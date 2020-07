Expresidente Varela declaró ante fiscalía del caso Odebrecht por cuarta vez

PESQUISA

El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) salió del edificio Avesa, sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht, a las 4:25 p.m. de ayer lunes 27 de julio.

Acomodado con la distancia física que requiere el momento, el exgobernante dijo a los periodistas que lo esperaban que había cumplido al asistir por cuarta vez ante esa instancia.

“Para compartir la información vinculada a nuestras seis campañas políticas y las donaciones recibida”, dijo.

No detalló lo que respondió a la fiscal Ruth Morcillo ni tampoco adelantó si debe regresar para una nueva ampliación. Se limitó a decir que respondió a “todas la preguntas” que le hicieron.

Sin embargo, fuentes ligadas a su defensa informaron a este medio que por el momento no le asignaron una fecha específica, pero que él estará disponible para responder cualquier consulta del Ministerio Público.

Por este caso, el exgobernante tiene impedimento de salida del país y debe notificarse ante las autoridades judiciales una vez al mes.

Seis campañas

El pasado 20 de julio, cuando acudió por tercera vez a la fiscalía, el exmandatario manifestó que el proceso que se le sigue no tiene nada que ver con el periodo de su mandato, sino con las campañas políticas en las que ha participado.

[El caso tiene que ver con] “las seis campañas políticas que he participado en vida pública. Es un proceso que no guarda relación alguna con mi gestión como Presidente de la República, de 2014 a 2019 [...un proceso ] por el cual he venido a contestar cualquier pregunta”, dijo a su salida de la diligencia judicial. Ese día, estuvo en la fiscalía unas 10 horas.

Varela es el segundo expresidente de la República imputado por el caso Odebrecht [supuesto blanqueo de capitales]. El otro es Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se ha negado a declarar.