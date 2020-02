La retórica a favor y en contra del ‘camarón legislativo’

LEGISLATIVO

El “camarón legislativo” que obliga a los jueces a conceder trabajo comunitario a los condenados a penas que no excedan los cinco años ocasionó acalorados pronunciamientos ayer en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional.

Fue un variopinto coctel que incluyó detalles jurídicos, aspectos gramaticales, ataques y hasta salió a relucir la lucha de clases.

El primero en tratar el tema fue el diputado independiente Juan Diego Vásquez y dijo que desde el jueves 30 de enero dejó clara su postura: “Una palabra en derecho penal lo cambia todo”.

Leyó el artículo 65 del Código Penal, que establece que el trabajo comunitario “podrá” ser aplicado por el juez de conocimiento y recordó que la modificación presentada por algunos diputados en el segundo debate dice: el trabajo comunitario “será” aplicado.

Citó leyes y códigos para ejemplificar por cuáles delitos un condenado podría ser beneficiado con trabajo comunitario, entre ellos, corrupción. “En el milagroso caso de que a mí me condenen por corrupción, tengo trabajo comunitario”, dijo. “Léanse los códigos y traten de entender”, añadió.

Luego pidió la palabra Corina Cano, diputada del Movimiento Liberal Republicano, una de las que impulsó la reforma. Habló de “desinformación” y “ataques a la Asamblea”. Aseguró que el trabajo comunitario “ya existe” en las leyes y que esta medida no podrá autorizarse “para los detenidos que cometen delitos en el ejercicio de funciones públicas”. También citó otra norma que decreta que quedan excluidos de esta medida el homicidio, el homicidio doloso agravado, el blanqueo de capitales, la violación carnal, la posesión ilícita de drogas y armas, los delitos contra la seguridad colectiva y la corrupción.

El perredista Leandro Ávila, otro de los que impulsó el cambio, también sustentó su punto. Primero dijo que no se trata de un “camarón legislativo”, porque el Código Penal tiene 458 artículos y si la Asamblea toca alguno, puede hacerlo, porque se trata de “un solo cuerpo” y no es materia extraña. Planteó que la medida no aplica para los violadores ni homicidas.

¿Qué significa podrá?, preguntó el diputado, para luego contestarse que, “en derecho comparado”, cada vez más se está cerrando la tendencia de que haya discrecionalidad, “porque los jueces también son seres humanos”.

“El término ‘podrá’ es un término discrecional, esa discreción puede ser por el color de tu piel, si eres negro no me caes bien, no te doy ese beneficio [...] aquí hemos escuchado a diario que el que caza una iguana va preso, que el roba una gallina, va preso. Son delitos menores, pero que dependen de la discrecionalidad del juez. La gente pobre ‘vaya pa la cárcel’, pero si tienes recursos, ‘vaya para trabajo comunitario’. Eso es lo que permite en este momento esa palabrita ‘podrá”, alegó. Adelantó que si el artículo es vetado, podrían aprobarlo por insistencia, “porque ayuda a mucha gente inocente”.

Por su lado, la también perredista Zulay Rodríguez y otra de las que impulsó la moción, dijo que no es cierto que el cambio aplica para blanqueo y corrupción.

Inicialmente, el proyecto de ley 91 buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, pero en segundo debate se presentó una propuesta para también cambiar el artículo 65 del Código Penal. Es decir, el “camarón legislativo”.