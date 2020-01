Sinaproc comenzó operativo ´Verano seguro 2014´

VíA RáPIDA

PROTECCIÓN. Desde ayer, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) comenzó el operativo de “Verano seguro 2014” en playas y ríos del país, el cual se extenderá hasta el 23 de febrero. Durante el operativo, 800 colaboradores custodiarán 27 playas y 5 ríos en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Arturo Alvarado, director del Sinaproc, advirtió a los bañistas que no se les permitirá el acceso a la playa con hieleras y botellas de vidrio. Además, recordó que “las playas no son cantinas y que hay familias enteras recreándose”.