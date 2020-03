‘La lástima es un lujo que no te puedes dar’: Etty Faskha

KNOCKOUT

Muchos no saben: ¿cómo se origina tu discapacidad?

Tuve, con mis padres, un accidente de tránsito el 21 de abril de 1996. Veníamos de Coronado, yo iba acostada atrás y un borracho nos chocó.

Quedaste con 4% de movilidad…

Sí, solo podía mover el cuello. Con mucha terapia he recuperado algo de esa movilidad. Ya muevo los brazos y soy bastante independiente.

¿Cómo levantaste el brazo?

Había un triángulo arriba de mi cama. Fue uno de mis primeros retos. Y la primera vez que moví el antebrazo fue para comerme un pretzel con chocolate.

Luego te obligaron a comer sola…

Sí, y yo no quería que me dieran. La lástima es un lujo que no te puedes dar.

¿Por qué no elegiste la silla de ruedas eléctrica, sino manual?

La primera fue eléctrica. El rehabilitador le dijo a mi papá que si quería que no hiciera nada en la vida, me dejara ahí. 30 días duré con ella y la vendimos. Además, siempre pensé que volvería a caminar.

¿Mantienes la esperanza?

Sí. Pero yo tengo una vida plena y feliz en silla de ruedas. Si vuelvo a caminar sería como un regalo más de la vida.

A lo que más te costó adaptarte.

A no tener acceso a los lugares. Y no me refiero a que me miren, porque si me miran yo no me cohíbo, yo saludo. Me refiero a la arquitectura de los lugares. No me gusta que me estén cargando para subir.

¿Ha mejorado la accesibilidad en los lugares en los últimos años?

Falta mucho. Yo no dejo de ir a ningún lugar porque no tiene rampa: yo entro y les pido que hagan la rampa. Pero al Casco Antiguo me encantaría ir y no puedo.

¿Qué lugares han puesto rampa después de tu petición?

Ciecsa y el Banco Nacional en Vía Brasil. Y lo otro es que hay muchas rampas que son toboganes, no rampas. Es peor que si no hubiera rampa del todo, porque hay que aventarse con el riesgo de caerse.

Eras muy deportista…

Jugaba basket y era cinta azul de hapkido. El deporte para mí fue todo. Fue una de mis grandes tristezas no poder seguir en eso. Pero el deporte me enseñó a esforzarme, a ponerme metas y tener la disciplina que necesité para afrontar esto.

Y, ¿sigues haciendo ejercicios?

Sí, sigo en hapkido. En diciembre participé en un proyecto que mostraba la discapacidad y la valentía dentro de la discapacidad, y me tomé unas fotos parada en una soga, sostenida por mis brazos. Fue todo un logro después de ocho meses de entrenamiento.

¿Qué sentiste cuando te paraste?

Un bocado de aire fresco. Es como ver el mundo desde arriba, caras familiares pero a la vez distintas, pero sobre todo, no me aburro del reflejo en el espejo...

¿A qué más te costó adaptarte?

A dejarme ayudar. Me costó entender que a veces hay que jalar y otras dejar que te jalen. A veces guiamos, otras veces debemos dejarnos guiar. Hay subidas y bajadas, pero hay que confiar en el proceso. Ver que siempre hay espacio para mejorar me llena de ilusión.

Tienes una actitud envidiable. ¿En qué piensas cuando tienes un problema?

Hace 23 años casi me desconectan. Si sigo viva, es para disfrutar la vida.

Tu lema de vida.

Cuando reemplaces los pensamientos negativos por positivos, empezarás a ver resultados positivos.

Te quedaron los dedos doblados. ¿Por qué elegiste no estirártelos?

Porque se iban a ver más estéticos, pero doblados son más funcionales.

¿Cómo fue tu vida los dos primeros años, que fueron los más difíciles?

Siempre lo describo como si me hubiera despertado en un mundo paralelo y me tocaba adaptarme absolutamente a todo. Cómo te trata el mundo, cómo tú te ves… muchos me dejaron de hablar. Nadie está educado de cómo hablarle a una persona con discapacidad. Les da pena, tienen lástima… Mira, tenía novio y una amiga le dijo: si te quedas con ella es por lástima, y si la dejas eres un HP. Yo lo dejé.

¿Qué te ha marcado?

La muerte de mi papá. Es peor que mi accidente. Él era más que un pedazo físico de mí. Es un pedazo de alma que se va.

¿Nunca te has preguntado por qué tú?

Por mucho tiempo lo hice. Ahora que comparto mi historia y tengo la oportunidad de motivar a otros, entiendo por qué tenía que ser yo.

¿Cuándo te involucraste con las personas con discapacidad?

Mi papá me llevó a ver un partido de basket. Comencé a hacer amigos ahí y con el tiempo me fui involucrando, hasta que fui presidenta de una asociación de deporte de personas con discapacidad.

Cosas que nunca pensaste que podrías hacer… e hiciste.

Viajé a Beijing sola con la nana, he ido a participar en juegos paralímpicos y también panamericanos. No jugué, pero veía lo que hacía mover a la gente… Si no me hubiera accidentado, no hubiera entendido hasta qué punto la necesidad de ser feliz te hace moverte.

¿Qué más has logrado?

Bailo mucho. No soy diferente por mi cuerpo sino por mi alma, y mi alma sabe bailar. También me maquillo sola. Nunca me dejo de arreglar ni sentir mujer.

También estudiaste: licenciatura, maestría y posgrado.

