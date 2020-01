ENTREVISTA

Justo cuando se cumplen hoy dos años de la muerte del expresidente Guillermo Endara (1989-1994), su esposa Ana Mae Díaz hizo una comparecencia pública para hablar sobre la crisis entre los partidos de gobierno y su futuro político.

Y es que la exprimera dama ha mantenido bajo perfil después del fallecimiento de su esposo, el 28 de septiembre de 2009. “Han sido dos años de cambios profundos en mi vida”, afirmó.

“Fueron 19 años con mi esposo [...]. Me encanta la política, desde antes de casarme y cuando estuve con mi esposo. Y definitivamente seguiré en política”, agregó.

Pero aún no es el momento de lanzarse al ruedo político, según Díaz. “Cuando se presente la oportunidad, me dedicaré cien por ciento a ella”, aseguró.

A su juicio, la democracia no está en peligro. “Lo que está en peligro es la paz y tranquilidad de las personas. La democracia está bien. Todos los días la gente dice lo que quiere, todos trabajan, al parecer no se acuerdan de la época de [Manuel Antonio] , Noriega, cuando mi esposo luchó por la democracia. Hoy no se parece en nada, la gente está en libertad y no han cerrado medios”, dijo.

Sobre la ruptura de la alianza, y las diferencias entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el vicepresidente, Juan Carlos Varela, sugirió que lo mejor es que busquen la reconciliación. “Fue una ruptura [...] no veo razón de peso para que se haya roto la alianza”.

“Mañana [hoy] se realizará una misa en la iglesia del Carmen, a las 6:00 p.m., en conmemoración de mi esposo”, añadió.