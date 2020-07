El Parlacen, la inmunidad y los hermanos Martinelli

EXTRADICIÓN

Gabriel Orellana, excanciller de Guatemala, explicó que la inmunidad del Parlacen podría cobijar a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares –detenidos en ese país en espera de un proceso de extradición a Estados Unidos (EU)– cuando ejerzan como diputados principales.

Es decir, si el principal está en ejercicio de su cargo, “no pueden ser considerados diputados titulares y, consecuentemente, no pueden gozar de inmunidad”, dijo en Radar de TVN. Orellana acotó que Guatemala no podría imponer a EU un tratado que no lo vincula.

¿Hasta dónde protege el Parlacen a sus diputados?

La detención de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, en Guatemala, donde esperan audiencias para decidir si serán extraditados a Estados Unidos (EU), país que los requiere por supuesta conspiración para lavar dinero, revivió el debate sobre la protección que otorga el Parlamento Centroamericano (Parlacen) a sus diputados.

Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli son diputados suplentes del foro centroamericano, ¿tienen inmunidad?, figura de la que echa mano su equipo legal en Guatemala. Ellos han advertido que su detención es “ilegal”, pues en el momento en que fueron capturados tenían las credenciales de parlamentarios del organismo internacional.

El excanciller guatemalteco Gabriel Orellana, gestor del Parlacen, pero crítico de algunas de sus prácticas, es de la tesis de que si bien adquieren su condición de diputados, previo a la juramentación del cargo, la inmunidad la tendrían al momento en que sustituyan al diputado principal.

“Entiendo que los hermanos Martinelli fueron electos como suplentes, entonces acá mi lectura del tratado constitutivo del Parlacen es que ellos llegan o pueden llegar a ocupar el cargo (...) En tanto el titular esté en ejercicio de su cargo, ellos no están sustituyendo a ningún titular y, por lo tanto, tengo entendido, o así lo entiendo yo, no pueden ser considerados como diputados titulares y, consecuentemente, tampoco pueden gozar de ninguna inmunidad”, dijo el excanciller en el programa Radar de TVN.

Mientras que el abogado internacionalista y catedrático, Alonso Illueca, manifestó que para que un diputado de este organismo pueda ser beneficiado con la inmunidad debe estar juramentado y en el acta del Parlacen no consta que los hermanos Martinelli Linares se hayan juramentado.

Illueca recordó que es el Parlacen el debe reclamar la inmunidad de sus diputados, y si este foro no los reconoce así, el proceso se limitaría a EU y Guatemala.

Según la acusación presentada por el agente especial Michael Lewandowski, del Federal Bureau of Investigation (FBI), a la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían participado como “intermediarios” en pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.

Los dineros habrían beneficiado a un servidor público panameño, cuyo nombre no está anotado de momento en la acusación estadounidense, pero que es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno panameño” entre 2009 y 2014.