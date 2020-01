´El gobierno no puede ganar´: Temístocles Díaz

LUIS BURÓN-BARAHONA

El médico Temístocles Díaz, uno de los fundadores del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) está convencido de que Cambio Democrático (CD) administra un mal gobierno. Sin embargo, es consciente de que hay oportunidad para su triunfo en las próximas elecciones.

“No puedo concebir que una persona que la han puesto como candidato (José Domingo Arias) marque ya tan alto en las encuestas. Pensaba que el gobierno iba a recibir una palera, que no iba a marcar ni el 15%”, dijo Díaz a la periodista de La Prensa Flor Mizrachi Angel, que conduce el programa “Sin Rodeos” en Radio Panamá. “El gobierno no puede ganar... no debe ganar”, añadió.

“Tenemos que hacer grandes esfuerzos para reconstruir la institucionalidad, que no se pongan los negociados antes que los intereses del pueblo”, manifestó.

Díaz, además, es uno de los disidentes del Molirena, y apoya a Juan Carlos Varela, candidato presidencial del panameñismo, por lo que los actuales dirigentes de su partido manejan la posibilidad de expulsarlo. “No pienso que me pueden expulsar porque no he hecho nada malo. Me dolería mucho si lo hicieran y apelaría. Quiero dirigirlo cuando Molirena gane [con Varela]”, dijo.

Sobre las posibilidades de una alianza entre los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD), afirmó no verla potable. “No creo en el PRD y no veo una alianza. PRD tiene una mentalidad parecida a la de CD”, dijo.

Aseguró que en las próximas elecciones no habrá violencia, pero sí un gran derroche de recursos estatales. “Habrá mucho dinero por parte del gobierno. Lo que pasó en El Bebedero [compra de votos] se repetirá en todo el país”, sostuvo Díaz.

PARO MÉDICO

Díaz, tío del ministro de Salud, Javier Díaz, apoya la Ley 69 que regula la contratación de médicos extranjeros. “La legislación anterior estaba incompleta y mala. Hay un déficit de especialistas en el interior, necesitamos más”, destacó.

Incluso, el propio Díaz nunca ha trabajado fuera de la ciudad. “No me iría al interior. No trabajo en hospitales públicos desde que hice mi internado. Tengo mis manos llenas”.

“La situación ya se le salió de las manos al gobierno. El pueblo sufre porque al presidente [Ricardo Martinelli] nadie le cree”, dijo.

Criticó que en la ley no se estipula que los doctores extranjeros contratados serían solo para servir en el interior. “Las palabras se las lleva el viento”, señaló.