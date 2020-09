Brunch dominical

Existe un amplio repertorio de señalamientos que los panameños hemos hecho al sistema de justicia a través de los años. Algunos con más fundamento que otros, pero lo cierto es que es ampliamente aceptado el hecho de que el Órgano Judicial necesita recomponer su credibilidad institucional. Lo bueno de caer en lo profundo es que hay más probabilidades de que cualquier movimiento conduzca nuevamente a la superficie. Y hay que empezar por algún lado. La cuestión está en cómo empezar. El magistrado Carlos Vásquez Reyes, ponente de la demanda de inconstitucionalidad que Rubén Elías Rodríguez y Jorge Alberto Álvarez presentaron contra el Decreto Ejecutivo 490 del 17 de marzo de 2020, ha convocado por un periodo de 10 días -que correrán a partir de la próxima semana- para que todo aquel interesado presente por escrito sus argumentos -a favor o en contra- respecto al tema demandado. Nada mal que haya una oportunidad para que los ciudadanos dejemos oír nuestra voz en una causa judicial (en la que ya el procurador de la Administrador se opuso a lo pedido por los demandantes). Eso es algo a lo que la ciudadanía no está acostumbrada en lo absoluto. Ojalá que aquellos que se proponen remitir su opinión recuerden que los están teniendo en cuenta. No desaprovechen esta oportunidad argumentando ni a favor ni en contra del político de su antojo, sino de la situación jurídica que plantearon los demandantes y que debe decidir el magistrado. Tal vez si los que participan hacen un buen uso de ese espacio, otros magistrados se vean motivados a hacer llamados semejantes en el futuro.

LA COMARCA Guna Yala está viviendo momentos insólitos. Y no por el coronavirus, porque ese azota a todo el planeta. El narcotráfico, que no es nuevo en esa circunscripción, se ha dejado ver en una forma hasta ahora muy poco sospechada. Resulta que debido a casos presuntamente vinculados con estupefacientes, esa comarca perdió un gobernador (Erick Martelo Robinson) y, como si fuera poco, el hermano de éste, Renilio Martelo Robinson, que es diputado suplente, también está siendo investigado. Pero como todo lo malo puede también ser peor, el titular de esa curul es Arquesio Arias, quien ahora mismo goza de una medida de casa por cárcel (mientras es investigado por presuntos delitos sexuales), desde la que cómodamente participa en forma virtual de sesiones legislativas que en otros tiempos le habrían estado vedadas. La parte insólita de esta historia es que como el circuito 10-2 es uninominal, en teoría, existe la posibilidad de que, en algún momento de los próximos cuatro años, llegue a quedarse sin diputado y sin suplente. ¿Tiene el Tribunal Electoral que sentarse a esperar a que alguien vaya a preguntarle qué pasaría en ese circuito si su representación legislativa quedara en total acefalía? ¿Por qué no aclaran este tema y, de paso, puede abordarse este asunto en la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Aunque quién sabe si los electores del 10-2 están mejor sin Arquesio y Remilio, que con ellos dos.