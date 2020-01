Un estudio en ´pedazos´

PROYECTAN RELLENO PARA AMPLIAR AVENIDA DE LOS POETAS EN EL CHORRILLO

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) promueve la construcción de un relleno de 1.2 kilómetro de largo y 120 metros de ancho, para ampliar de cuatro a seis carriles la avenida de los Poetas –en El Chorrillo– y conectarla con Amador y el Puente de las Américas.

Así está consignado en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la “Nueva avenida de los Poetas”, que forma parte del proyecto de la fase tres de la cinta costera.

El documento –de unas 400 páginas– no dice cómo será la interconexión vial de las avenidas Balboa y de los Poetas, el principal componente de la obra ya adjudicada –por $776.9 millones– a la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Salvo en uno de sus anexos, donde aparece una copia de una presentación en Power point con dos opciones para unir ambas avenidas: o túnel o costanera bordeando el Casco Viejo. La copia omite una tercera opción, que sería un puente marino. Lo del túnel fue descartado desde el pasado 12 de agosto por el presidente, Ricardo Martinelli.

El EIA fue elaborado por la consultora The Berguer Group Inc., y estuvo disponible para su consulta pública en las oficinas de la Autoridad Nacional del Ambiente, hasta el pasado 16 de julio.

En el documento se asegura que la “Nueva avenida de los Poetas” mejorará la “calidad de vida” de El Chorrillo y áreas aledañas, gracias a la interconexión de la vía con “áreas clave para el desarrollo económico”, como la avenida Balboa, la calzada de Amador, y el sector de Panamá oeste, a través del Puente de las Américas.

Sostiene que el relleno no generará problemas ambientales “críticos”, aunque sí menciona algunos de carácter temporal, como la afectación a la vida marina por la construcción del dragado que se hará para el relleno, el cual variará –además– la calidad del agua marina.

Otras afectaciones listadas son el ruido, la contaminación por la emisión de gases, el congestionamiento vehicular, y la obstrucción del tráfico por los trabajos de relleno. Por aquí ya circulan unos 31 mil vehículos en las horas pico, según datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

La parte “positiva” consiste en que la ejecución de la obra generará empleos en la comunidad, y mejorará la “calidad de vida” y el tráfico en el sector. Además de ampliar los carriles de la avenida de los Poetas de cuatro a seis (tres en cada dirección), el relleno de 1.2 km de largo y 120 metros de ancho también acogerá espacios públicos para el desarrollo “de actividades recreativas y culturales”.

Desafío a la Unesco

En el MOP no dan mayores explicaciones de por qué el EIA no hace referencia a la conexión vial de las avenidas Balboa y de los Poetas, que es la razón de ser del proyecto, adjudicado en marzo pasado a Norberto Odebrecht.

Desde abril pasado, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) advirtió que la obra pone en peligro la categoría de Patrimonio Mundial del sitio.

En junio pasado, en Francia, el Gobierno panameño se comprometió con la Unesco a “suspender” el desarrollo de la obra, hasta que un panel de expertos internacionales analice los estudios técnicos, socioeconómicos y ambientales de todas las opciones.

Fernando Díaz Jaramillo, secretario de la Alianza Ciudadana Pro Ciudad, advirtió que el MOP no debe avanzar con la “Nueva avenida de los Poetas”, dado que ello violaría el acuerdo alcanzado hace tres meses en Francia.

Además, señaló que el relleno en El Chorrillo es un proyecto “inconducente”, que no mejorará la circulación vehicular, y únicamente facilitará que la población de Panamá oeste llegue más rápido al tranque que en horas pico se forma en el Puente de las Américas. Plantea la relación que existe entre la nueva vialidad y algunos proyectos en el área de Amador, que han dicho son proyectos de allegados a las autoridades.

En Amador, la sociedad Maritime City promueve un desarrollo inmobiliario sobre islas artificiales, que demandan una  nueva vialidad.

Puente fantasma

La presentación de Power point en los anexos del EIA revela que la interconexión vial, sea cual sea la opción, iría hacia Panamá oeste, avenida de los Poetas, Puente de las Américas y nuevo puente sobre el Canal, aunque el estudio no lo esclarece.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) todavía no ha definido la factibilidad y diseño del cuarto puente sobre la vía acuática.