Sí, y además hice un técnico en una supuesta sede de la Tecnológica, que al final no me reconocieron. Me estafaron. Estudié después en la Latina, que era la única universidad con elevador. En la Nacional no podía ni irme a matricular. Las rampas están súper mal hechas. ¿Qué opción tiene el que no puede pagar la universidad privada? Además, la ley dice que si no tienes al menos un título de técnico, no puedes conseguir trabajo. ¿Entonces?

¿Qué otros problemas serios tienen las personas con discapacidad?

No hay acceso a los tres pilares básicos para poder tener dignidad. Salud: no hay nada señalizado para un ciego, por ejemplo, en un centro de salud. Nadie sabe lenguaje de señas para un sordo. Educación: no están preparados para tratar a personas con ningún tipo de necesidad. Trabajo: no hay acceso, porque no hay educación. Casi todos terminan entonces en trabajos de primer nivel, porque todo el sistema falla. Hablamos de inclusión, pero, ¿cómo la ejecutan?

Tú sí has trabajado casi toda la vida…

Sí, 10 años en un banco mientras estudiaba. También tuve una imprenta, trabajé en redes sociales. Yo he tenido mucha suerte… pero he estado también por años buscando trabajo, estando súper preparada, y no sale nada. La discapacidad me ha cerrado muchas puertas, pero también me ha abierto otras.

También tienes dos hijos…

Sí, fue un sueño hecho realidad. Después de más de 15 intentos, logré formar mi familia a través de vientre de alquiler.

¿Cómo está Panamá en ese tema?

Nos falta mucho… tuve una experiencia en Estados Unidos y otra aquí, y fue muy diferente. Aquí no hay ni regulaciones claras.

¿En qué país te sientes más cómoda?

En España. Allá el tema de la discapacidad dejó de ser un tema. Eso te demuestra que la inclusión es verdadera. Aquí, si voy a almorzar la primera pregunta es: ¿dónde vamos que Etty pueda ir? Allá desde la discoteca hasta el chinito y los buses tienen rampa bien hecha. Allá la pregunta es: ¿dónde tenemos ganas de ir?

Entre tus logros también está haber modelado en el Fashion Week.

Total. Fui la primera persona con discapacidad en el Fashion Week. Y lo logré después de tres años de pedirlo: no fue tan fácil. Estaba nerviosa.

Luego fuiste presidenta del Comité Paralímpico…

Yo creo que el genotipo panameño es de los mejores del mundo. Para convencionales y para personas con discapacidad. Así que comencé a trabajar por eso. Participamos en los Parapanamericanos y en los Paralímpicos con atletas que se ganaron sus marcas, por primera vez, y nos ganamos los Centroamericanos.

Te diagnosticaron 25 años de vida… estás por cumplirlos y estás más viva que nunca.

Sí. Cuando te ponen un deadline ves la vida desde otra perspectiva. He disfrutado mucho, no me aferro a lo que duele…

¿Qué tienes en tu lista de deseos?

Poder transmitirles a mis hijos la importancia de ser felices en la vida. Gracias a Dios están ponchi igual que la mamá.

¿Qué sientes cada 21 de abril, fecha en la que te accidentaste?

Voy a comer helado. Se celebra la vida.

Tu mayor miedo.

Que me entierren viva.

Tienes varios tatuajes… cuéntame.

Tengo una flor de loto de ocho pétalos, que me hice a los 10 años del accidente. La flor de loto significa lucha, y los ocho pétalos, corazón fuerte. Y tengo otro de una manito de Fátima, para protección.

¿Cuánto te importa lo que piensan los demás de ti?

Me importa que sepan que tengo buenos valores, pero no me pueden importar menos las críticas. Lo que critiquen es problema de ellos.

Un lugar donde las personas con discapacidad no pasan páramos.

Cinta costera, y varias empresas, pero, ¿cómo llega uno allá, sin un transporte accesible? Y el peor, Calle 50. Hay aceras de 40 centímetros. Mi silla tiene 60.

Senadis, ¿cómo lo hace?

Senadis fue el primer paso de algo importante, pero deberían ejecutar, no solo fiscalizar. Ahora mismo solo sugieren mejoras, no ejecutan ni sancionan.

¿Hay más discapacitados físicos y mentales, o emocionales?

No sé, pero hay mucha gente inconsciente, porque el pupú de perro no huele hasta que está en tu jardín. Ya no es sensibilizar, es concienciar. No es crear lástima invitándome a carreras de sensibilización, es decir “es una carrera para todos”. Ahí sí voy.

Un mensaje a los que discriminan.

Si llegas a viejo probablemente vas a tener alguna discapacidad. Ten cuidado con lo que haces y dices.

¿La vida es dura?

Sí, pero la vida es bella.

¿Qué haces cuando tienes un mal día?

No tomo decisiones importantes, respiro y no contesto para no explotar, y me tomo unos minutos para digerir las cosas y así darles la importancia que en verdad se merecen.

Si todos tenemos una misión en la vida, ¿cuál es la tuya?

Demostrar que se puede.

¿Qué le dirías al borracho que te dejó en una silla de ruedas?

Que lo perdono. Que no hay rencor.

¿Qué pasó con él? ¿Pasó algo?

Nada. Cero. Me gustaría conocerlo…

Tu mensaje para quienes han quedado en estado de discapacidad.

Se acaba de poner interesante tu vida. No te desanimes. Si lo plasmas, el universo lo escucha.

Tu mensaje para las mujeres.

Apenas te diferencias, tú misma te etiquetas. Cree en tus capacidades y lucha por lo que quieres.

¿Por qué le agradeces a la vida?

Por haberme dado tantas oportunidades. De conocer gente buena, de tener una familia, de ser feliz. Soy feliz.