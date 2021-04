Estudio revela efectos de la Covid-19 sobre la salud mental de los pacientes

SECUELAS

Una de cada tres personas contagiadas con la Covid-19 presentaron problemas neurológicos o de salud mental a largo plazo.

De eso da cuenta un estudio publicado en la revista Lancet Psychiatry, en el que participaron científicos de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Según la investigación, en la que se tomó en cuenta los registros de salud de más de 236 mil pacientes con Covid-19 , el 34% de ese grupo recibió un diagnóstico de una afección neurológica o psicológica dentro de los seis meses posteriores a la infección.

Los datos revelaron que el diagnóstico más común fue la ansiedad, que se encontró en el 17% de los tratados por la Covid-19, seguido de los trastornos del estado de ánimo, que fueron hallados en el 14% de los pacientes.

Una de las conclusiones de este informe señala la “importancia” del seguimiento a los pacientes afectados por este agresivo virus.

Al respecto, el médico psiquiatra José Calderón subrayó que es “normal” que una persona que haya sufrido una enfermedad mortal como esa, y con toda la carga publicitaria que se le da a diario a la Covid-19, tenga altos niveles de ansiedad.

No obstante, precisó que el porcentaje de 17% no se aleja del que existía a nivel general cuando no había pandemia, y que estaba en 10% aproximadamente.

Sobre las secuelas neurológicas, consideró que es muy temprano hablar del tema y dijo que todavía queda mucho por estudiar.

Además de este tipo de problemas, los neumólogos vienen detectando otro tipo de secuelas causadas por el coronavirus. Una de las principales en los pacientes que resultaron contagiados es la “fibrosis pulmonar” (cicatrices en los pulmones), la cual causa que la persona se agite o sienta falta de oxígeno.

Frente a esto, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han creado clínicas para atender a este grupo de la población.