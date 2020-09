Corte Suprema no admite dos recursos contra decretos ejecutivos

Justicia

La Corte Suprema de Justicia no admitió dos amparos de garantías constitucionales presentados contra decretos ejecutivos expedidos por el gobierno durante el desarrollo de la pandemia de la Covid-19.

Se trata del amparo de garantías presentado por el alcalde del distrito de Santiago, provincia de Veraguas, Samid Sandoval, contra el decreto ejecutivo 162 del 8 de mayo de 2020 que levantó parcialmente la aplicación de la llamada “ley seca” o prohibición para la venta de bebidas alcohólicas.

Este amparo se encontraba en manos del magistrado Luis Ramón Fábrega.

Sandoval, quien se oponía a levantar la “ley seca” y por ello presentó el recurso el pasado 11 de mayo, planteó que la Ley 5 de 11 de enero de 2007 le concede autonomía a los municipios para establecer restricciones sobre la venta de bebidas alcohólicas. Y, según los argumentos del alcalde, el decreto 612 firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo y la entonces ministra de Salud, Rosario Turner, habría violado esta norma.

El edicto en el que se informa del rechazo no precisa las razones de la Corte. No obstante, ya el procurador de la Administración, Rigoberto González, había opinado que el decreto cuestionado no chocaba con la autonomía municipal. Ello a raíz de una consulta hecha por el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Julio César Vivies.

Cierre de comercios

La Corte tampoco admitió un amparo de garantías interpuesto por el abogado Edwin Aldeano contra el artículo 4 del decreto ejecutivo 541 de 2 de abril de 2020 que adoptó restricciones a la movilidad de las personas y cierre de los establecimientos comerciales.

En un edicto de la Corte se informa que los nueve magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo con el rechazo. Tampoco se dan las razones.

La Corte mantiene en trámite al menos una decena de recursos legales, entre demandas de inconstitucionalidad y amparos, contra decisiones del Ejecutivo relativas a la pandemia.

De ese total, al menos tres ya han sido admitidas por la Corte y se le ha corrido traslado al Procurador de la Administración y al Procurador de la Nación para que emitan opinión.

La mayoría de las demandas de inconstitucionalidad y amparos han sido presentadas contra el decreto ejecutivo 490 del pasado 17 de marzo de 2020 que aplica el toque de queda.

También se han interpuesto demandas contra contra la resolución de gabinete No 11 de 13 de marzo de 2020 del Gabinete que decretó el estado de emergencia.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, por ejemplo, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 157 de agosto de 2020, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Ejecutivo, que aplica medidas temporales de protección a las empresas afectadas a raíz de la pandemia.