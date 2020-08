Hoy por Hoy

El cronograma de reapertura de actividades económicas, presentado por el gobierno nacional, mantiene la incertidumbre y continúa castigando a la economía. Según los principales líderes de los gremios empresariales, el calendario de la administración Cortizo, prolonga demasiado el cierre de negocios causando más desempleo, y postergando innecesariamente actividades esenciales para el país. La gran mayoría de las empresas panameñas que están en condiciones de abrir tienen la disposición de cuidar a sus colaboradores y proteger a su clientela. Prolongar la restricción de días de salida por sexo le niega oportunidades y beneficios a toda la sociedad. ¿Cómo se pretende estimular a los restaurantes y al turismo interno? Es contradictorio abrir actividades sin clientes. Los ciudadanos podemos actuar como adultos responsables, facilitando a la vez el control de la pandemia y el despertar de la economía. El hecho de que el gobierno no dialogue efectivamente con los distintos sectores de la sociedad, y en este caso el empresarial, produce una gran duda acerca de cómo y con quién se concertó este cronograma. La mejor forma de gobernar no es ordenando, si no convenciendo.