La ACP incluso está ahora mismo inmersa en el desarrollo del tercer puente sobre el Canal, en el sector Atlántico, cuyo cronograma de construcción –como aparece en la página en internet de la ACP– empezó en 2010, cuando se obtuvieron los fondos económicos, y culminará en 2015.

Díaz Jaramillo advirtió que el Puente de las Américas no tiene capacidad para la cantidad de tráfico que llegará, no solo por la avenida de los Mártires, sino también por la de los Poetas.

“Estamos llevando un río de vehículos que tendrá más del doble de la capacidad que tiene el Puente de las Américas en este momento”, pronosticó el secretario de la Alianza Pro Ciudad.

En ello coincide el exministro de Obras Públicas José Antonio Domínguez. La obra solo provocará un “embudo” en las horas pico, al igual que está ocurriendo con la primera fase de la cinta costera.

A Domínguez le parece absurdo que la cinta costera tres ya tenga costo, si ni siquiera se tiene un diseño de la obra.

José Batista, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos dijo que le preocupó el “cuello de botella” que se formaría en el puente, pero luego el MOP le informó que la ampliación de la vía está relacionada con la construcción del cuarto puente sobre el Canal.

La ACP dispondrá de 20 millones de dólares para el estudio del diseño y la ubicación del nuevo puente.

El MOP, a través de su vocero, Fernando Kant, atendió un cuestionario enviado por este diario, en el que reconoce que el EIA sometido a consulta pública “no incluye” la interconexión vial.

“Es un estudio específico para este elemento del proyecto”, señaló Kant, en referencia a la “Nueva avenida de los Poetas”.

Tampoco cree que se provocará un “embudo” en el Puente de las Américas. Todo lo contrario. “Propiciará una mejora significativa en el flujo vehicular en las áreas de la avenida de los Mártires, El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y Panamá oeste”, remarcó.

El Decreto Ejecutivo 123 de 2009, que reglamenta los EIA, permite que el promotor incorpore modificaciones a los proyectos originales.

Ramón Arias, del Frente Nacional por la Defensa del Patrimonio Histórico y Natural, consideró que esta es una prerrogativa absurda.

“Para que realmente un EIA cumpla su propósito, se requiere analizar el proyecto completo y no por pedazos, como están haciendo”, dijo.

El Frente Nacional por la Defensa del Patrimonio Histórico y Natural no entiende por qué The Berger Group preparó un estudio de impacto ambiental (EIA) sobre la cinta costera tres, si existe un compromiso con Unesco de suspender la obra. El pasado 1 de septiembre, tres miembros del frente –Hildegard Vásquez, Ramón Arias y Sebastián Paniza– dirigieron una carta a André Luiz Campo Rabello, de Norberto Odebrecht, en la que le recordaban que, hace tres meses, una delegación de funcionarios panameños le prometió a Unesco preparar un EIA en concordancia con los parámetros establecidos por el Comité de Patrimonio Mundial. The Berger Group –según los firmantes– carece de la “pericia” para elaborar el estudio requerido por el organismo.

El frente ha sostenido reuniones con personal de Odebrecht, para encontrar “soluciones viales” al proyecto de la tercera fase. Sin embargo, en la carta enviada a Campo Rabello, el grupo advirtió que no participará en más consultas “si lo que se pretende es una violación abierta al Convenio de Patrimonio Mundial”.

El Consejo Municipal de Panamá citó ayer a la directora de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac), Sandra Cerrud, para que explicara por qué todavía hay pancartas con leyendas en rechazo a la construcción de la cinta costera tres en los balcones de los edificios de San Felipe, lo que está prohibido por algunas normas. Pero la funcionaria no asistió a la reunión.

En su reemplazo acudió Jorge Ruiz, quien dijo que hace unos meses enviaron un comunicado por escrito para que fueran retiradas las pancartas. Pero el representante de San Felipe, Mario Kennedy, criticó a los funcionarios del Inac. Dijo que no han cumplido con su deber de aplicar la ley. “Pronto vendrán las fiestas patrias y se requiere adornar el corregimiento, pues por aquí pasa el desfile”, dijo.

Kennedy pidió una tregua a los residentes del área para que retiren el material. “Yo hablé con los que apoyan la fase tres de la cinta costera y ellos han retirado sus pancartas”, aseguró el representante.

José González Pinilla