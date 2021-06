‘La constituyente es la salida de los ciudadanos’, Carlos Ernesto González Ramírez

Knockout

Personas o leyes. El problema es...

Ambas. Las leyes generan las instituciones con incentivos apropiados o malos. Si son apropiados, la mejor gente participa. Si son malos, vemos lo que vemos.

¿Qué lograría la nueva ‘Constitución’?

Cultura política y permitir al pueblo controlar a los políticos y no al revés.

Y, ¿qué no podrá cambiar?

La indiferencia, indolencia y cinismo.

Al final es eso lo que nos tiene así.

Sí, es verdad.

¿Una ‘Constitución’ resolvería la crisis?

Es de las mejores salidas. La salida en la que los ciudadanos tenemos control.

¿Este es un tema importante para la población, tomando en cuenta que hay tantos miles de panameños sin agua, medicinas o empleo?

Esos problemas los tenemos precisamente porque los ciudadanos no controlamos a los políticos sino al revés. Si no tienes agua, tienes que salir a cerrar la calle para tenerla, cuando lo que debería suceder es que el responsable vaya para la calle por no cumplir con su trabajo.

¿Podemos tener una constituyente con una ciudadanía que no entiende su responsabilidad en el cambio?

Yo creo que el 80% lo entiende.

Y, ¿por qué no ha pasado nada?

En las últimas elecciones, el país votó por candidatos que prometieron cambiar la Constitución y no cumplieron.

Entonces, le tiran la responsabilidad del cambio a los políticos. Eso no es entender su rol en el cambio...

Cierto. El sistema genera esperanzas que no se cumplen. Pero también le permite tomar acción buscando firmas.

Si el poder constituyente es ‘supremo, originario, soberano y directo’, ¿cómo puede ser ‘constituyente’ la fórmula propuesta en la ‘Constitución’, que no permite tocar a ningún funcionario?

Los ciudadanos piden la constituyente, eligen a los constituyentes y aprueban la Constitución. El pueblo es el soberano.

¿Existe la constituyente originaria?

Sí. Pero producto de una crisis política, ya sea por una independencia, un golpe de Estado o una revolución. Rara vez es producto de un proceso democrático.

¿Podemos confiarle la organización de algo tan clave como la elección de la Asamblea Constituyente al TE?

No tenemos de otra.

¿Es justo, como dice la ‘Constitución’, elegir a los constituyentes en circuitos provinciales y comarcales, dejando por fuera un circuito nacional?

Serían más apropiados los nacionales, pero tampoco está mal provinciales.

¿Es sano que el TE aplique a la elección de constituyentes el método del cociente, medio cociente y residuo?

No. El sistema debe ser garantía de proporcionalidad. Debe haber participación amplia de todos los sectores.

¿Está bien que la base para establecer el número de constituyentes para cada provincia sea la población electoral (y no la población total) de cada una?

Ese debate hay que tenerlo. Aquí siempre se ha usado la población electoral.

En este enorme descontento contra los políticos, ¿es prudente aliarse a los partidos? ¿El fin justifica los medios?

Tenemos que llegar en seis meses a 581 mil firmas, el equivalente a la membresía de 13 partidos. No es una alianza política, sino solo para que se dé la elección.

¿Cuál será el objetivo de los partidos al participar en la búsqueda de firmas?

Creo que la dirigencia de los partidos se ha vuelto víctima del mismo sistema.

Pero hasta ahora les ha ido muy bien…

Depende del partido.

Entonces, como al PRD le ha ido bien, no le conviene que las cosas cambien...

Ellos ven este esfuerzo como una forma de enredarles la gobernabilidad.

¿Los partidos son capaces de resolver un problema provocado por ellos?

Si nos vamos a la historia, no.

¿Qué garantiza que la nueva asamblea constituyente no sea un espejo de la actual Asamblea Nacional?

El voto ciudadano, el tipo y el sistema de elección. Son 60, no 71 personas. Los circuitos son más grandes, no está en juego la planilla, el presupuesto de la Asamblea, ni los incentivos del clientelismo.

Pero sí el incentivo de cambiar la ‘Constitución’. No pueden correr los mismos, pero sí personas parecidas.

Y si eso pasa, habrá que votar en contra y volver al punto en el que estamos.

Entonces, nada garantiza una Asamblea mejor. De las visitas que ha hecho, ¿qué quiere cambiar la gente?

La Asamblea. Toda. La integración, forma de elección y poderes.

Las tres cosas que cambiaría usted.

El presidencialismo, el diseño de la Asamblea y la administración de justicia.

¿Por qué no es pública la lista de quienes financian la recolección de firmas para la constituyente paralela?

Todavía estamos en proceso de hacer la parte de transparencia de la web.

¿No cree que los que buscan firmas desde ahora deberían decir si están interesados en ser constituyentes?

Sería bueno. No le veo problema a eso.

¿Usted quiere serlo?

Sí.

¿Este gobierno es el mejor afiche de propaganda para una constituyente?

Está en la pelea por el afiche principal.