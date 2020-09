Hospitales, con un 56% de ocupación ante reapertura

PANDEMIA

Una de las claves en la lucha contra la Covid-19 es la capacidad hospitalaria. A un día de la apertura de actividades económicas, como la construcción, el país tiene un 56% de ocupación de camas de hospitalización: 3 mil 261 de las 5 mil 855 que hay en el país.

El porcentaje aumenta cuando se analizan solo las provincias de Panamá y Panamá Oeste (área metropolitana), en donde la ocupación en cuidados intensivos es de 61%, y en sala, de 59%.

Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo, lo calificó como un “colchón de camas”, en caso de que haya un repunte de casos en septiembre, tras el movimiento comercial.

Para el dirigente médico Domingo Moreno, estas cifras son “peligrosas”, sobre todo en cuidados intensivos. Arriba de 85% de ocupación es considerado hacinamiento.

Disponibilidad de camas es de un 44%; médicos no se confían ante virus

El sistema sanitario presenta un margen de camas hospitalarias para hacer frente a un posible repunte de casos de la Covid-19, luego de la flexibilización de algunas medidas restrictivas y de la reapertura de ciertas actividades económicas, a partir de mañana.

Las cifras más recientes del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) –de esta semana– precisan que en todo el país hay 5 mil 855 camas de hospitalización, tanto en sala como en unidades de cuidados intensivos (UCI), de las cuales un 56% (3 mil 261) están ocupadas y un 44%, disponibles.

Cuando el análisis se limita al área metropolitana, es decir, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, las estadísticas revelan que estas concentran 2 mil 601 de la totalidad de camas, y que un 59% está en uso y un 41%, disponible, tanto en sala como en UCI. Eso significa que de cada 10 camas, unas seis están ocupadas.

Margen peligroso

La mayor ocupación de camas está en cuidados intensivos. Los centros hospitalarios que trabajan con una elevada demanda y ocupación son: el Hospital Santo Tomás, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Integrado San Miguel Arcángel (distrito de San Miguelito) y el Irma de Lourdes Tzanetatos (Panamá este), debido a que el mayor número de casos se reporta en la provincia de Panamá. En esta lista también hay que incluir al Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, Panamá Oeste.

El informe estadístico de las entidades de salud también indica que en la región metropolitana, de 358 camas de UCI y semi UCI, solo un 39% está disponible; el 61% está ocupado.

Para organizaciones médicas como la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), esta cifras aún son peligrosas, ya que pareciera que todavía hay un margen de camas, pero se está acercando al 85% de ocupación, lo que dentro del sistema sanitario vendría siendo una tendencia hacia la saturación de los hospitales.

No obstante, Domingo Moreno, coordinador de la Comenenal, reconoció que la situación se presenta un poco mejor que a mediados de junio, cuando sólo quedaba disponible un 5% de las camas de cuidados críticos en Panamá y Panamá Oeste.

“Sigue siendo muy incierto este nivel de ocupación para lo que posiblemente se avecina en las próximas semanas con la reapertura de la economía, lo cual puede recargar más el sistema sanitario con nuevos casos de coronavirus. Cuando nos estamos acercando al 85% de ocupación de camas, sobre todo en el área de cuidados intensivos, nos encontramos en una situación bastante precaria”, remarcó.

Prevención de camas

El exministro y miembro del Consejo Consultivo de Salud, Francisco Sánchez Cárdenas, explicó que en términos de hospitalización, hay una tendencia al descenso.

Muestra de ello es que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe del 23 de agosto pasado, precisó que habían mil 657 personas hospitalizadas debido a la Covid-19, de las cuales mil 503 estaban en sala y 154 en UCI. Sin embargo, ocho días después (el 31 de agosto) la realidad era que tanto en sala como en cuidados intensivos había mil 488 ó 10% menos que el 23 de agosto.

Sánchez Cárdenas sostuvo que se trata de un buen indicio y una tendencia que se mantendrá hasta el 12 ó 14 de septiembre.

“Hemos creado un ‘buen colchón’ de camas y estamos bien preparados. Ahora hay que trabajar primero en que no se contagien más personas y, segundo, en que los pacientes no lleguen a los hospitales. Los casos no nacen en los hospitales; nacen en las comunidades”, apuntó.

De acuerdo con el exministro, si la población mantiene las medidas sanitarias de uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento, se podrán reactivar más sectores de la economía.

El Consejo Consultivo se reunirá con las autoridades sanitarias hoy, para evaluar la reapertura de mañana.

Promoción sanitaria

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, subrayó que mañana realizarán una jornada de promoción sanitaria en zonas pagas, paradas de buses y estaciones del Metro.

“En nuestra región, esperamos entre 5 mil y 10 mil obreros de la construcción que se reintegrarán a diferentes proyectos”, dijo.

El exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Jorge Motta, señaló que la población debe aplicar lo que aprendió estos seis meses en materia sanitaria.

“Esto [la pandemia] va para largo y aquí no hay más nada que decir, que cumplir con las medidas sanitarias una y otra vez”, concluyó.