Entrega de jamones: ¿hay criterio político?

PANAMÁ SOLIDARIO

La pandemia sepultó a las multitudinarias ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), plataformas donde cada año, los panameños compraban jamones a bajos precios durante los días previos a las fiestas de fin de año. Este 2020 la modalidad mutó: los jamones son gratuitos, y se distribuyen a través de la estructura de Panamá Solidario, el programa del gobierno de Laurentino Cortizo para ayudar a la población más vulnerable durante la crisis sanitaria.

Por eso, en calles, barrios, y plazas del país, por estos días es usual ver a personal del IMA y de otras entidades públicas descargando cajas con productos. Es que el gobierno compró por lo menos 1.2 millones de piezas de jamones tipo picnic y Boston Butt, y pavipollos. Pero también se entregan bolsas de cerdo (de 5 libras), piernas de puerco, pollos con sabor a jamón y bolitas de jamón. En total, son 1.5 millones de piezas, que costaron $12 millones, y de acuerdo con Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, son productos comprados a productores locales.

Omar Ahumada, director de la Autoridad de Pasaporte de Panamá y uno de los coordinadores de Panamá Solidario en Panamá Oeste, específicamente en el distrito de Arraiján, explicó que en su caso ya están en la tercera semana de entrega de jamones. En Arraiján, donde viven poco más de 296 mil personas en ocho corregimientos, se contemplaron 70 mil piezas. Explicó que existe una metodología general, pero cada coordinador “tiene su estilo de trabajo”.

“Trabajo directamente con las juntas comunales, y la supervisión de la junta técnica. El municipio me colabora en las entregas” explicó. Ahumada aseguró que la ayuda es para las personas que en este momento no están recibiendo ningún ingreso. Y explicó que utilizan un App para verificar el número de cédula del beneficiario, y que además existe un formulario donde se registran los datos de la persona que recibe la ayuda.

¿Anomalías?

Sin embargo, en los últimos días se han dado quejas por la supuesta entrega de los jamones con criterio político. Además, han circulado videos que recogen denuncias sobre la distribución irregular de los productos.

Ahumada manifestó que el gobierno ya está investigando el asunto, y añadió que en ninguno de los videos se observan a funcionarios, o a carros oficiales. Adelantó que los números de placas de algunos vehículos que se ven en videos, están siendo investigados, y que en los próximos días se podrían presentar algunas denuncias.

Mientras que Ricardo Ricky Domínguez, representante de corregimiento de Bella Vista, en la capital, cuestionó el método de entrega. Expresó que “supuestamente” el gobierno compró 1.5 millones de piezas, y eso alcanza para entregar una unidad por vivienda a nivel nacional. “Ellos debieron dar un -producto navideño- en cada vivienda que reciba bono digital porque $100 no les alcanza” dijo Domínguez, quien milita en el opositor Partido Panameñista. Contó que a él le entregaron sólo 700 piezas, y en Bella Vista hay al menos 14 mil viviendas.

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño, uno de los que le ha dado seguimiento al tema, argumentó que la estructura jurídica del programa Panamá Solidario no admite “ningún funcionario electo”, por lo que cuestiona que sean estos los que repartan los jamones. “Por supuesto que se está politizando [Panamá Solidario], porque hay diputados que han salido a manifestar que a ellos les han otorgado menos y no abastecen a su circunscripción. No es objetable el ayudar a los que menos tienen pero, claro que se ha politizado”, dijo. Cedeño, incluso, piensa que con estos recursos se le está dando oxígeno político a aquellas personas que con su equipo de trabajo están repartiendo.

No habrá bono ni fiesta; Contraloría acata orden

La Contraloría General de la República informó ayer que a partir de la fecha están suspendidas las bonificaciones, celebraciones y actividades que conlleven gastos que provienen de fondos públicos en las entidades del Estado.

La medida, de acuerdo con un boletín de prensa, se tomó en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por instrucciones de la Presidencia de la República.

El anuncio surge luego de que el presidente Laurentino Cortizo, anunciara el pasado 20 de octubre que en Consejo de Gabinete comunicó a sus ministros que quedaban suspendidos el uso de fondos públicos para hoteles, y fiestas de fin de año. Los salarios de los altos funcionarios han permanecidos intactos en la pandemia.