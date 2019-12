Sociedad civil emplaza a diputados de la Asamblea

LUCHA POR CONTROL DE COMISIONES

Representantes de organizaciones de la sociedad civil emplazaron a los diputados de la Asamblea Nacional para que agilicen la conformación de las comisiones legislativas, proceso que no se ha concretado por las pugnas entre miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que además han paralizado la discusión de proyectos de ley.

Después de la elección el 1 de julio del presidente de la Asamblea, Rubén De León, la diferencia entre los perredistas se centra en la designación de los miembros de la bancada a las diferentes comisiones legislativas.

La mayoría de la bancada, liderada por el también presidente del partido, Benicio Robinson, pugna por permanecer en las comisiones más disputadas, como la de Presupuesto, Credenciales y Gobierno, al tiempo que decidió enviar a otras instancias, como la de Salud, Transporte y Familia, a los seis diputados que votaron por De León en contra de la línea del partido, que impulsaba a Crispiano Adames.

Para Sandra Escorcia, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, el PRD debe demostrar el liderazgo que se requiere para resolver el tema de las comisiones. No obstante, destacó que en cada período tienen la misma discusión, que no superan porque no están enfocados en lo que es importante para eliminar la corrupción y fortalecer los temas sociales que necesita el país.

“Se pelean la Comisión de Presupuesto para pedir proyectos en sus comunidades, para continuar el clientelismo político, cuando esa prioridad es para los ministerios. Tienen que demostrarnos que sirven para hacer leyes y para la eliminación de otras que promueven la corrupción”, enfatizó.

Escorcia precisó que lo que se espera de comisiones como la de Presupuesto es, por ejemplo, la discusión para otorgarle al Ministerio Público los $4.5 millones que requiere para las fiscalías que siguen los procesos por corrupción y los $22 millones que se necesitan para el laboratorio forense, de modo que “quede preso el que así se le haya comprobado la comisión de algún delito”.

CONTROL Y PODER

Para Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, la pugna entre los diputados refleja que al final lo que se trata es de mantener el control y poder político, y el protagonismo y la visibilidad.

“Ojalá hubiese un equilibrio y también se pensara en las leyes que necesita el país en materias y temas que se manejan en comisiones que no representan tanto poder político”, indicó.

Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, acotó que frente a las acciones de algunos diputados que desfavorecen a la mayoría, la ciudadanía debe mantenerse vigilante y crítica.

Sostuvo que con este tipo de comportamiento se ve si los diputados están realmente comprometidos con el país. “Todas las comisiones son importantes y si ellos realmente tienen la intención de legislar en favor del pueblo, lo pueden hacer en la comisión que sea”, señaló.

Pittí criticó que Robinson quiera volver a la Comisión de Presupuesto. “¿Por qué tanto interés?”, se preguntó.

Recordó que en este período se deben debatir proyectos muy importantes como las reformas a la ley de contrataciones públicas, la ley antiblindaje y la designación de tres nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. “El país necesita que los diputados aparten sus diferencias personales o de bancada y empiecen a obrar en favor del pueblo que los eligió”, dijo.