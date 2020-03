Lily Nicholls, y el tiempo de la diplomacia feminista

ENTREVISTA

La dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, obligó a la familia de Lily Nicholls a exiliarse en Canadá. Su padre era el director general de salud pública del gobierno de Salvador Allende (1908-1973). Era parte del grupo de médicos chilenos que a finales de la década de 1960 crearon las políticas de nutrición para las escuelas. Su madre era profesora de asistencia social en una universidad, de esas que llevaba causas sociales a los barrios pobres. No militaban en partidos políticos pero, en tiempos de dictadura, eran vulnerables. El día del golpe (el 11 de septiembre de 1973), su padre estaba en Canadá. Le dijeron: “no te vayas. Quédate. Te van a matar”, pero él contestó que no, que se regresaba a Chile porque temía por su familia.

La fría Ottawa

Un tiempo después, el médico regresó a Canadá con su familia: tres niñas, un niño y la esposa. Lily Nicholls tenía 10 años en ese momento.

Era un día de enero, y Ottawa los recibió con una tormenta de nieve. En aquel entonces, la capital de Canadá era una ciudad relativamente pequeña. Si acaso tenía 350 mil habitantes, y con pocos inmigrantes, a diferencia de hoy día: uno de cada cinco canadienses ha nacido en otro país. Su padre había conseguido un trabajo por tres meses como biológo uno, labor que hacían los estudiantes recién graduados, y en la que se ganaba muy poco. Entonces los sentó a todos en un sillón y les dijo: “no entiendo el idioma. Casi no conozco a nadie. No tenemos dinero. Perdimos la casa. Lo perdimos todo, y no podemos volver. Van a tener que educarse, esforzarse 10 veces más que nosotros para salir adelante”. Y como casi todos los exiliados, arrancaron de cero.

La casa donde vivían siempre tenía las puertas abiertas: entraba y salía gente todo el tiempo. Era una época en que buena parte de los países de América Latina estaban en dictadura, por eso ella creció escuchando hablar de política, de educación, de derechos humanos, de democracia y de como algún día la región podría salir adelante. Prometió que estudiaría ciencias políticas

“Sabía que me interesaba el mundo, Latinoamérica en particular, pero el mundo”, asegura Lily Nicholls, la actual embajadora de Canadá en Panamá. Cumplió: es licenciada en ciencias políticas y sociología, tiene maestría en política económica internacional y un doctorado en desarrollo internacional.

“En muchas formas soy el típico resultado de la experiencia canadiense”, narra la embajadora sentada en un sofá de su casa frente a la bahía de Panamá, desde donde todos los días ve el mar del Pacífico, y el sol sobre el horizonte.

Sello canadiense

Al inicio de su carrera fue voluntaria de Naciones Unidas. Era comienzo de la década de 1990 y ya se había firmado el Acuerdo de Esquipulas para resolver los conflictos militares que azotaron Centroamérica. Ella trabajó en el plan especial de cooperación para Centroamérica, que tenía su sede en San José, Costa Rica. Viajaba por todos los países del área, entre ellos Panamá. “Vi a un Panamá diferente a lo que es hoy. Me impactó mucho haber regresado 30 años después”, cuenta.

Ha vivido en por los menos 50 países del mundo. La tesis del doctorado la hizo en Uganda, África. Pero también ha estado temporadas en Afganistán: en Kabul, la capital, y en Kandahar, la ciudad bastión de los talibanes. Dirigió el programa de ayuda externa de reducción de la pobreza en Vietnam y Cambodia, y la antigua Birmania (hoy Myanmar).

Empezó su misión en el istmo hace año y medio. Llegó al país con una agenda propia del ADN canadiense: una diplomacia basada en la inclusión, la tolerancia, las mujeres y los derechos humanos. “Tenemos nosotros en Canadá, una política extranjera feminista. Es algo histórico. No solo yo soy feminista. Justin Trudeau es un primer ministro feminista. El año en que yo salí como diplomática, por primera vez en la historia de Canadá, la mitad de las embajadas y puestos en el exterior fueron ocupados por mujeres. Eso nunca se había logrado. Se saltó como del 30% a un 48% y eso era intencional para apoyar lo inclusivo, a los derechos de los jóvenes, a las comunidades indígenas”.

