Fiesta en Veraguas, pese a la Covid-19

Amenizada por dos conjuntos típicos de primer orden, Ana María Zuleta Madriz –una funcionaria de la Presidencia de la República– celebró este fin de semana, en su natal provincia de Veraguas, su cumpleaños, en compañía de familiares, amistades y compañeros del gobierno, incluida la ministra de Trabajo, Doris Zapata.

En medio de la pandemia y del reciente descubrimiento de cerca de 20 casos de la variante Delta del coronavirus –una cepa varias veces más contagiosa que cualquier otra, que la convierte en tema de seria preocupación para las autoridades de salud locales– se llevó a cabo la celebración de la funcionaria, con los conjuntos típicos de Osvaldo Ayala y de Sammy y Sandra Sandoval.





Sandra Sandoval, contactada por este medio, confirmó que fue contratada para este evento, celebrado el pasado sábado, pero no dio detalles. “Yo no estoy autorizada a dar entrevistas de eso. Debería preguntar a la cumpleañera, que fue la que nos contrató”, dijo la artista.

Consultada la cantante de “Cómo Gozo” y “Te soltaré las riendas” sobre cuántas personas participaron en la celebración, respondió que “fueron como 25, no había tantas personas”. Sin embargo, otras fuentes confirmaron a La Prensa que había, al menos, el doble de esa cantidad. La fiesta se llevó a cabo en una finca privada, ubicada en San Francisco de La Montaña, en Veraguas.

El festejo fue ampliamente difundido en redes sociales por los asistentes y artistas, en especial en Instagram y Facebook, pero las cuentas de la mayoría de los usuarios fueron bloqueadas para impedir que las fotos fueran vistas por alguien fuera de su entorno, e, incluso, bajaron videos del baile, a fin de que no circularan en otros sitios.

Ana María Zuleta Madrid –la cumpleañera– aparecía en septiembre de 2019 en la planilla de la Presidencia como jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, con salario de $6 mil. Era, al menos al principio, asistente de Laurentino Cortizo, identificada por varias fuentes como la “mano derecha” del presidente de la República. Actualmente labora como asistente ejecutiva I, según la planilla de la Presidencia, con el mismo salario.

La Prensa contactó a Zuleta Madriz. Dijo “..me tienes enredada. Carece de veracidad la formulación de tu pregunta xq eso no era un EVENTO ORGANIZADO [ sic ], fue una fiesta familiar en una Finca privada al aire libre, en donde no había más de treinta personas...”.

La Prensa le preguntó que si ese no era un evento organizado, por qué estaban dos conjuntos típicos en esa celebración. No hubo más respuestas de Zuelta Madriz.

Silencio

Aunque la ministra de Trabajo, Doris Zapata, participó en el evento, hecho confirmado por su publicación de una fotografía en la mañana del pasado domingo 8 de agosto en su cuenta de la red social Instagram, ayer no respondió ninguna de las tres llamadas que le hizo este medio para entrevistarla sobre el tema. También ignoró mensajes enviados por La Prensa a su celular, a través de WhatsApp.

A su vez, este periódico contactó a otro de los artistas contratados para el evento, el acordeonista Osvaldo Ayala. Consultado sobre su participación en el cumpleaños como artista, afirmó desconocer sobre el tema. “Perdone, ¿de qué me está hablando?”, preguntó a La Prensa, y acto seguido colgó y no volvió a responder las llamadas de este medio.

Sin embargo, pese a que dijo desconocer de qué se le hablaba, fotos de él junto a otros participantes de la festividad fueron posteadas en las redes sociales.

También, en una de las fotos subidas a las redes, aparece junto a la cumpleañera Ana Evelia Madriz Ábrego –que acompaña a Zuleta en la foto principal– quien ocupa el cargo de oficinista en la Autoridad Nacional de Descentralización.

Lineamientos del Minsa

En una conferencia de prensa, celebrada el pasado 6 de julio, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre, advirtió a los funcionarios que aquellos que fueran sorprendidos en actividades en las que no se respetaran las medidas de bioseguridad, serían despedidos de sus puestos de trabajo en el gobierno.

“Todo funcionario público que participe de fiestas clandestinas, parkings o actividades multitudinarias, será destituido de su cargo, ya que pone en riesgo su salud, la salud pública colectiva y a su familia y compañeros de trabajos”.

En las fotos de la celebración es notoria la falta de mascarillas de los asistentes y, como se dijo, el número de asistentes se calcula entre 25, según Sandra Sandoval, y en cerca de 60, según otras fuentes que le confiaron el dato a La Prensa.

El Minsa emitió la resolución No. 1386, de 11 de diciembre de 2020, que prohíbe la realización de toda actividad que conlleve aglomeraciones.

También existe el Decreto Ejecutivo No. 645, de 7 de mayo del 2021, que lleva las firmas del presidente Cortizo y del ministro de Salud, en el que se autoriza la realización de seminarios, capacitaciones y conferencias, etc. en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Panamá Oeste con presencia de hasta un máximo de 25% de capacidad, pero no autoriza eventos sociales privados.