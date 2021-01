‘Con un gobierno capaz, esto no estaría así’, Helga Barría

Knockout

El principal desafío de los empresarios hoy: ¿Covid o gobierno?

Gobierno. El virus tiene una solución bastante sencilla si sigues las medidas. El Gobierno ya no tiene solución.

¿Por qué se dan los contagios en los restaurantes? ¿Clientes o personal?

Personal, porque la mayoría usa el transporte público. No hay más aglomeración que a las 4:00 p.m. ahí.

¿Entonces, por qué el Gobierno se enfoca más en las fiestas y reuniones?

El transporte es culpa de ellos. Las fiestas no. Es más fácil echarle la culpa a otro.

¿Por qué la gente fiestea?

Por irresponsable y porque quienes deben dar el ejemplo no lo dan ni tienen consecuencias por sus actos.

Perfil Psicóloga con especialidad en administración de empresas y recursos humanos, y diseñadora de interiores. Propietaria de 4Bistro.

¿Qué tanto de la situación que vemos hoy cree que responde a esas fiestas?

Muy poco, creo. Con un gobierno capaz, esto no estaría así, fuera de control.

¿Qué dato falta que dé la autoridad?

Dónde se está contagiando la gente, dónde están las camas disponibles, qué edad tienen los que mueren, qué comorbilidades, cuántos mueren en casa y qué tan avanzados están al llegar al hospital.

¿No tienen la data o la ocultan?

Creo que no la tienen. Ocultarlo, al menos, implicaría planificación. Ni eso hay.

Préstamos blandos que anunció Cortizo en julio, ¿existen?

No conozco a un solo beneficiado. Y lo he estado intentando activamente.

¿Incentivos fiscales ha habido?

Ninguno.

¿Cuándo se entienden las medidas? ¿Con la conferencia, la aclaración, el comunicado, el decreto... o nunca?

Nunca queda claro. Todo tiene un error o contradicción. Toca hacer un compendio y ver. Y luego, nunca sabes si lo estás haciendo bien. Se presta para discrecionalidad y abusos. De por sí, gobernar por decreto es ilegal. Coherencia, al menos.

La mayor improvisación hasta ahora.

Los confinamientos, sobre todo este. Nunca debimos llegar a esto. Pero por andar improvisando todo, esta fue la única opción que quedó. Y ni así han sabido hacerlo bien. Primero dijeron que 24, luego 23. Primero era el 1, luego el 31. Así, todo.

¿Hay más aglomeración con o sin cuarentena?

Con. Mucha gente solo tiene para la comida de unos días, además de que las medidas son tan cambiantes que quizá mañana no puedes hacer lo que ibas a hacer. Entonces tienes que llevarte el súper entero. Causan pánico e incertidumbre.

Usted se está mudando a un local mucho más pequeño. ¿Por qué?

No había clientes para soportar ese tamaño. Aparte, tenía un espacio para eventos. ¿Qué eventos? A menos que el PRD quiera hacer una reunión tipo Jimmy. Tenía espacio para catering. ¿Qué catering? A menos que la Asamblea quiera uno de $50 mil por tres boquitas. Y aunque me lo ofrecieran, yo no soy como ellos.

Otros colegas cocinan a escondidas. ¿Corrupción o sobrevivencia?

Corrupción, sí; sobrevivencia, también. Es lo que logran con medidas arbitrarias, improvisadas y sin sentido. Empujarnos a la ilegalidad.

Las tres estocadas finales a su negocio.

Prometernos un préstamo que no llegó. Los dos metros entre las mesas y en la cocina –jamás han trabajado en una cocina– y cerrarnos sin explicación, plan, fechas... Muchos clientes quieren apoyarnos, pero ya no tienen cómo hacerlo.

¿Cómo afectó la cuarentena sus planes de mudanza?

Yo entregué mi local el 30 de diciembre y no me pude mudar porque, a última hora, prohibieron las mudanzas. Ojalá no se les ocurra extender la cuarentena. Mientras, el banco me sigue cobrando puntualmente y sigo pagando el alquiler del nuevo sitio, los empleados, seguro social…

A domicilio, ¿da para sobrevivir?

No donde estaba. Y eso que para subsistir liquidé al 90% del personal. Pero mi consciencia no me permite colgar los guantes. Los decentes no podemos dejar el país en manos de estos corruptos.

Esfuerzos empresariales que nadie ve.

Yo buscaba a mi personal todos los fines de semana y durante los confinamientos para que no usaran transporte. Muchas se quedaban en mi casa para no tener que viajar. Y ya no me da para la gasolina. Tengo 10 meses sin cobrar un real.

¿Qué opina de que los restaurantes tengan aforo y los casinos no?

Aquí mandan los donantes. Tan absurdo como no poder ir a hacer ejercicios o sacar a mi hijo a un espacio abierto.

El menú del país en pandemia es...

Corrupción: desayuno, almuerzo y cena. Rociada con ineptitud e incapacidad.

¿Es eso o es desidia?

Desidia implicaría que son capaces, pero no quieren hacerlo. No son ni capaces.

¿Qué no entienden los políticos del manejo de la pandemia?

Es voluntad, no entendimiento. Si no pueden, al menos cópiense de otro país.

¿Qué no entienden los ciudadanos?

Que la solución somos nosotros.

¿Y los empresarios?

Que no todo es dinero.

