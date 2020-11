Aumento de casos afectaría graduaciones

EDUCACIÓN

A pocas semanas de culminar el año escolar en algunos colegios, el Ministerio de Educación (Meduca) no tiene muy claro si se llevarán a cabo las ceremonias de graduación.

Si bien la propuesta ya se encontraba en mesa, con un protocolo de bioseguridad que fue creado por el propio Ministerio de Salud (Minsa), aún hay dudas por el incremento de casos durante las últimas dos semanas.

El país pasó de reportar entre 600 y 800 casos por día en octubre, a entre 800 y mil 200 casos este mes. Este miércoles, la cifra reportada por el Minsa fue mil 602.

Zonia Gallardo de Smith, viceministra Académica de Educación, subrayó que ahora mismo la prioridad es cumplir con los lineamientos del Minsa.

“Nosotros lo que menos queremos es afectar a nuestros estudiantes. Todo sabemos lo que significa un acto representativo para entrega de diploma, pero ahora las circunstancias son distintas y el derechos a la salud es sumamente importante”, acotó la funcionaria.

En ese contexto, Kennedy Vargas, director de Asuntos Estudiantiles del Meduca, informó que los actos de graduación aún no se aprueban debido al incremento de casos de Covid-19. “El asunto está en evaluación con las autoridades del Minsa y podría definirse en los próximos días”, puntualizó.

En palabras de Vargas, hay 75% de probabilidades de que estos eventos se suspendan, ya que lo más valioso para el Meduca es no poner en riesgo la salud de miles de estudiantes y padres de familia que irían a estos actos.

El protocolo

Inicialmente, entre el Minsa y el Meduca se había establecido un protocolo para realizar las graduaciones que contemplaba un aforo que no sobrepasara el 25% de la capacidad del sitio, la toma de temperatura, uso de mascarillas y distanciamiento físico de dos metros entre los asistentes. Además, solo podrían ir dos familiares del estudiante.

Estadísticas del Meduca precisan que este año hay en el país 36 mil estudiantes de duodécimo grado que están por culminar sus estudios secundarios.

No obstante, estiman que hay un grupo de mil 323 mil alumnos que no ha podido ser localizado y que no se ha integrado a la modalidad de educación a distancia que comenzó con la pandemia.

Según el calendario publicado por la entidad educativa, el año escolar 2020 debe culminar el próximo 18 de diciembre, mientras que el balance de actividades y graduaciones de los estudiantes será del 21 al 30 de diciembre.

A la expectativa permanece Liss Arrocha, presidenta de la promoción de estudiante graduandos del Fermín Naudeau.

En el caso de su colegio y por ser graduandos, ellos culminan clases el próximo 7 de diciembre y están bastante “preocupados” porque no tienen una respuesta clara del Meduca, pese a que le han enviado varias notas.

“El próximo 4 de diciembre, como parte de un grupo de estudiantes líderes, esperamos reunirnos con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y allí esperamos una respuesta sobre si se realizarán o no estos actos”, manifestó.

La dirigencia magisterial también emitió su posición frente a este asunto. Edy Pinto, miembro de la Asociación de Educadores de San Miguelito, coincidió con las autoridades del Meduca en el hecho de que frente a las altas cifras de nuevos casos y en ausencia de una vacuna, es mejor no realizar los actos de entrega de diplomas.