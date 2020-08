COVID-19

La pandemia de la enfermedad Covid-19 afecta la desigualdad social, la distribución de recursos y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones.

Los análisis y estudios internacionales muestran que la crisis actual ha afectado las condiciones sociales y económicas de los países.

Así resume la situación Cristian Munduate, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Panamá, en una entrevista con La Prensa, en la que indicó que la pandemia es un llamado a la atención sin precedente, que pone en evidencia las profundas desigualdades e inequidades existentes.

Munduate, quien fue designada al cargo en junio pasado por el secretario general de las Naciones Unidas, indicó que esta situación de crisis por la pandemia debe afrontarse con valentía para tomar las decisiones correctas que permitan retomar la ruta hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

¿En qué aspectos de los ODS puede avanzar Panamá luego de la pandemia?

Estamos en un momento clave, en el que si Panamá toma los pasos correctos podría reducir el número de personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional en esta década. Si analizamos los indicadores del último informe realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Social, el 57% de estas personas vive en tres áreas: en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Panamá y Panamá Oeste, estas dos últimas con altos niveles de trabajo informal, lo que puede estar incidiendo en el incremento de los contagios, por lo que es clave reforzar las políticas de protección social. El Índice de Pobreza Multidimensional también reveló que el 36% de la población no tiene acceso a internet, por lo que se debe reforzar la cobertura de internet para garantizar el derecho de educarse a todos los niños, niñas y adolescentes de Panamá.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la marcada desigualdad traerá como consecuencia un incremento de la pobreza a nivel nacional, con una generación de nuevos pobres y un gran número serán mujeres, porque los sectores económicos mayormente afectados son manufactura, comercio al por mayor y menor, hoteles, restaurantes y trabajo del hogar remunerado. Estos sectores tienen amplia participación femenina, por lo que se debe garantizar el enfoque de género en las decisiones que se tomen en lo social y laboral.

La hoja de ruta que Panamá diseñe post Covid-19 es clave. Desde la Naciones Unidas hemos desarrollado un Marco de Respuesta Socioeconómica que está enfocado en fortalecer los sistemas de salud en prevención, cobertura y acceso, fortalecer la protección social y servicios básicos con enfoque de género, proveer una respuesta económica que contribuya a proteger empleos, a las Pymes (pequeña y mediada empresa) y a los productores, fortalecer la cooperación multilateral y la participación social en las comunidades.

¿Qué lectura tiene del manejo que ha tenido Panamá de la pandemia?

El gobierno realiza grandes esfuerzos para contener los casos de Covid-19 y, a su vez, atender las necesidades sociales y económicas de la población. Es primordial recordar que la crisis actual no tiene precedentes. Todos los países están utilizando distintas fórmulas para dar respuesta a la crisis, tanto de salud como en el ámbito social y económico. No obstante, la Covid-19 ha dejado en evidencia que los países que tienen sistemas de salud y de protección social más robustos están teniendo una mayor ventaja en el manejo de la crisis, sobre los países que no la tienen. De este modo, es importante que el país siga reforzando los mecanismos de trazabilidad y búsqueda de los casos, pero que también siga fortaleciendo los esquemas de protección social y las acciones de comunicación para la adopción de nuevos hábitos de convivencia frente a la Covid-19 para que las personas tomen las decisiones adecuadas para protegerse.

Es fundamental recordar que cuando cada persona se protege a si misma, protege a sus familiares en casa, protege a sus vecinos con los que comparte el bus, protege a sus compañeros de trabajo, a las personas en el supermercado, y, por ende, se logran reducir los casos, y a su vez, poder reactivar la economía protegiendo los empleos y a las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad.

¿Cómo describe la respuesta social del país para atender la crisis sanitaria?

Desde un inicio, Panamá tomó decisiones claves no solo a nivel de la respuesta de salud, sino también en lo social que van más allá del Plan Panamá Solidario. De igual modo, estableció diversas mesas de trabajo, incluyendo la mesa tripartita entre los trabajadores y los empleadores. Estas conversaciones entre diferentes sectores son clave para avanzar en la protección de la mayor cantidad de empleos, sin dejar de lado los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, es relevante la puesta en marcha de préstamos para las Pymes y a los productores para hacer frente la crisis, ya que en Panamá las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores representan alrededor del 90% de las empresas en el país .

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral indican que más de 270 mil trabajadores tienen contratos suspendidos, pero esto refleja a los trabajadores formales. No debemos olvidar a las personas que trabajan informalmente, especialmente a las mujeres, ya que entre 2015 y 2018 el empleo informal se incrementó con mayor intensidad en las mujeres, pasando de 39% a 44.5%.

Frente a la situación, es importante reforzar los esquemas que permitan garantizar el trabajo decente y proteger a los grupos más vulnerables, para construir un mercado de trabajo más justo y equitativo.

¿Considera que en el país aumentará la pobreza y pobreza extrema?

De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones en 2020, con lo que el total de personas en pobreza pasaría de 185. 5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, cifra que representa el 37.3% de la población en América Latina.

Las estimaciones de la Cepal para Panamá reflejan que la pobreza extrema podría pasar de 6.5% en 2019 a 8.5% a finales de 2020, mientras que la pobreza podría pasar de 14.6% a 17.5% a finales de 2020, es decir, un incremento de casi 3 puntos porcentuales de nuevos pobres en el país. Pero, es clave decir que la pobreza no la debemos mirar solo en números, son vidas humanas que requieren que todos y todas trabajemos juntos para superar la crisis.

¿Cuál es el futuro de la Agenda 2030 para lograr los ODS?

La Covid-19 y la crisis que ha generado puede retrasar el alcance de la Agenda 2030 y los ODS. El panorama que viene post-pandemia será muy diferente al que conocimos hasta ahora. No obstante, también la crisis por la Covid-19 nos abre una oportunidad para fortalecer y avanzar en aquellas metas e indicadores en los que aún estábamos rezagados. Los ODS son 17, son objetivos que están interrelacionados en los que el avance en uno afecta positivamente o le da viabilidad y sostenibilidad al otro. Por tanto, el reto, el sueño y la responsabilidad es avanzar en todos. Y esto es posible si se tienen resultados claros. En un momento como el que está Panamá y el mundo, se tiene la oportunidad de oro para avanzar en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

¿Cuándo se controle la pandemia, en que se debe enfocar el país?

Las respuestas tienen que ajustarse a sus realidades, enfocadas en cinco pilares que desde Naciones Unidas identificamos: proteger los servicios y sistemas de salud; protección social y servicios básicos; respuesta económica y recuperación enfocados en proteger el empleo, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores del sector informal; respuesta macroeconómica y colaboración multilateral; cohesión social y resiliencia comunitaria.

Lo importante es que la respuesta post pandemia contribuya a ir cerrando todas las brechas de desigualdad e inequidad en la que vive un amplio sector de la población en Panamá. La Covid-19 evidenció que un país es tan fuerte como lo es su sistema de salud y sus sistemas de protección social.