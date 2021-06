‘La reputación de Panamá ya está definida’: Mario Galindo

KNOCKOUT

Denise Vega y Vidatec. ¿Existe alguna posibilidad de que no tengan responsabilidad en el caso de la vacunación en Coco del Mar?

Ninguna, por el simple hecho de que la vacunación clandestina viola la norma según la cual la vacunación la maneja exclusivamente el gobierno.

Y, ¿Celine Gazal?

Igual. Nadie puede propiciar una vacunación, ni en su residencia ni donde sea. El Ministerio Público, además, debe verificar cuánta gente entró ese día a su apartamento, no quedarse con lo que ella dijo.

¿Se justifica que habiéndose probado su participación en esas jornadas de vacunación ninguna esté imputada, solo mencionadas en la investigación?

En la medida que estén cooperando, todavía se justifica.

Ordene de más a menos probable: vacunas falsas, contrabandeadas, robadas o puestas por orden superior.

Del Minsa. No veo otra posibilidad.

¿Los vacunados pueden querellar por estafa o eso es como demandar porque te dieron harina en vez de cocaína?

Atinada comparación. Que asuman las consecuencias de haber comprado lo que no debían comprar.

¿Qué mensaje da que Cortizo haya partido de la base de que eran vacunas falsas y haya enfocado los dardos hacia quienes se vacunaron?

¿Cómo diablos puede saber él que eran falsas? La mayor parte de las declaraciones de Cortizo no tienen ningún sentido. No atina. Y en esto no le correspondía emitir concepto, sino guardar silencio o decir que ya estaba en manos del MP.

Su respuesta a Eyra Ruiz, que nos invita a estar contentos y agradecidos por el proceso de vacunación.

Esas declaraciones fueron un despropósito, sin ninguna justificación. Yo trataré de sentirme contento. No sé por qué.

¿Qué le da esperanzas de la rueda de prensa del procurador sobre el caso?

Que los vacunados se someterán a una prueba en el Gorgas, la única entidad seria que se respeta a sí misma y no irá en contra del prestigio que se ha ganado. Ese examen va a ser fundamental.

¿Se justifica que el Procurador haya recibido a Denisse Vega en su despacho para evitar a los medios, cuando por el Avesa pasan Martinelli y Varela?

Eso fue un error. Lo quiso justificar diciendo que ha recibido a otras personas así, pero aun así, no fue acertado. Le correspondía a la fiscal entrevistarla, no a él ni en un lugar distinto al que va el resto.

Aun no han llamado a declarar a Eyra Ruiz en su calidad de coordinadora de Panavac. ¿Deben hacerlo?

Absolutamente. Ella es la responsable del manejo de las vacunas.

¿El Minsa debe estar incluido en la investigación?

Por supuesto que sí.

¿Qué le dice que la enfermera con uniforme de Vidatec y Cordón de Vida, que iba de carro en carro hablando con los pacientes, solo esté mencionada como una de las vacunadas?

A ella tienen que entrevistarla y tienen que investigar, no quedarse con lo que dicen los investigados.

¿Qué mensaje le manda al mundo este nuevo escándalo panameño?

El mundo no se sorprende en absoluto. La reputación de Panamá ya está definida y clara ante el mundo, y me temo que no nos van a sacar de las listas grises.

Su mensaje al procurador Caraballo.

Que investigue a fondo y no se deje presionar. Su prestigio está en juego con esta investigación, y el nombre del MP depende de él y de nadie más que de él.

Su expectativa con este caso.

Yo espero mejores resultados que los que solemos ver, porque esto marcó un antes y un después y es muy serio.

Su opinión de la vacunación de Ernesto Pérez Balladares en su casa.

Desafortunado, pero peor aún fue lo que dijo cuando afirmó que sus hijas no se habían vacunado ahí, porque para que les dé envidia se vacunaron en el exterior, porque ellas tienen plata.

Usted fue ministro de Hacienda. Su evaluación de Héctor Alexander.

Él es serio, pero no tiene ninguna fuerza política que le permita ponerle coto a tantos gastos innecesarios.

Si usted hubiera estado en su lugar y no le hubieran hecho caso, ¿hubiera renunciado?

Sí. Pero a mí me hacían mucho caso.

¿Debe él renunciar?

¿Por quién lo vas a reemplazar? Va a ser peor el remedio que la enfermedad.

El gasto en pandemia que más lo indigna.

Las botellas y los salarios tan altos.

Panamá Solidario. ¿Fuente de politiquería o llega donde debe llegar?

Fuente de politiquería. Trato preferencial con los copartidarios y allegados.

¿Qué pasará el día que acabe la moratoria?

Nada distinto a lo que pasa hoy. Los bancos tendrán que sentarse otra vez con los clientes y reestructurar la deuda, porque no tienen ni el menor interés de quedarse con las casas y carros de la gente.

¿Debe el gobierno extenderlo?

Es innecesario. Es solo patear la pelota.

Y, ¿qué pasará el día que dejen de entregar la ayuda social?

