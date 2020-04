Cortizo lanza ultimátum a funcionarios que aceptaron bonos y bolsas solidarias

El presidente Laurentino Nito Cortizo informó anoche que un grupo grande de servidores públicos aceptó bonos y bolsas del plan Panamá Solidario, pese a que el propio programa lo prohíbe.

Precisó que por lo menos 289 son del Ministerio de la Presidencia y otros 300 del Ministerio de Educación.

El mandatario les lanzó un ultimátum. Les pidió que entre hoy y mañana donen el 20% de su salario por tres meses a Panamá Solidario. “Si no van voluntariamente y donan, yo me encargaré de tomar las decisiones la próxima semana. Lo que ustedes han hecho de aceptar bonos y bolsas, es no ser solidario”, dijo.