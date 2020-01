Mendieta no admitió amparo de garantías

n

El magistrado Secundino Mendieta, en fallo del 23 de septiembre pasado, no admitió un amparo de garantías presentado en contra del Decreto Ejecutivo No. 346 del 16 de mayo de 2014 por medio del cual el expresidente Ricardo Martinelli convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, porque no se indicó el concepto de violación a la Constitución.

Dicho amparo fue interpuesto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el abogado ambientalista Félix Wing, actual secretario general de la Autoridad Nacional del Ambiente.

El magistrado Jerónimo Mejía emitió un salvamento de voto al considerar que se debió admitir el amparo para luego discutirlo.

Mendieta fue nombrado magistrado suplente de la CSJ por Martinelli.