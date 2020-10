Brunch dominical

Desde el 30 de junio pasado, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción dictó la providencia de indagatoria de Juan Carlos Varela, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, el expresidente ha acudido por lo menos cinco veces a atender esa diligencia. Y cuando se ha dignado a decirle algo a los periodistas que ahí lo esperan, aparte de pedirles que usen gel alcoholado, ha insistido en que él asistirá a la fiscalía todas las veces que sea requerido. Lo que no había contado es que mientras acudía, se estaba preparando para presentar un amparo de garantías constitucionales, pidiendo que se declare que sus actuales investigadores no son competentes para eso.

Parece una vacuna contra el sentido común el argumento en el que se basa su amparo: según Varela, lo que se investiga son “donaciones políticas, recibidas en campañas políticas, en periodos electorales y por candidatos a puestos de elección popular”, y por ello, en lugar de ser investigado por presunto blanqueo, la Fiscalía Electoral es quien debe determinar si cometió algún delito cuando recibió la plata de Odebrecht. Esto es tan ridículo como si alguien requerido por robo de automóviles, dijera que lo debe investigar la Tesorería Municipal y no el Ministerio Público. En otras palabras, el expresidente pretende que, en lugar de que la pesquisa sea conducida por un despacho que todo mundo sabe que investiga los delitos por los que ha sido señalado, lo cite alguien que es incompetente para hacerlo. La población debería preguntarse, a estas alturas, qué será peor: un -presunto- lavador malo que se burla abiertamente de sus investigadores, o uno bueno, porque lo hace solapadamente…

FALTABA ALGUIEN que tuviera la idea de modificar el Decreto Ejecutivo 172 de 2019, que (a 12 días del cambio de gobierno) firmaron Varela y el entonces ministro de la Presidencia, Jorge González. En dicho decreto ejecutivo, se establece que a cada expresidente le corresponde “un mínimo” de 12 agentes del SPI, quedando “a discreción” del Ejecutivo aumentar el número, “de acuerdo a la necesidad o nivel de riesgo”. Otra cantidad -que no se precisa en el Decreto Ejecutivo 172- será asignada a la protección de los familiares directos de cada exgobernante. Ahora, la diputada Magín Correa presentó un anteproyecto para limitar la cantidad de escoltas a un máximo de ocho. Correa señala que es evidente que estos agentes realizan “labores de conductor, sacar a pasear mascotas y mensajerías, y no las actividades que son propias con la labor de proteger la seguridad y la vida de los expresidentes”. Le faltó mencionar que hasta ahora, el único exmandatario que ha amenazado con tirar a “sus” SPI’s, es su ídolo Martinelli, cuando amenazó con hacerlo precisamente a los escoltas de otro expresidente. Si los van a usar de pistoleros a sueldo, mejor es que se los quiten a todos de una vez… Si el decreto ejecutivo de Varela y González decía que esa cantidad podía varias en función del riesgo, los que estamos en peligro somos los ciudadanos. A juzgar por lo que se ve últimamente por las fiscalías anticorrupción, es a la población a la que hay que poner escolta para protegerla de los expresidentes, y no al revés.