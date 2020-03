El Meduca apuesta este año a la lectura y la buena alimentación en las aulas

EDUCACIÓN PÚBLICA

Con el lanzamiento del Plan Nacional de Lectura y el programa Estudiar sin hambre, el Ministerio de Educación (Meduca) dio inicio ayer el año escolar 2020.

El presidente Laurentino Cortizo, quien califica la educación como la “estrella de su Gobierno”; y la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, estuvieron en la escuela Manuel José Hurtado, en el corregimiento de El Chorrillo, con el propósito de lanzar el Plan Nacional de Lectura, que pretende incentivar este hábito en los estudiantes más pequeños.

De esa escuela, ambos funcionarios se trasladaron al Centro Básico Llano Tugrí, en la comarca Guna Yala, para lanzar el programa Estudiar sin hambre y entregar al plantel un cheque de $59 mil 700 del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación.

Estudiantes, docentes y pago retroactivo Al menos 5 mil estudiantes ingresarán a sus respectivas escuelas en las próximas semanas. Un total de 46 mil docentes, entre ellos 2 mil 900 del concurso de selección, estaban listos ayer para recibir a sus alumnos. Los educadores recibirán el pago retroactivo de 12 meses, como parte del aumento de salario pendiente.

Otra escuela visitada por el Presidente y la titular de Educación fue el Centro Básico General Quebrada del Rosario, en Las Minas, provincia de Herrera, donde también se va a desarrollar el plan Estudiar sin hambre.

Al menos 877 mil 142 estudiantes del sistema de educación público y particular comenzaron ayer clases, aunque no todos estuvieron en sus aulas, porque el 10% de estas no está lista.

Entre esos centros figura, el Instituto América, en Betania, donde los alumnos ingresarán después de la fecha prevista en el calendario escolar, una situación en la que están 5 mil alumnos en todo el país.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Instituto América, Janina Ferrara, anunció que las clases comenzarán el próximo 9 de marzo. La medida obedece a que en el centro educativo se realizan trabajos que afectan la higiene y la salubridad del plantel.

Mientras, escuelas como la Guillermo Endara Galimany, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, las clases se desarrollaron sin contratiempo. El Meduca sostiene que el 90% de las escuelas estaba listo para el año escolar.