fallas a la vista

El nivel de los estudiantes de primer ingreso de la UP sigue deficiente, según revelan los resultados de las pruebas de admisión o de aptitudes académicas que se aplican a los alumnos.

Según estadísticas de la institución, 15 mil 107 alumnos se inscribieron para primer ingreso en 2014, de los cuales más de 3 mil obtuvieron índice inferior a uno. El rango máximo era tres.

Durante la medición de competencias básicas se detectó que “el alumno no comprende lo que se le comunica ni tampoco tiene facilidad para expresarlo”. Un principio básico que se aplica en cátedras como matemática o áreas científicas, en las que deben demostrar su capacidad de razonamiento.

Para la directora de Adsión de la UP, estas fallas han llevado a que no solo la Facultad de Medicina elija los mejores perfiles de sus aspirantes, sino también otras facultades.

No obstante, admitió que se permite el ingreso de estudiantes con algunas fallas académicas porque aunque se sabe que no presentan un nivel de competencia completo, se espera que mejoren con los cursos de afianzamiento.

Al respecto, el secretario general de la UP, Miguel Ángel Candanedo, indicó que el Consejo Académico debe aprobar este año los cursos de afianzamiento o nivelación, los cuales serán obligatorios para todos los aspirantes a ingresar a esta universidad en 2015.

Candanedo agregó que la medida se tomó ante las deficiencias encontradas en los alumnos de primer ingreso en los últimos años.

Sobre este tema, este medio trató de obtener las estadísticas de estudiantes graduados en esta administración, pero las cifras desglosadas de la institución solo se refieren a 2009 y 2010. En los años siguientes se presentan cifras globales, mas no de deserción, repitencia, aprobados y otros.

Problema de arrastre

Las deficiencias que arrastran los estudiantes desde la educación primaria, media y premedia también tocan las puertas de la UTP.

La vicerrectora administrativa de la casa superior de enseñanza, Myrian González, indicó que en 2012 asistieron a la prueba de admisión 8 mil 246 estudiantes, de los que aprobaron 5 mil 529. Mientras, en 2013 se aplicó el examen a 8 mil 55 estudiantes, de los cuales 5 mil 459 aprobaron.

González manifestó que según las cifras anteriores, las mayores deficiencias se encuentran en la preparación media de las escuelas oficiales, que alcanzan el 61.7% de aprobación, mientras que las escuelas particulares obtienen un 80.3%.

Dentro del sistema de evaluación del programa de ingreso universitario de la UTP no hay medianas en las puntuaciones, puesto que las pruebas son estandarizadas, y si el estudiante no obtiene el puntaje de requisito mínimo, entonces se le da una segunda oportunidad.

´Hay que mejorar´

Las deficiencias ya mencionadas volvieron a relucir en un estudio científico reciente de la Secretaría Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Senacyt).

La directora de Innovación en el Aprendizaje de Senacyt, Marisa de Talavera, indicó que en diciembre pasado se aplicó una prueba de conocimientos a alumnos de duodécimo grado de 23 escuelas particulares y 27 oficiales, de las 15 regiones educativas.

“Los resultados muestran una ligera mejora en general, pero no es la que se esperaría”, indicó.

A la vez destacó que estos resultados obtenidos en el Laboratorio de Evaluación de Aprendizajes y de la Enseñanza son congruentes con los obtenidos en las pruebas de ingreso reflejados en la UP.

No obstante, aseguró que para ver el nivel de avance tendrían que conocer los indicadores del Meduca, pero como no son públicos hay dificultades en su análisis.

La investigación de Senacyt –aún en proceso de tabulación– tiene entre sus resultados preliminares que en química, por ejemplo, hay deficiencias en estioquimetría [cálculo de las relaciones cuantitativas o relaciones de masa], lo que significa que debe afianzarse este aspecto en el aula.

La viceministra de Educación, Mirna de Crespo, expresó que no se ha hecho un estudio que indique las causas del descenso en la matrícula de la UP, pero indicó que el “pleno empleo” sí puede haber incidido, pues así se ha detectado en sondeos realizados por el Meduca a los graduandos.

Agregó que hay que tomar en cuenta la aparición de universidades privadas con buenas ofertas.

En cuanto a las pruebas de admisión, dijo que hay mejora de los estudiantes en algunos conocimientos, pero no los especificó.

ENFOQUE

´A mayor escolaridad, mejor salario´

Análisis. Es cierto que hemos visto un boom económico en el país y proyectos con salarios atractivos. No obstante, es preciso conocer que a mayor escolaridad hay mejores niveles de prosperidad. Estudios indican que con la preparación de 14 años se devengan mejores salarios. En Panamá, el promedio de años de escolaridad está en 9. No obstante, la juventud tiende a un “éxito express”, cuando su objetivo debe ser prepararse para producir un trabajo mejor retribuido. Lamentablemente quieren aprender soldadura en dos meses, y no en dos años. Ante la baja en las matrículas de las universidades hay que conocer si han aumentado en las particulares y si están ofreciendo una mejor calidad de enseñanza o escapan de verse afectados por las protestas. Hay que reconocer que las debilidades encontradas al llegar a las universidades tienen sus fundamentos en la formación preescolar, y eso es un reto.

*Fundación Unidos por la Educación de Panamá