Eso sencillamente no lo van a poder hacer, porque habría una explosión social.

El tema que más le preocupa.

El empleo informal, que crece vertiginosamente. Esa es gente que si no sale a la calle todos los días, literalmente se muere de hambre. Ese es un tema que debe preocuparnos a todos. Aquí solo el gobierno puede propiciar la reactivación económica. La empresa privada no está en condiciones de hacerlo. Y tienen que empezar a hacer obras de infraestructura. No puede ser que todas las hayan parado.

El problema más grave que hay hoy.

El Seguro Social. Si no lo resuelven, eso sí va a causar una revuelta social de proporciones caóticas.

¿Cómo lo resolvería usted?

Fusionando el sistema de beneficios definidos con el de cuentas individuales. Pero eso no basta. Hay que adoptar medidas parámétricas porque si no, volverá a haber déficit a corto plazo. Yo sé que Cortizo las descartó de antemano, claramente para ganar simpatías. Pero se equivocó otra vez, porque esto no se trata de buscar simpatías, sino de resolver el problema.

Deuda pública. Lo injustificable es...

En qué se está usando.

Panama Ports. ¿La casa pierde y se ríe por 25 años más?

Sería una irresponsabilidad no renegociar ese contrato y con condiciones muy distintas. Al igual que el contrato minero: hay que modificarlo. Tienen que buscar negociadores especializados; no puede quedar en manos de inexpertos.

Minería. ¿Buen negocio para el país?

Hasta que no se renegocie, no.

Sale una empresa nueva, con un exrepresentante investigado en España, a ofrecer sus servicios justo después de que el gobierno declara una nueva zona minera de 25 mil hectáreas. ¿Nos preocupamos o es pura coincidencia?

Yo no sé, pero mientras no se renegocie ese contrato de Minera Panamá, no se justifica dar ninguna otra concesión.

NG Power. ¿Cómo el Estado se vuelve socio del 25% de un proyecto privado sin que nos expliquen cómo pasó eso?

No tiene justificación. Permitirle a la compañía esa que simplemente le ceda su contrato a otra empresa, como si esto fuera un juego, es realmente criticable.

Constituyente. ¿Paralela u originaria?

La originaria es un sueño de opio. La única jurídicamente viable es la paralela.

Constituyente. ¿Por qué no?

Porque la reactivación económica es fundamental y para conocer el resultado de la paralela habría que esperar dos años. Mientras tanto, mucha gente se abstendrá de invertir porque no sabe qué tipo de Constitución tendremos. Si se meten con el funcionamiento de la ACP y el título del Canal, este país se va al diablo. Eso es un salto al vacío. Y los que han tomado la iniciativa ni siquiera se han atrevido a decir qué cambios quieren ellos introducir. Es a lo que salga. Y en este momento, el país no se puede dar ese lujo.

¿Qué cambiaría usted?

Hay mucho que cambiar, por ejemplo, cómo se elige a los magistrados. Ahora hay que elegir a dos y, ¿qué resulta? Que abrieron un concurso. Cortizo tiene la obligación de nombrar él, no decir “ay, el que quiere que se postule”. Y, ¿si ninguno es bueno? Eso no es serio.

Leyes o personas. El problema es...

Ambas. El comportamiento de la gente no lo modifica ninguna Constitución. Es un problema cultural y la cultura política de este pueblo deja mucho que desear.

Con todo lo que sabemos, ¿por qué los ciudadanos no están protestando?

Yo no sé... Este es un pueblo muy especial. Hay mucha indiferencia.

¿Podemos tener una constituyente con una ciudadanía que no entiende su responsabilidad en el cambio?

Es un problema cultural. Si yo supiera quiénes van a ser los constituyentes y qué tipo de Constitución nos van a dar, no estaría preocupado. Pero no tienen por qué ser distintos que los diputados. No creo que eso resuelva ningún problema importante, como el agua potable.

¿Recogen las 581 mil firmas o no?

Yo creo que no será para nada fácil.

Caso Martinelli. Su expectativa.

No me hago ninguna ilusión. Es posible que sus abogados interpongan toda clase de recursos dilatorios para lograr la prescripción de la acción penal.

Su lectura prematura de 2024.

Creo que es posible que él gane. Y eso no me gusta en absoluto.

¿Dónde están los opositores?

Yo no sé.

¿Qué tan fuerte es nuestra democracia del 1 al 5, quitando la parte electoral?

3.

Rol de Gaby Carrizo en este gobierno.

Uno muy importante, mucho más que el de cualquier vicepresidente. Tiene aspiraciones presidenciales y lo más probable es que sea el candidato del PRD para las próximas elecciones.

Eyra Ruiz o Gaby Carrizo. ¿Quién le hace más daño al presidente?

No lo sé.

¿Para qué sirve un ministro consejero?

Para nada. Ese cargo no debiera existir. Eso no tiene apoyo en la Constitución. Y hasta hay un fallo de la Corte que lo dice.

¿Qué significa la transparencia para este gobierno?

Lo mismo que la rendición de cuentas. Nada.