Ricardo Martinelli decidió no declarar en caso Odebrecht

INDAGATORIA

El expresidente Ricardo Martinelli se acogió ayer al artículo 25 de la Constitución para no rendir declaración indagatoria en el caso Odebrecht.

Luego de comparecer ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, según él de manera voluntaria, la fiscal Azucena Aizprúa le impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación los 15 de cada mes.

En este caso, Martinelli es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Durante su comparecencia ante la fiscal, el exmandatario también dijo no renunciar al principio de especialidad que, según él, lo protege después de ser extraditado de Estados Unidos el 11 de junio de 2018. “Todos los cargos en mi contra son políticos”, dijo.

Odebrecht: Martinelli acude a la fiscalía, pero no declara

El ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se acogió ayer al artículo 25 de la Constitución para no declarar en el proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales a través de la constructora Odebrecht.

Martinelli compareció ayer ante la Fiscalía Especial Anticorrupción para conocer los cargos que se le imputan en este proceso, pero no quiso rendir declaración indagatoria, argumentó ser inocente y también invocó el principio de especialidad que, según él, le asiste tras ser extraditado de Estados Unidos en junio de 2018 por el caso de los pinchazos.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal Azucena Aizprúa, ya que Martinelli presentó una recusación contra la titular del despacho de instrucción, Tania Sterling, y esta no pudo actuar. El recurso aún se encuentra en trámite en el Juzgado Duodécimo de lo Penal.

Fuentes del Ministerio Público precisaron que Sterling ya contestó la recusación y que la documentación está siendo analizada por el juez duodécimo de lo penal , Oscar Carrasquilla.

Las fuentes precisaron que durante la diligencia de ayer Martinelli aseguró ser inocente de los cargos e insistió en que está protegido por el principio de especialidad.

A su salida de la diligencia, el exmandatario aseguró que compareció a la fiscalía de manera voluntaria a pesar de estar incapacitado, pero que quería dar la cara y conocer de lo que se le acusa.

“No he renunciado al principio de especialidad y [quiero decir] que tras leer estas acusaciones, no son más que cargos políticos, amañados y que no tienen ningún fundamento”, dijo.

“En Panamá hay dos justicias: una es la que le aplican a los Martinelli y otra la que se aplica al resto de los panameños”, afirmó.

La fiscalía había citado a Martinelli para que rindiera sus descargos por este caso el pasado 3 de julio, pero presentó un certificado médico suscrito por el cardiólogo Gabriel Frago, que se extendió hasta el 10 de julio. Luego, su psiquiatra, Algis Torres, le extendió una nueva incapacidad por el término de dos meses.

Sin embargo, ayer durante su comparecencia ante la fiscalía Martinelli dijo que decidió presentarse por recomendación de su psiquiatra, para liberar el estrés.

Las fuentes del Ministerio Público precisaron que Torres envió una nota al Ministerio Público, en la que aseguró que, a pesar de la situación de salud del exmandatario, este podía presentarse a la diligencia de declaración indagatoria.

La fiscalía se encuentra a la espera de un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para determinar si el exgobernante es apto para enfrentar esta diligencia o no. Esto, luego que Martinelli presentara los certificados médicos, no solo en el proceso de Odebrecht, sino en el expediente del caso New Business.

Martinelli tiene otros procesos judiciales en curso en el Ministerio Público, en los que han presentado advertencias de estar protegido por el principio de especialidad.

La defensa

Roniel Ortiz, del equipo de abogados de Martinelli, explicó que la diligencia de ayer se practicó de manera voluntaria para conocer el alcance del contenido de las actuaciones de la fiscalía.

Ortiz reiteró que en este caso su cliente es protegido por el principio de especialidad, ya que esta prerrogativa solo puede ser levantada por el juez que la concedió.

Dijo que en el caso específico de Martinelli la solicitud de levantamiento del principio de especialidad deberá tramitarse a través de la Cancillería, que deberá hacerla llegar al juez Edwin Torres, quien autorizó la extradición de Martinelli por el caso de los pinchazos.

Recalcó que una vez cumplido ese trámite se podría levantar el principio de especialidad, ya que su cliente no ha violado las normas contenidas en el Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Estados Unidos.

La Fiscalía Especial Anticorrupción tiene hasta el próximo mes de octubre para concluir las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht y remitir su vista fiscal al Juzgado Duodécimo de lo Penal.

Ello, en virtud de que el Primer Tribunal Superior de Justicia acogió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la fiscal Tania Sterling y concedió a su despacho otros cinco meses para concluir las investigaciones.

La fiscalía había presentado una apelación a este fallo para solicitar que se le concediera más tiempo de investigación, pero se presentó un desestimiento, que fue acogida por la Corte Suprema de Justicia.