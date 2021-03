Las preguntas frecuentes sobre la vacuna de Covid-19

CIENCIA

La aprobación de uso de emergencia de las diferentes vacunas contra la enfermedad Covid-19 y el inicio de su aplicación en los grupos de riesgo brinda un alivio en plena pandemia. Sin embargo, una parte de la población sigue teniendo algunas interrogantes al respecto.

Rodrigo De Antonio, epidemiólogo y director ejecutivo del Centro de Investigación Cevaxin, respondió a varias preguntas, entre ellas: si es recomendable que una persona con la infección en curso se aplique la vacuna y el tiempo en que una persona vacunada logra tener inmunidad protectora.

Para De Antonio, el fin de la pandemia va más allá de la vacuna. Afirma que se requiere poder asegurar el proceso de vacunación —que necesita la aceptación por parte de toda la población— conforme se tenga la oportunidad de vacunarse.

Además, dijo que las vacunas disponibles han logrado demostrar de forma temprana cómo impactan el curso de la epidemia. Mientras se avanza con la inmunización se deben mantener las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.

Preguntas y respuestas sobre la vacuna contra la Covid-19

Panamá vive la mayor campaña de vacunación. Esta gigantesca jornada contra la enfermedad Covid-19 trae esperanza, grandes retos logísticos y de salud, así como interrogantes entre la población sobre las vacunas que se desarrollaron en tiempo récord.

Rodrigo De Antonio, epidemiólogo y director ejecutivo del Centro de Investigación Cevaxin —que forma parte del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 en Panamá—, brinda respuesta a varias de las interrogantes o dudas que presentan las personas.

¿Puede vacunarse una persona con la infección por Covid-19 en curso?

La recomendación es que deben esperar al menos hasta que se hayan recuperado de la enfermedad aguda, es decir, hasta que no presenten síntomas y hayan completado el periodo de aislamiento o cuando cumplan tres meses de la infección. Es posible que se sobrepongan las reacciones adversas de la vacuna con los síntomas iniciales de la Covid-19 en una persona vacunada que paralelamente incubaba la infección.

¿Qué pasa si se aplica la vacuna a una persona asintomática?

No hará que la persona se sienta más o menos enferma, sin embargo, podría hacer que la vacuna sea menos efectiva. Es por eso que el equipo de vacunación del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud pregunta si han estado enfermos o en contacto con personas con Covid-19.

Si la persona recibe la vacuna y aun así el sujeto se infecta, ¿ la vacuna marca la diferencia en el desarrollo de la enfermedad?

Si la persona está infectada al momento de la aplicación de la primera dosis o se infecta durante los primeros 14 días después de la misma, no cambiará el curso de la enfermedad. Mientras tanto, si esta infección ocurre después de las primeras dos semanas puede cursar con una enfermedad más leve. Después de la primera dosis se ha evidenciado una buena respuesta inmune que se activa aproximadamente dos semanas después de esa primera dosis, pero es la segunda dosis la que luego aumenta esa respuesta inmune.

¿Qué señala la evidencia científica sobre la colocación de una dosis para los pacientes recuperados de Covid-19?

A la fecha, la evidencia sugiere que para pacientes recuperados de Covid-19 una sola dosis de la vacuna es suficiente para tener una respuesta inmune robusta y poder proteger incluso contra variantes más infecciosas. Como se ha recomendado en el país, esto permitirá optimizar las dosis en el proceso de vacunación.

¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra la Covid-19?

Todavía no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas que tenemos a mano en este momento. Es por esta razón que es importante que se continúen los estudios de personas que han recibido vacunas para conocer si su respuesta inmunitaria es duradera en el tiempo y el tiempo durante el cual están protegidas contra la enfermedad. De igual forma, estos estudios nos permitirán tratar de identificar el correlato de protección que se necesita alcanzar con las vacunas.

¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en comenzar a generar inmunidad protectora tras su aplicación?

La evidencia que tenemos para las vacunas que requieren dos dosis, que son la gran mayoría, es que después de la primera dosis, se ha observado una buena respuesta inmune que se activa aproximadamente dos semanas después de la primera dosis. Y es realmente la segunda dosis la que luego aumenta esa respuesta inmune y vemos que la inmunidad se vuelve aún más fuerte entre 7 a 14 días después de la segunda dosis. Sin embargo, recientemente se aprobó el uso de emergencia de una vacuna con una sola dosis que ha mostrado ser eficaz y segura también.

