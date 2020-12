Denuncian a abogado Alfredo Vallarino

DENUNCIA PENAL

Una denuncia contra el abogado Alfredo Vallarino fue presentada ayer ante la Fiscalía Metropolitana por la presunta comisión de los delitos de lesiones psicológicas y actos de violencia mediática en perjuicio de Rina Aswani.

La denuncia expone videos publicados por Vallarino en su cuenta de la red social Twitter, en los que habría realizado actos de violencia contra Aswani.

Abraham Adames, abogado de Aswani, dijo que no puede ser que si una mujer presenta una denuncia, el defensor de la parte denunciada se preste para atacarla públicamente. Esa no es la función de un abogado y no es ético, afirmó.

Rajesh Mohinani señalado de falsedad El empresario Rajesh Mohinani también enfrenta otro proceso penal por la presunta comisión del delito de falsedad de documento público y violencia económica contra la mujer, que investiga el Ministerio Público. Por estos delitos podría enfrentar 16 años de cárcel.

“El abogado [Vallarino] lo sabe y por eso ha eliminado la publicación de su cuenta de Twitter”, puntualizó Adames.

Por su parte, Aswani expresó que durante dos años la han estado intimidando para que desista de la denuncia de violencia doméstica que interpuso contra su esposo, Rajesh Mohinani. “Por dos años yo tuve mucho miedo, pero ya perdí el miedo y es triste que paguen abogados para que uno desista de denunciar. Este camino no ha sido fácil, pero quiero decirles a esas mujeres que están en la misma situación que sigan y mantengan la fortaleza”, agregó.

Vallarino, quien es el abogado de Mohinani, no respondió a este medio, que le hizo tres llamadas a su celular, y tampoco contestó a través de su WhatsApp.