Es la misma plataforma, afirma, que Canadá está tratando de promover en medio de su campaña para lograr un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “No hemos estado en el consejo como en casi 20 años”, dice. Promueven un mundo inclusivo, de respeto y de colaboración. “Y eso Panamá también lo comparte. Por su historia, por su ubicación geográfica, Panamá es un puente que reúne, igual que Canadá también es un país abierto y diverso. Son valores que tenemos en común”, añade.

Cambiar el mundo

Nunca imaginó que sería testigo del inicio de la política extranjera feminista. Siempre apostaron a que todo iba a depender de como se implementaba. “Una cosa es tener una política feminista pero la otra cosa es cambiar cosas”. Pero, ¿cómo se cambia en el mundo con una política feminista? Ella explica que un punto de partida es un presupuesto basado en género. Desde 2018, todos los presupuestos de gobierno deben tener un análisis de género. Y afirma que también fue “histórico” el rol que tuvo la cumbre del G7 que en 2018 se desarrolló en Charlevoix. “Por primera vez fue un G7 feminista”. En ese evento, cuenta, se consiguieron importantes compromisos financieros para promover la educación de las niñas en el mundo.

También pone como ejemplo el programa Voces de Mujeres, que contiene un fondo de $300 millones que se dedicarán a esfuerzos feministas en el mundo. En Panamá, también quieren dejar huella. Para las elecciones de mayo de 2019, junto a la sociedad civil y el Tribunal Electoral, impulsaron el programa “Barreras invisibles, candidatas transparentes”, que promovió la participación de la mujer en la política, y que pronto tendrá una nueva fase para profundizar en cuáles fueron los obstáculos que tuvieron las mujeres en la búsqueda de un puesto de elección. Impulsan programas para que las empresas canadienses radicadas en el país adopten los principios de paridad de género.

Cuándo se le consulta por Panamá y el feminismo, ella dice que este país ha logrado cosas importantes en la última década: la Ley 56 de 2017, que establece que el 30% de las directivas deben estar integrados por mujeres, y el artículo 301 del Código Electoral que promueve la paridad. “El desafío es asegurarse que eso se implemente, pero, también hay que apoyar al movimiento feminista. Lo que ayudó a Canadá, no solo fue el hecho de tener la política feminista, sino empezar a invertir en organizaciones de mujeres”, plantea.

Plenos derechos

Llega el momento de hablar de Canadá y el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Cuenta que el 70% de los canadienses apoya el matrimonio igualitario, pero también argumenta que eso no se logró de un día para otro. Se necesitó por lo menos 50 años de activismo en todos los niveles y en las Cortes. Se necesito educación pública para promover la importancia de los derechos humanos y a que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. Ni por raza, sexo, creencias políticas, religión, ni por selección de compañera o compañero. “Eso es tolerancia. La educación pública ayuda, pero demora años. Y la sociedad misma tiene que llegar a ese punto”, asegura.

En Canadá, narra, parejas hicieron un gran sacrificio personal por luchar y por exigir sus derecho. “Tenemos una carta de derechos humanos, y ellos reclamaron en las Cortes que, de acuerdo a esa carta, el matrimonio igualitario debería de estar permitido. Y eventualmente ellos ganaron esa lucha”.

Huntarse

Lily Nicholls vive desde septiembre de 2018 en Panamá, y desde entonces se hunta de lo panameño: en enero pasado se empolleró en Las Tablas; ha visto quetzales en Boquete, ballenas en Contadora y Las Perlas, y monos en Gamboa.

Se ha bañado en las playas de Guna Yala, ha comido mariscos en el mercado, y a veces va en bicicleta al trabajo. Su hijo Julián, de 16 años, tiene grandes amigos gunas y de Colón. Le gusta la música de Marc Antony y de Rubén Blades. Lee a Isabel Allende, y a Margaret Atwood. Vive orgullosa de representar los valores de Canadá en Panamá: la tolerancia y la inclusión.