¿Por qué hay que continuar utilizando mascarilla y protector facial luego de la vacuna?

En este momento, es porque no se ha alcanzado la inmunidad colectiva y mientras el virus esté circulando activamente es posible contagiarse o transmitirlo. Las vacunas no son 100% efectivas para evitar el contagio o la transmisión, pero en la medida que tengamos más personas vacunadas se podrán reanudar varias actividades con un riesgo bajo de contagio. Entre tanto es mejor mantener las medidas de protección personal en especial cuando hay personas no vacunadas.

¿Evita la vacuna transmitir el virus?

La evidencia preliminar que se está obteniendo en las últimas semanas, sugiere que las personas que han recibido el esquema completo presentan poco riesgo de transmisión a las personas no vacunadas. Los estudios en Estados Unidos, Reino Unido encontraron que dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech (que es la que se viene aplicando en Panamá) o Moderna tuvieron una efectividad del 86% al 92% contra la infección asintomática y sintomática por SARS-CoV-2. Particularmente, en Israel la vacunación fue 90% efectiva contra la infección asintomática, y las personas vacunadas que desarrollaron Covid-19 tuvieron una carga viral más baja que las personas no vacunadas.

¿Puede aplicarse la vacuna a las personas que han recibido tratamiento de plasma convaleciente?

Sí, y se recomienda vacunarse al menos 90 días después de haber recibido el tratamiento. Esta es una medida de precaución hasta obtener información adicional, para evitar la interferencia del plasma con las respuestas inmunes inducidas por la vacuna.

¿Qué indicaciones hay para pacientes que toman medicamentos inmunosupresores?

Las personas que toman medicamentos o terapias inmunosupresoras pueden tener un mayor riesgo de presentar Covid-19 más severo. En este momento, no hay datos disponibles para establecer la seguridad y eficacia de la vacuna Covid-19 en estos pacientes. Sin embargo, la vacuna que se usa actualmente en el país no es una vacuna viva, por lo tanto, puede administrarse de manera segura a estas personas. De ser posible, se recomienda que la vacunación contra la Covid-19 se complete al menos dos semanas antes del inicio de las terapias inmunosupresoras.

¿Qué riesgo existe para los pacientes alérgicos a la penicilina y los AINES?

Las reacciones alérgicas no relacionadas con las vacunas Covid-19 u otras vacunas incluyendo a la penicilina y a los AINES no son una contraindicación para vacunarse. Se recomienda completar el tiempo de observación supervisado por el personal de inmunización.

¿Cuáles son los componentes de la vacuna de Pfizer/BioNTech?

El ingrediente principal es el ARN mensajero modificado que codifica para la glicoproteína S (de la espícula) del SARS-CoV-2 y que permite establecer la respuesta inmune (defensas). Adicionalmente, tiene lípidos (grasas) en forma de nanopartículas que protegen el ARN mensajero y facilitan el ingreso a las células; sales para mantener el pH y azúcares para proteger las nanopartículas cuando están congeladas y evitar que se peguen entre sí.

¿Puede alguno de esos componentes generar una reacción alérgica?

Sí, se ha reportado que posiblemente uno de los lípidos (polietilenglicol, conocido como PEG) podría ser uno de los causantes de reacciones alérgicas dado que también está en otros fármacos con los cuales también se han presentado alergias.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Cerca de 6 de cada 10 personas vacunadas tienen algún efecto secundario tras la primera o la segunda dosis. Los más frecuentes son locales, donde se aplicó la inyección dolor, enrojecimiento o hinchazón, y a nivel general fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos o malestar general.

¿Es la vacuna el principio del fin de la pandemia?

Más allá de la vacuna, se requiere poder asegurar el proceso de vacunación, que necesita la aceptación por parte de toda la población, conforme se tenga la oportunidad de vacunarse. Las vacunas disponibles han logrado demostrar de forma temprana cómo impactan el curso de la epidemia. Mientras se avanza con el proceso de inmunización debemos continuar cuidándonos entre nosotros.