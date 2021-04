Estados Unidos lanza campaña en inglés y español a favor de vacunarse

Pandemia

El gobierno de Estados Unidos (EU) lanzó ayer una vasta campaña publicitaria en inglés y español para impulsar a la población a vacunarse contra la Covid-19, cuando el país vive una nueva alza de los contagios.

“Hoy, los primeros anuncios de televisión, incluso en español, comenzarán a emitirse en todo el país para alentar a los estadounidenses a vacunarse tan pronto como sean elegibles”, dijo el Departamento de Salud.

Bajo la premisa We can do this (Podemos hacer esto), los spots televisivos buscan aumentar la confianza en las vacunas con un mensaje “esperanzador y unificador” de que cada persona puede contribuir a poner fin a la pandemia.

En Estados Unidos, la Covid-19 ha matado a más de 550 mil personas desde el primer caso anunciado el 21 de enero de 2020. “Han vivido el año más duro, pero ustedes mejor que nadie ven ahora un rayo de esperanza”, dice el aviso en español, protagonizado por una pareja latina de mediana edad.

“Cuando sea su turno, pónganse la vacuna. Las vacunas han probado ser seguras y efectivas en estudios clínicos y pueden obtenerlas sin costo”, continúa, pasando del blanco y negro al color luego de la inyección.

El Departamento de Salud dijo que destinó varios millones de dólares para divulgar estos mensajes en minorías hispanas, afroestadounidenses, asiáticas e indígenas. La campaña durará hasta fines de abril.