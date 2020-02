Miguel Martínez: ‘Juega vivo, el principal motivo del tranque’

KNOCKOUT

¿Por qué se siente que la ATTT no actúa?

Porque no tenía la A de autoridad. No se hacía cumplir la norma. Se daban las concesiones y no se supervisaban.

Regatas. ¿Por qué no han parado?

Hay muchos irresponsables. Estamos intentando solucionarlo.

¿Cuántas boletas han puesto por regatas este año?

Tres.

¿Cómo pretenden agarrarlos con esos ‘pick up’ viejos de la ATTT?

Queríamos modernizar la flota, pero el presupuesto no alcanza. Hay que implementar tecnología, como en todo aquí.

¿Por qué se ven tantos carros y camiones sin placa?

Es el desorden y la desidia que existía. Eso ni se correteaba. Estaban en la calle negociando, no boleteando.

¿A cuántos inspectores han destituido por coimeros?

A más de 100. Nos quedan 200.

¿Para todo el país?

Sí, es por presupuesto.

¿Ha denunciado las irregularidades que encontró?

Es que el que paga la coima no pone la denuncia… y sin eso no hay delito.

¿Y cómo los botan sin denunciarlos?

Porque son de libre remoción, pero no tenemos pruebas para denunciarlos.

¿En diciembre hubo más o menos multas que el resto del año?

Menos, cuando debió haber más. Queremos creer que hubo más consciencia ciudadana, ja, ja. Hubo más relación entre los conductores y las unidades.

¿Los inspectores se inventan esos retenes brujos o ustedes los ordenan?

Ellos no tienen autorización para hacer retenes, pero los hacen igual.

¿Cómo sabemos si un retén es legal?

Ninguno es... Ellos solo pueden sancionar infractores, supervisar el transporte público y agilizar el tráfico. Retenes no.

¿Y carros con luces de escolta? ¿Cualquiera las vende y usa?

Sí, eso lo venden los chinitos por ahí. Son prohibidas. Vamos a sancionar a los particulares y a quienes se los vendan. Pero es difícil porque cuando ven al policía no prenden las luces.

Placas vencidas y hechas a mano.

Hay montones de irresponsables ahí también. Estamos en operativos…

¿Por qué no multan a los diputados?

Porque ellos no manejan, ja, ja. Sacan el carnet y sugestionan a los inspectores…

¿Por qué infracción deberían poner más multas o subirles el monto?

Exceso de velocidad, pasarse la luz roja y conducir por el carril izquierdo y el hombro. El juega vivo es el principal motivo del tranque.

¿Y las multas por andar lento?

Casi no las ponen esas.

¿Cada vez ponen más o menos multas?

Más. Estamos aplicando 3 mil 500 al día. Antes era 2 mil.

¿Cómo las escuelas gradúan a 10 mil nuevos conductores por mes?

Imposible, ni la universidad con todas sus facultades y sedes gradúa al mes tantos alumnos. Estamos supervisando.

La Policía de Tránsito está bajo la Policía. ¿No debe estar bajo la ATTT?

Deberíamos pensar en un ministerio de transporte, pero si pasan para acá pierden las conquistas laborales y privilegios que tienen en la Policía.

¿Cuántas multas han puesto a los que manejan por la izquierda este año?

No se han puesto.

¿Por qué infracción se ponen más?

Exceso de velocidad.

¿Por qué demoran tanto en subir las boletas al sistema?

Porque hay un sistema ineficiente. Había mucha desidia en los funcionarios.

Siguen demorando y bastante…

Pero menos. Pero estamos subiendo las que ellos dejaron sin subir. Había más de 25 mil boletas sin registrar.

¿Cuántas boletas han puesto a los transportistas que usan vidrios oscuros adelante?

No he buscado esa estadística.

‘No voy’. ¿Qué hacen al respecto?

El problema es que no hay denuncias…

Tan fácil que es que ustedes mismos intenten agarrar un taxi, oigan el no voy a viva voz y multarlos ahí mismo…

Pero no nos daríamos abasto.

¿Y las piqueras en los metros?

Ahí estamos, pero nos movemos y llegan más.

Tarifas al antojo del taxista.

No tenemos denuncias.

Es tan fácil de probarlo, si quisieran…

Sí, tenemos que ir hacia allá.

En otros países la autoridad obliga el uso del taxímetro. ¿Por qué aquí no?

Nunca he pensado en eso. Eso es asunto de las empresas.

