Lo que no te debes perder del Club La Prensa

Cabana Panamá te ofrece hoy el brunch desde las 11:00

Hoy disfruta el brunch de 11:00 a..m. a 4:00 p.m. en Cabana Panamá. Máximo 2 personas por tarjeta, la tarjeta de crédito o débito que se use debe estar emitida a nombre de la misma persona (socio). No incluye otras promociones ni descuentos de jubilados. No aplica para eventos especiales.

Un ‘look’ de Express para celebrar las fiestas de fin de año

¡Celebra este fin de año 2019 con un ‘look’ de la tienda Express! Obtén 30% de descuento en la compra de mercancía a precio regular. Esta promoción no aplica con otras promociones, mercancía One Eleven, descuentos especiales o mercancía rebajada en área de sale.

Mi Maid Express te ofrece limpieza profunda en tu hogar

Después de la fiestas, considera una limpieza profunda de tu hogar con Mi Maid Express. Obtén 15% de descuento en limpieza general, extendida o profunda. Válido para una limpieza por cliente. No aplica con otras promociones o descuentos. Website: mimaidexpress.com Teléfonos: 381-0768.