El caso judicial que los jueces esquivan

CAJA DE AHORROS

Luego de que la jueza de garantías Kenia Marín se inhibiera de tomar una decisión respecto si a Ricardo Martinelli se le violan sus derechos en el expediente que adelanta el Ministerio Público (MP) por el caso de la Caja de Ahorros (CA), Azucena Aizpurúa, fiscal de la pesquisa, informó que harán “las evaluaciones correspondientes”.

Esto, a raíz de que entre los documentos del proceso reposa un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que dice que la competencia del caso es del sistema penal acusatorio (SPA).

La jueza Marín argumentó que no podía conocer el caso, ya que este se dirime en el sistema inquisitivo y no en el SPA.

Este fue el principal resultado de la audiencia que se desarrolló ayer a solicitud de los abogados del expresidente, quienes insisten en que su cliente está cobijado por el principio de especialidad y que este proceso debe ser cerrado, ya que todos los investigados como parte del proceso fueron sobreseídos.

Sin embargo, la fiscal recordó que el proceso no se ha cerrado, pues la Sala Penal de la Corte tiene pendiente resolver un recurso de casación que interpuso el MP.

La audiencia de ayer completó otro capítulo en el extenso recorrido de este expediente en los tribunales de justicia. La diligencia se celebró en la sala 14 de las oficinas del Primer Distrito Judicial, ubicadas en Plaza Ágora. No se permitió la asistencia de público debido a la pandemia de la Covid-19.

Martinelli estuvo representado por los abogados Carlos Carrillo, Roniel Ortiz y Alfredo Vallarino. Por el Ministerio Público asistió Azucena Aizpurúa, fiscal superior anticorrupción.

Pese a que el acto se desarrolló a petición de la defensa del exgobernante, este no asistió. Probablemente porque presentó una incapacidad médica de dos meses ante el MP para no declarar en los casos Odebrecht y New Business.

Aunque la audiencia concluyó sin mayores novedades para la pesquisa, los abogados interpretaron la posición de la jueza como una victoria. “Esto conlleva a que todas las investigaciones que adelanta el MP en el caso de Ricardo Martinelli y la CA tienen que cerrarse en el sistema penal acusatorio”, expresó Carrillo.

Ortiz, en cambio, repitió que a Martinelli lo protege el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición de Panamá y Estados Unidos y, por tanto, no puede ser investigado por causas distintas a aquella por la que fue extraditado (la de los pinchazos, por la que fue declarado no culpable en primera instancia).

De paso, Ortiz dio pistas de lo que la fiscalía ha adelantado en este proceso. “La fiscalía giró oficios a la Dirección de Migración, pidiendo información de Ricardo Martinelli como un acto de investigación y ellos saben que no lo podían hacer (...)”, dijo.

El fallo de la Corte

¿A qué se refería la fiscal cuando citó el pronunciamiento de la Corte que da competencia al SPA en este caso? Se trata de un fallo de julio de 2017, en el que los magistrados dispusieron que a partir del 1 de enero de 2018 todos los procesos judiciales que surgieran se ventilarían bajo las reglas del SPA.

El ponente de esa sentencia fue el hoy exmagistrado Jerónimo Mejía, quien exhortó a las autoridades judiciales a abstenerse de iniciar de oficio o recibir denuncias para ser tramitadas bajo el Código Judicial; esto, con el propósito de que se produjera la transición hacia el sistema acusatorio, mecanismo que en el Primer Distrito Judicial entró en vigencia el 2 de septiembre de 2016.

¿Cuál es el vínculo de Martinelli con el caso? Todo empezó en diciembre de 2016, cuando el MP remitió a la Corte las sumarias del caso, luego de que el nombre del exmandatario fuera mencionado como la persona que intervino para que se facilitara el préstamo a la empresa HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones en Amador.

El caso fue admitido el 2 de febrero de 2017. La competencia del proceso la tenía en ese momento la Corte, porque Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, nunca le hizo frente a la pesquisa: estaba en Estados Unidos, que lo extraditó en junio de 2018.

Pero, mediante resolución del 21 de agosto de 2019, el magistrado Cecilio Cedalise, quien fungía como fiscal, remitió el caso al MP. Para entonces, Martinelli ya no era diputado del Parlacen y había sido declarado “no culpable” de los pinchazos.