¿Por qué la mano tan blanda con ellos?

Se les ponen boletas...

¿Cómo siguen en la calle con boletas?

No debieran, pues están en desacato.

Sí, pero lo hacen…

Mientras no los detectemos…

¿Qué tantas boletas contra el transporte selectivo hay?

No tenemos la estadística.

¿Qué parte del fallo de la Corte sobre el derecho del usuario a elegir no captó?

No está claro porque el transporte público es una actividad regulada por ley.

Sí, el usuario tiene derecho a elegir...

Dentro de los autorizados.

Usted antes de tener chofer, ¿usaba taxi o plataformas digitales?

Taxi.

¿No le parece mal ir con otros usuarios en el taxi? Eso no es transporte selectivo, es colectivo.

Pero el usuario lo permite.

¿Ustedes por qué los apoyan a ellos y no al usuario, si el fallo es claro?

Queremos mantener un balance entre la oferta y la demanda.

A los piratas, ¿quién los monitorea?

No podemos parar todos los carros.

Los cupos son personales, ¿por qué hay tanto maleante manejando taxis?

Son las empresas las que autorizan eso.

¿Y cuántos cupos les han quitado?

Hemos quitado cuatro.

¿Cómo un pasajero sabe quién es el que está manejando el taxi, como en el resto del mundo civilizado?

Por ley dice que tienen que tener el uniforme de la empresa y el carnet visible.

¿Cuántas boletas han puesto por eso?

Vamos a comenzar a supervisar eso.

¿Cómo es eso de que en la ATTT están cobrando mil dólares por cupo?

Acusación de eso no hay. Tenemos que corregir; no somos ente investigativo.

¿Por qué permiten revendercupos?

Esas empresas explotan su concesión; es libre oferta y mercado.

¿Qué control tienen sobre eso?

Ningún control.

Ni siquiera saben si los que manejan cumplen con los requisitos…

Hay que sancionar a las empresas.

¿A cuántas han sancionado?

Todavía a ninguna.

¿Para qué sirven las concesionarias?

Son las autorizadas a prestar el servicio por ley. Hay más de mil 100.

¿Formalizar las concesionarias o acabar con eso que nació mal y dar licencias con requisitos fuertes?

Formalizar las concesiones.

¿Eso no sería formalizar el desorden?

No.

¿Usted por qué cree que Uber y similares son ilegales?

Hay que regularlos. Están fuera de la ley actual.

Los choferes son privados y prestan un servicio privado. No es transporte público. ¿Por qué regularlo?

Esperemos el resultado de la Corte y la Asamblea…

Ya la Corte habló…

Pero no ha aclarado.

¿Cuándo suben la lista de los dueños de cupos en internet? Eso es público.

En las próximas semanas la subimos...

¿Cuántos diputados tienen cupos?

No sé. Pero la mayoría tiene empresas.

Pensando en grande…

Hay diputados que tienen bancos, escuelas, bufete de abogados…

Están para multar al conductor con infracciones menores, ¿y no averiguan estas cosas tan importantes?

Porque no es quién dé el servicio, sino que den el servicio eficientemente.

¿Lo considera eficiente?

Hay que mejorar muchas cosas.

¿Quiénes son los dueños de las grúas?

Son sociedades anónimas.

¿Qué hacen frente a esa maleantería?

Les pediremos cámaras para verlos.

Certifican talleres que le dan revisado a cualquiera que pague. La concesión se renueva anualmente. ¿A cuántas no se las renovaron este año?

Renovamos pero estamos revisando.

Buseros que matan y aun manejan. ¿El reglamento no lo prohíbe?

No lo prohíbe.

¿Ya terminamos de indemnizar a los diablos rojos? ¿Hasta cuándo los veremos en la vía?

Todavía. En la ciudad no hay ninguno.

¿Ninguno?

En la ciudad no...

¿Cuántas boletas tenían los camiones que mataron dos personas en la Interamericana hace poco?

No he revisado eso.

Carros particulares que usan el carril exclusivo en la cinta costera. ¿Cuántas multas han puesto por eso?

No tengo la estadística.

¿Por qué hay más tranque cuando hay policía dirigiendo el tráfico?

Falta adiestramiento a los inspectores.

¿Por qué seguimos esperando horas a que llegue un agente a un choque?

Es falta de unidades.

¿Se ve durando los cinco años?

No. Mi compromiso es entregar una autoridad saneada en tres años.