Si hubiera estado encargada de la crisis, ¿qué hubiera hecho distinto?

Planear.

La veíamos mucho en protestas ciudadanas. Ya no. ¿Por qué?

No me cansé de protestar, sino de la incongruencia entre lo que queremos y hacemos, y de que ni sepamos qué queremos. Así las protestas no tienen sentido. No queremos corrupción, pero en los otros. Si es en nosotros, lo minimizamos.

¿Por qué hay tan pocas protestas? ¿Miedo al virus o a las represalias?

Pereza. Siempre creemos que otro lo va a hacer por nosotros. Y peor, cuando otro lo hace, ni siquiera nos quedamos callados. Le tiramos plomo. Si no nos gusta, hagámoslo mejor. Pero hagámoslo.

Desobediencia civil. ¿El camino o no?

El camino. Ya lo hicimos... Y estamos contra el tiempo. Panamá se nos acaba.

El peligro de opinar en este gobierno.

Hostigamiento. Cada vez que subo una opinión contra el Gobierno, me tratan de hackear. En cada protesta recibo una llamada anónima para ver si estoy o no ahí. En mi plaza éramos siete locales de comida, y al único que iban era al mío.

El funcionario que más la irrita.

Miranda: Homofóbico, prepotente y misógino. Y Carrizo: Avaricia sin límites.

El que la decepcionó.

Sabonge. ¿Ni por sus hijos va a cuidar un apellido que ya se asocia con mala gestión? ¿Qué país quiere él para sus hijos?

¿Quién lo ha hecho bien?

Habrá quienes no han hecho nada, pero bien, nadie. Y los que no lo hacen mal, pero ven a otros robar, son cómplices.

¿Quién lo haría mejor que Sucre?

Marta Illueca. Pragmática y coherente.

Vacunas. Su impresión.

Rojas dijo que seríamos los primeros en erradicar esto, y hay más de 50 países vacunando. Y ni eso podían hacer bien. Primero 90 días, enero, luego el 18. Ni eso.

Bolsa de comida solidaria.

Ofensa. Ni quita el hambre ni nutre. Con los millones que en teoría le han metido... ¿Y quiénes las reciben? Las fundaciones estamos dando comida como si nadie más estuviera dando. ¿Dónde están los $100 millones de Tierras Altas?

Deuda. Su opinión.

La pagarán hasta mis tataranietos y el Canal no da para todo. Mal usado, encima.

Bono de $100, ahora $120.

Un irrespeto. ¿Qué quieren, aplausos? Mientras ellos siguen cobrando su salario completo y al director médico del Seguro le alcanza hasta para irse a Hawai.

Cabezas de puerco.

Alimento válido, pero no si dicen que están dando jamón. El jamón da para 10 personas; eso da para cinco, con arroz. Al menos usen bien lo que piden prestado. Es ofensivo que gasten en semáforos inteligentes, logos, sodas y mejoras de imagen que no sirven para nada.

Ventiladores.

Asesinos.

Transparencia.

¿Cuál?

Corte Suprema. ¿Por qué calla?

Porque debe... o teme.

Asamblea. ¿De qué ha servido?

Una piedra en el zapato.

¿Quién ha ayudado más al pueblo? ¿El Gobierno o el mismo pueblo?

El pueblo. Solo el pueblo ha ayudado y va a poder rescatar al pueblo.

Usted es parte de la Fundación Rescate de Alimentos. ¿El Gobierno les facilita o les complica su labor?

Estábamos mejor antes de que quisieran “ayudar”. Si ellos hicieran su trabajo, nosotros ni necesitaríamos existir.

¿Qué siente cuando botan comida porque el Gobierno no se las compró?

Indignación. Firmamos convenios como quien se cambia de ropa interior, prometemos cumplir con seguridad alimentaria y no solo no hemos avanzado, estamos en retroceso. De nuevo, es falta de voluntad. ¿Por qué no tocan las puertas de las empresas y agricultores a pedirles los productos próximos a vencer? Ni siquiera tendrían que pagarles. Bastaría con darles un crédito fiscal.

¿Qué es distinto en este encierro?

Cada vez hay más gente incumpliendo las normas porque está harta, no solo de la arbitrariedad, sino también del encierro, de la incoherencia y la selectividad en las medidas.

En otros países se ven abucheos a los corruptos. ¿Cuándo pasará eso en Panamá?

Nunca. Somos muy cómodos.

¿Tiene aspiraciones políticas?

No. Esa idea, así como llegó, se fue. El cambio debe comenzar por nosotros y yo hago más desde la sociedad civil. El Gobierno es la pus de un grano infectado. Nosotros somos el grano. Con el tipo de ciudadanos que somos, no podemos esperar nada distinto.

¿A quien apoyó en 2019?

A Lombana. Gran decepción. Su agenda es política.

¿Qué espera tienen para 2024?

La permanencia del gobierno de turno, y no necesariamente por los métodos democráticos. ¿No les llama la atención toda la plata que le están dando a la seguridad, por encima de salud, en una crisis sin precedentes?

Su gabinete soñado contaría con personas como...

Grace Hernández, MOP. Eneida Ferrer, Educación. Natalie Buitron, Salud. Patricia Miranda, Mida. Liriola Pitti, Turismo. Marcela Galindo, MEF.

¿Algún hombre?

Umm… Creo que es nuestro turno.