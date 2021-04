Mayoría calificada, en manos de los diputados

PRIVILEGIOS

La propuesta de ley 334, que busca eliminar la mayoría calificada en el juzgamiento de los diputados, podría no avanzar en la Asamblea Nacional. La tarea de modificar la norma, corresponde a los propios diputados. Son ellos quienes deberán decidir si legislan o no sobre la materia.

A la fecha, los intentos por quitarse prerrogativas, establecidas en el Reglamento Interno, como pasaporte diplomático, exoneración de carros, franquicia postal y telefónicas, no han dado fruto en el Legislativo. Por ello, ciudadanos organizados consideran la propuesta no sería avalada.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia dijo: “no creo que una Asamblea, constituida por personas que tienen muy bajo nivel de responsabilidad con los electores logre eliminar los privilegios que tienen en la actualidad, privilegios que no tienen ninguna justificación”.

Por su lado, Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, dijo que el problema de fondo es el perfil de los diputados que hay hoy en la Asamblea. “Una persona que no le teme a nada y no tiene nada que esconder apoyaría la iniciativa sin dudarlo”, afirmó.

Debate para eliminar mayoría calificada pasa a Gobierno

La Comisión de Gobierno, dirigida por el diputado perredista Crispiano Adames, será la encargada de discutir el anteproyecto de ley 334, que busca cambiar el artículo 495 del Código Procesal Penal para que la sentencia de culpabilidad o inocencia de un diputado o magistrado sea por mayoría simple.

La propuesta, que ya fue remitida a dicha instancia, está en la etapa preliminar, es decir que aún no ha sido considerada para un primer debate. Aparte de Adames, también integran esa comisión algunos pesos pesados de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático. Se trata de Roberto Ábrego (vicepresidente), Benicio Robinson, presidente del partido y Zulay Rodríguez. Asimismo, figuran los diputados de Cambio Democrático (CD) Marylín Vallarino y Ronny Araúz. Por el Molirena está Corina Cano (secretaria), por el Partido Panameñista, Luis Ernesto Carles y por la bancada independiente Juan Diego Vásquez.

El anteproyecto, impulsado por los independientes Gabriel Silva, Vásquez y Edison Broce, así como las diputadas de CD, Ana Giselle Rosas y Mayín Correa, establece que las sentencias de culpabilidad o inocencia de un proceso seguido a un diputado o magistrado de la Corte Suprema de Justicia sean adoptadas por mayoría simple.

La falta de una mayoría calificada permitió que el pasado 16 de abril el diputado perredista Arquesio Arias se librara de una condena por el delito de actos libidinosos contra una menor de edad debido a que la votación quedó 5-4. Se requerían seis de nueve magistrados para llegar a este tipo de mayoría.

Un mes antes, el 17 de marzo, se había publicado en Gaceta Oficial un fallo de la Corte que declaró que la mayoría calificada “no es inconstitucional” tras una demanda de Ernesto Cedeño y Rosendo Rivera contra el fuero procesal citado.

La diputada Rosas dijo que espera que la Comisión discuta el proyecto, pues aunque el pleno entra en receso por dos meses, las comisiones siguen trabajando. “La Constitución señala que no habrá fuero ni privilegios. Como diputados somos los primeros en hacer el llamado a mejorar el ordenamiento judicial, porque es necesario buscar mecanismos para devolver la confianza en la justicia”.

Silva profundiza un poco más. Dice que ni siquiera se requiere de los dos tercios de los magistrados o la mayoría calificada (6/9) para fallar sobre temas de inconstitucionalidad, lo cual pone en duda el proceder de la Corte.

Aseguró que en países con sistemas similares al de Panamá no existe esta “anomalía en el juzgamiento de sus diputados”.

Públicamente ningún diputado ha cuestionado el anteproyecto, que ha recibido el respaldo de grupos de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, el Movimiento Independiente Panamá, señaló que si bien esta iniciativa no soluciona problemas estructurales, como el acceso a la justicia por parte de mujeres víctimas de acoso, “es un paso en la dirección correcta” para lograr que el sistema de justicia sea más equitativo.

Pero, a juzgar por las implicaciones de una reforma que afectaría a los propios diputados, hay quienes advierten que la Asamblea no se atreverá a hacer cambios. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recuerda que los privilegios para el juzgamiento de los diputados se han debatido en varias oportunidades, pero no se ha logrado el apoyo de los diputados, “quienes han justificado estos fueros alegando que su independencia y función de equilibrio político los hace vulnerables y los podría afectar en su labor legislativa”. Por ello no cree que una Asamblea constituida por personas con bajo nivel de responsabilidad con sus electores elimine estos fueros injustificados.

En igual sentido se expresó Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, quien dice que la mayoría de los diputados lo verá como “echarse la soga al cuello”.