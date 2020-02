A mayor transparencia, mejor nota del diputado

boletín de diputados

Cinco de los seis diputados que en el monitoreo hecho por Espacio Cívico obtuvieron una evaluación superior a 4 –en una escala de 0 a 5 en la que 0 es la peor nota y 5 la mejor–, publicaron datos de su declaración de intereses o de bienes patrimoniales.

El Boletín de Diputados, la nueva herramienta digital lanzada por la Fundación Espacio Cívico, en la que se evalúa el trabajo de los 71 diputados, reveló hace poco que los mejor evaluados son: Gabriel Silva (5), Juan Diego Vásquez (5), Raúl Fernández (5), Edison Broce (5), Luis Ernesto Carles (4.9) y Corina Cano (4).

De ese grupo, Cano, Vásquez, Silva, Fernández y Broce suministraron información de manera voluntaria sobre sus bienes patrimoniales e intereses en el sitio https://espaciocivico.org/ que publica el Boletín de Diputados.

La declaración de intereses y patrimonial de bienes representan, en su conjunto, un 20% del total ponderado por diputado.

Otras variables que se toman en cuenta para asignar esta nota son la asistencia a las comisiones y al pleno, la ética presupuestaria en manejo de planillas y viajes, la concentración de donaciones en la campaña política y la gestión legislativa.

Solo 5 diputados revelan datos de su patrimonio

Solo 5 de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, han suministrado información de manera voluntaria sobre sus bienes patrimoniales e intereses en el sitio https://espaciocivico.org/ que publica el Boletín de Diputados.

Ellos son: Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y los independientes Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Edison Broce y Raúl Fernández. En la herramienta digital, lanzada recientemente, se detalla la gestión de los hombres y mujeres responsables de elaborar las leyes del país.

Corina Cano

Esta diputada dio a conocer que tiene un apartamento en la urbanización Dos Mares, en la capital, valorado en $130 mil, sobre el cual tiene una hipoteca. Aseguró, además, que cuenta con una finca con casa familiar de siete hectáreas en la provincia de Chiriquí. Dejó claro que esa propiedad forma parte de la herencia que les dejó su padre. Explicó que tiene un carro Nissan modelo Qashqai, de 2017, también con hipoteca. No presentó una declaración de intereses.

Juan Diego Vásquez

Entre los datos que suministró Vásquez consta que tiene una cuenta de ahorro en un banco privado de Panamá, con $856. Aseguró que tiene un Suzuki Swift de 2007, que le costó $12 mil, y comunicó que vive en una casa en Villas del Golf, en la capital, valorada en $210 mil. También dijo que recibe emolumentos de la Asamblea por $7 mil.

En su declaración de intereses informó que su madre es desempleada, que participó en varias asociaciones y fundaciones como voluntaria, de las cuales ya no forma parte.

Gabriel Silva

Informó que posee un auto Nissan Tida que adquirió en 2008, por $12 mil. Tiene dos cuentas de ahorro que hasta el momento en que ofreció la información no sobrepasaban los $10 mil. Aseguró que vive en un edificio ubicado en el corregimiento de Bella Vista, en la capital.

En su declaración de intereses advirtió que actualmente es miembro de las juntas directivas de Epicentro 150 (ONG Emprendimiento) y Enseña Por panamá (ONG-Educación), y añadió que es miembro de la agrupación Global Shapers.

Edison Broce

La información presentada por Broce es más escueta. Manifestó que sus ingresos son de $2 mil, y que tiene un auto Nissan Xtrail que en 2014 le costó $26 mil. Prefirió no divulgar información relacionada con sus ahorros, depósitos e inversiones.

En su declaración de intereses señaló, entre otras cosas, que fue asesor de la exministra Mirei Endara de 2014 a 2015.

Raúl Fernández

El diputado informó que vive en San Francisco, PH, 21, desde 2010. No especificó cuánto gana o si tiene ingresos adicionales, pues prefiere no divulgar esos datos. Sí indica que tiene un bus Hyundai Renegade de 2016 que compró por $11 mil 500. Sobre la declaración de intereses, señaló que desde 2010 tiene un 50% de participación en Consulting And Law. Añade que trabajó en el primer Tribunal Marítimo de Panamá de 2004 a 2009.

Pese a que la Ley 59 de diciembre de 1999, que establece disposiciones contra la corrupción en el gobierno, solo obliga al presidente de la Asamblea Nacional a presentar declaración jurada de bienes patrimoniales, la sociedad reclama transparencia y rendición de cuentas de los diputados de la Asamblea respecto a su patrimonio, teniendo en cuenta casos recientes.

En 2011, por ejemplo, una investigación periodística de este medio reveló que los entoces diputados del partido Cambio Democrático (CD) Abraham Martínez (San Miguelito) y Nelson Jackson (Colón) compraron lujosos apartamentos en la Torre 100 del proyecto Condado Country Club, S.A., urbanización Condado del Rey. Las compras ocurrieron tiempo después de que abandonaran los partidos que los llevaron al Legislativo, para inscribirse en CD.

En la propia Asamblea reposa una propuesta de ley, presentada por el diputado Silva, que incluye a los diputados en la lista de funcionarios que por obligación tienen que presentar declaración jurada de bienes. Sin embargo, hasta el momento esa propuesta ha sido ignorada.

‘De manera voluntaria’

Denisse Ugalde, de Espacio Cívico, explicó a este medio que la información sobre las declaraciones de bienes y de intereses que aparecen en el sitio web dependen exclusivamente de la voluntad del diputado de compartirla.

“Son declaraciones voluntarias, dado que actualmente los diputados no están obligados por ley a hacerlas públicas. Sin embargo, en pro de la transparencia y la democracia, Fundación Espacio Cívico busca que los ciudadanos podamos monitorear la evolución del patrimonio de los diputados y que el mismo crezca conforme a sus ingresos (...)”.

Indicó que durante la campaña política para las elecciones de mayo 2019, Espacio Cívico solicitó a la mayoría de los candidatos a diputado que compartieran sus declaraciones de intereses, pero recibieron muy poca respuesta. Anunció que reiterarán el pedido a los actuales diputados.

También explicó que la veracidad y exhaustividad de la información publicada es responsabilidad del diputado que completó el formulario enviado.

“Al completar el presente formulario de Fundación Espacio Cívico confirmo que la información presentada es veraz y completa, y que puede ser publicada por Fundación Espacio Cívico”, se indica al final los documentos. Ugalde manifestó que en casos en los que existan inconsistencias, le corresponderá a cada diputado solventarlas ante la opinión pública.

El Ejecutivo

Hasta ahora, ningún funcionario de la administración de Laurentino Cortizo ha hecho pública su declaración de bienes. Mientras que en la Corte Suprema de Justicia tres nuevos magistrados dieron a conocer sus bienes: María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista y Carlos Vásquez Reyes.