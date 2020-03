El principal objetivo, aplanar la curva epidémica del virus

PANDEMIA

A diario el nuevo coronavirus gana terreno en Panamá, y en otros países del mundo, mientras las autoridades de salud están intentando evitar el rápido aumento de números de casos.

El objetivo es aplanar la curva, una forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud y limitar el número de muertes. Es decir, frenar la propagación de la enfermedad Covid-19, de modo que los casos se distribuyan en el tiempo en lugar de enfrentar un fuerte aumento al principio.

Un ejemplo de una “curva plana” es Japón, donde el número de casos pasó de uno a más de 480 entre el 16 de enero y el 9 de marzo. En promedio, esto es casi nueve casos por día.

Mientras, Italia, donde los casos explotaron exponencialmente (de 3 el 31 de enero a más de 9,000 para el 9 de marzo), es una muestra de una “curva pronunciada”. En promedio, ha tenido más de 230 casos por día, es decir, 25 veces más por día que Japón.

En Panamá se estima que el pico epidemiológico se origine en 15 días, pero las autoridades de Salud esperan contenerlo por más tiempo mediante las medidas de mitigación adoptadas que buscan que las personas se queden en su casa, y así evitar la propagación del virus SARS-CoV-19.

Las autoridades de salud panameñas buscan evitar situaciones como las de Italia, en donde el sistema de atención en la región Lombardía, en el norte del país, y una de las más perjudicadas por el nuevo coronavirus, los hospitales se quedaron sin camas debido al aumento en los casos.

En ese sentido, Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social (CSS), señaló que ya en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, solo tiene 12 camas libres en la unidad de cuidados intensivos, por lo que aumentarán la capacidad del Hospital General (conocido como el edificio viejo) con 40 camas más para cuidados intensivos y 40 para hospitalización.

Afirmó que el aumento de casos no solo se debe a la masificación de las pruebas, sino que es producto de la actitud de las personas de no acatar las recomendaciones dispuestas por el sistema sanitario hace 15 días, y dijo que sino cambiamos la forma de actuar es posible que la cantidad de pacientes que se presenten sean muchos más que las capacidades que tiene el sistema sanitario para atenderlos.

“Este mensaje no pretende se apocalíptico, pero no podemos seguir con el juega vivo y trata de evadir el aislamiento través de esta cuarentena total utilizando cualquier tipo de excusa. De nada sirven las acciones sanitarias que podamos desarrollar, de nada sirve construir un hospital modular, tener unidades cuidados intensivos y camas, contratar médicos, si usted, ciudadano, no asume su responsabilidad de quedarse en casa y cerrarle la puerta al virus”, advirtió el director de la CSS.

Ante este escenario, se podría dar una curva pronunciada que puede conducir a tasas de mortalidad más altas, porque las personas infectadas pueden tener dificultades para obtener el tratamiento adecuado. La tasa de letalidad en Panamá es actualmente de 1.8%.

Según el director de la CSS, a diferencia de muchos, él sí sabe lo que puede pasar. “Yo estoy viendo la muerte de cerca y están muriendo mis colegas y amigos y no puedo quedarme indiferente ante esta situación”, aportó.

Camas disponibles

Ahora mismo la CSS está habilitando 40 camas más de cuidados intensivos en caso que el escenario se complique. Pero, ¿cuál es la capacidad del sistema sanitario en las unidades de cuidados intensivos?

La respuesta la tiene el médico internista Julio Sandoval, miembro del comité conformado para contener la propagación del Covid-19 en el país, quien manifestó que en el sistema sanitario cuenta con 5 mil 335 camas hospitalarias, de las cuales 4 mil 373 están distribuidas entre la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa). El resto corresponde al sector privado.

Además, hay otras 435 camas para áreas críticas, es decir cuidados intensivos, de las cuales 350 están en la CSS y el Minsa, en tanto hay 85 en hospitales privados. Además de los 500 ventiladores mecánicos a los que se ha referido el Gobierno para los pacientes graves, 420 están en el Minsa y la CSS, y 80 en los hospitales privados.

Por su parte, el infectólogo y miembro del Comité Asesor por Coronavirus, Xavier Sáez-Llorens, sostuvo en el programa Radar transmitido en TVN Canal 2 que la idea de las medidas de mitigación y supresión adoptadas buscan que la situación sea manejable, y no sobrecargar las camas de hospitalización, camas de cuidados intensivos y respiradores mecánicos.

De igual modo, extender en el tiempo la cantidad de personas nuevas que se contagien de la enfermedad, explicó Sáez-Llorens.

Además, añadió que si la cuarentena es efectiva el pico de casos de Covid-19 se desplazará hacia la derecha por lo que en vez de ser en abril, podría ocurrir en mayo o junio, algo que permitiría un mejor manejo de atención por el sistema sanitario.

Acciones sostenibles

En tanto, Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativos Gorgas de Estudio de la Salud, detalló que todas las medidas de distanciamiento social y cierre de escuelas, comercios, entre otras, deben tener un impacto importante en la curva epidemiológica, por lo que se deben sostener lo suficiente para tener éxito.

Sosa subrayó que es fundamental no permitir la reintroducción de casos de otros países una vez la primera ola es controlada. Por ejemplo, una vez pasa la epidemia, y asumiendo que la mayoría de las personas en Panamá no contraen la infección, pero si entran unas 10 personas con el virus provenientes de otro país, en unas semanas se vuelve a desatar otra epidemia.

“Aplanar la curva epidemiológica es tan importante como posteriormente no permitir la reintroducción de personas, ya que solo la disponibilidad de una vacuna efectiva o que el virus se aplaque en todos los países nos puede brindar cierto grado de protección contra un rebrote o una segunda ola de infecciones”, aportó.

De acuerdo con Sosa, con el aplanamiento de la curva no ocurren tantas infecciones y por ende nunca se establece lo que se llama inmunidad de rebaño, pues cuando una infección afecta a un alto porcentaje de la población, digamos 60 o 70%, estas personas se vuelven inmunes y aún si la infección trata de entrar otra vez la transmisión no se sostiene, porque hay menos susceptibles y por ende la sociedad, como tal, está protegida.

Con este tipo de inmunidad, un grupo de la población protege indirectamente a todo el “rebaño”, sustentó Sosa.

En resumen las personas son responsables del comportamiento del virus. En un artículo publicado en la revista médica The Lancet, el 9 de marzo, un equipo de científicos que analizaba las respuestas por país al brote de coronavirus insistió en que el comportamiento individual “es crucial para controlar la propagación del Covid-19”.

“La forma en que los individuos responden a los consejos sobre la mejor manera de prevenir la transmisión es tan importante como las acciones del gobierno, si no más importante”, escribieron los investigadores.

(Con información de Ohiginis Arcia Jaramillo)