Brunch dominical

La construcción de la Ciudad Hospitalaria fue acordada en un contrato entre la Caja de Seguro Social y un consorcio que, en la práctica, se reduce a FCC, pero pareciera que fue otra empresa la que lo firmó, a juzgar por el contenido de dicho documento. Ocho años después, en lugar de entregarnos la obra, FCC quiere resolver el contrato y que, encima, le paguen más dinero. Se salen con esto ahora, en el peor momento, cuando el país necesita esas instalaciones con urgencia, para hacer frente a la pandemia. ¿Por qué no pidieron eso durante la administración pasada, cuando la obra estuvo parada cinco años sin que a nadie le preocupara su conclusión? Cada vez más parece que el proyecto fue tan solo un pretexto para generar una coima cuantiosa. El contrato fue adjudicado el 7 de noviembre de 2011 y refrendado por Contraloría el 23 de abril de 2012, y lleva la firma de Guillermo Sáez Llorens, entonces director de la CSS, y Julio Casla, representante legal del consorcio Construcciones Hospitalarias, S.A. quien, a la sazón, es uno de los ejecutivos de FCC que confesó a los jueces de la Audiencia Nacional de España que la empresa pagó coimas a funcionarios del gobierno de Martinelli. “Fue una imposición que se nos transmitió y que, de no acceder a ella, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y, a la postre, no podríamos volver a trabajar en Panamá”, declaró Casla al juez español Ismael Moreno, que investiga las coimas pagadas en los proyectos de rehabilitación vial del MOP, dados a FCC. Ojalá Casla no haya firmado esa declaración con la misma pluma que utilizó para suscribir el acuerdo con la CSS, porque de las 52 páginas que componen el contrato de la Ciudad Hospitalaria, hay por lo menos una que no leyó: la número 50, que contiene la “declaración de no incurrir en prácticas corruptas”. En ella, la empresa se compromete a no “pagar, dar, entregar, recibir prometer o acordar una dádiva, coima, soborno, regalos, aportes o comisiones ilegales u otras cosas de valor, bajo cualquier modalidad”, directa o indirectamente, a favor de funcionarios, partidos políticos, candidatos o terceros con influencias sobre empleados gubernamentales o cualquiera que pueda decidir sobre la ejecución del contrato. Así que Casla no podrá argumentar que no sabía que lo que FCC hacía estaba prohibido ya que para eso, no tenía que conocer el Código Penal de Panamá de memoria. Bastaba con haber leído el contrato que él mismo firmó. Bueno, no en vano FCC era socia de Odebrecht en la construcción de la línea 1 del Metro.

LO SUCEDIDO plantea interrogantes importantes. ¿Existe realmente una autoridad responsable de verificar el cumplimiento de cláusulas como esa? Si no hay nadie a cargo de esa tarea, entonces, ¿para qué las incluyen en los contratos? Panamá ya ha pasado por demasiados escándalos en sus contrataciones públicas, sin que se haya desarrollado todavía un marco regulatorio para la gestión de medidas contra la corrupción. Si a este tema se le diera la atención que requiere, se mitigaría en buena parte la recurrencia de sobornos en contratos con el Estado. Ya es hora que estas cláusulas de buenas intenciones sean algo más que un contenido retórico en los documentos oficiales y que alguien se ocupe de velar por su cumplimiento. Si no, podrían ahorrarse tinta y papel, y colocar únicamente aquello que sí están comprometidos a cumplir. Y todos sabremos a qué atenernos.